5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Индия. Начало игры — в 18:00 мск.
Таджикистан
Турнирное положение: Таджики не сумели выйти на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.
При этом Таджикистан на 5 очков отстал от второй позиции. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 6 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Таджики не сумели одолеть Филиппины (1:1).
До того команда нанесла поражение Восточному Тимору (5:0). А вот до того таджики переиграли Мальдивы (3:0).
В пяти своих последних матчах Таджикистан добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Таджики нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
Причем Таджикистан исторически успешно противостоит Индии. В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Индия
Турнирное положение: Индийцы не попали на чемпионат мира. Команда замкнула турнирную таблицу своей отборочной группы.
Причем Индия имеет огромные проблемы с реализацией. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Индийцы были биты Зимбабве (0:1).
До того команда уступила Ямайке (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение сборной Гонконга (2:1).
При этом Индия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Индийцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила два раза подряд.
При этом Индия имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.
Команда в последнем очном поединке одолела Таджикистана (2:1). Вот только до того индийцы уступили сопернику трижды кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Таджикистан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.82.
Прогноз: Таджикистан имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же оборона индийцев не отличается монолитностью.
Ставка: Победа Таджикистана во 2-м тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Индия уступила дважды кряду
- Таджикистан до последней коллизии трижды подряд переиграл Индию
- Таджики до последней ничьей победили 3 раза кряду
- Индия не может отличиться 2 матча кряду
- Таджики не проигрывают 6 матчей кряду