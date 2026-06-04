прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.11

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Индия. Начало игры — в 18:00 мск.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики не сумели выйти на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.

При этом Таджикистан на 5 очков отстал от второй позиции. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 6 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Таджики не сумели одолеть Филиппины (1:1).

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До того команда нанесла поражение Восточному Тимору (5:0). А вот до того таджики переиграли Мальдивы (3:0).

В пяти своих последних матчах Таджикистан добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Таджики нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем Таджикистан исторически успешно противостоит Индии. В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Индия

Турнирное положение: Индийцы не попали на чемпионат мира. Команда замкнула турнирную таблицу своей отборочной группы.

Причем Индия имеет огромные проблемы с реализацией. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Индийцы были биты Зимбабве (0:1).

До того команда уступила Ямайке (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение сборной Гонконга (2:1).

При этом Индия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Индийцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила два раза подряд.

При этом Индия имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.

Команда в последнем очном поединке одолела Таджикистана (2:1). Вот только до того индийцы уступили сопернику трижды кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Таджикистан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.82.

Прогноз: Таджикистан имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же оборона индийцев не отличается монолитностью.

2.11 Победа Таджикистана во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Таджикистан — Индия позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Победа Таджикистана во 2-м тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.05 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Таджикистан — Индия принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдет