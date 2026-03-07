В этом экспрессе разберем матчи российской РПЛ, итальянской Серии А и испанской Ла Лиги. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 8 марта с коэффициентом для ставки за 4.44.
ЦСКА — «Динамо» Москва
Футбол. Чемпионат России. РПЛ
Московский ЦСКА подходит к матчам второй части сезона с высокими ожиданиями после насыщенной зимней паузы. Команда Фабио Челестини располагает качественным подбором футболистов, который ещё предстоит превратить в стабильный коллектив. На момент 20-го тура армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с отставанием в семь очков от лидирующего «Краснодара». При этом команда пребывает в отличном настроении после впечатляющей победы над чемпионом страны в полуфинале Кубка России.
Соперник ЦСКА — московское «Динамо» — также демонстрирует уверенную игру под руководством Ролана Гусева. После увольнения Валерия Карпина клуб сделал ставку на специалиста, хорошо знающего состав и подходящего к делу с собственными тактическими взглядами. В чемпионате бело-голубые не претендуют на высокие позиции, но получают удовольствие от игры и показывают стабильные результаты. Букмекеры выделяют хозяев поля фаворитами встречи.
ЦСКА возобновил сезон матчем против «Ахмата» в Грозном, уступив со счётом 0:1, несмотря на несколько отменённых арбитром голов соперника и ключевые сейвы Игоря Акинфеева. В следующей встрече в Кубке России столичная команда полностью реабилитировалась, обыграв «Краснодар» 3:1, реализовав все задумки Челестини.
«Динамо» в первых весенних турах также демонстрировало силу, победив «Крылья Советов» 4:0. А в полуфинале Кубка России одержало убедительную победу над «Спартаком» со счётом 5:2, воспользовавшись провалами соперника.
Ставка: Победа ЦСКА с нулевой форой за 1.65.
«Фиорентина» — «Парма»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А
«Фиорентина» до этого проиграла второй матч подряд. В прошлый понедельник команда выезжала на встречу с «Удинезе» и неожиданно уступила 0:3. До этого «Фиорентина» проиграла «Ягелонии» в Лиге конференций, хотя тот результат не повлиял на исход еврокубковой дуэли.
«Парма», напротив, прервала трёхматчевую победную серию в последнем туре, принимая «Кальяри». Несмотря на статус фаворита, первые опасные моменты исходили от гостей. На 62-й минуте дальним ударом забил Фолоруншо, а к 82-й минуте Ористанио сумел выровнять счёт, обеспечив ничью. Ранее «крестоносцы» обыгрывали «Милан», «Верону» и «Болонью».
Статистика показывает явные недочёты обеих команд. «Фиорентина» недобирает по метрикам xG и xPTS — команда должна была забить на 11,8 голов больше и потеряла 12,15 очков. У «Пармы» заметен недобор по ожидаемым пропущенным — «джалоросси» должны были пропустить ещё 12,5 мячей, большая часть которых (9,02) пришлась на выездные игры. При этом на выезде подопечные Карлоса Куэсты заработали на 5,85 очков больше, чем ожидалось.
Через четыре дня «Фиорентина» проведёт еврокубковую встречу с «Ракувом» на своём поле. Несмотря на это, матч с «Пармой» остаётся приоритетным. «Парма» имеет неплохую серию, но многие результаты обусловлены случайностями, тогда как у «Фиорентины» есть реальные шансы на победу в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют за 1.82.
«Вильярреал» — «Эльче»
Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига
«Вильярреал» в прошедшем туре потерпел поражение от «Барселоны» со счётом 1:4. В играх с командами из топ-5 Ла Лиги «жёлтая субмарина» пока не одержала ни одной победы. При этом клуб идёт четвёртым и продолжает бороться с «Атлетико» за третью позицию.
С середняками и аутсайдерами «Вильярреал» играет уверенно: в последних десяти матчах Примеры с такими соперниками команда выиграла восемь раз, один матч сыграла вничью и один раз проиграла. «Эльче» для «жёлтой субмарины» удобен — первый круг завершился победой «Вильярреала» 3:1. На домашней арене «Вильярреал» выступает стабильно: в 13 матчах Примеры команда в родных стенах отпраздновала десять викторий.
«Эльче» в 2026 году ещё не побеждал. Последняя победа зелёно-полосатых датирована декабрём. С тех пор в девяти встречах Ла Лиги были пять поражений и четыре «мировых».
Оборона «Эльче» остаётся слабым местом команды. Игроки часто теряют позицию, прессинг и высокая линия защиты не компенсируют ошибки. В 26 матчах Примеры зелёно-полосатые пропустили 39 мячей. «Вильярреал» выглядит явным фаворитом предстоящего матча с «Эльче» и имеет все шансы на победу.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 1.48.
Общий коэффициент — 4.44..