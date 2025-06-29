Канада — Гватемала. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

29 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Канада и Гватемала. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Гватемала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канада набрала семь очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.

Команда на один балл опередила своего ближайшего преследователя Гондурас, а также на пять очков — третий в таблице Кюрасао и четвертый в квартете Сальвадор.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Сальвадором (2:0).

Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда потеряла очки, когда с результатом 1:1 сенсационно разошлась мировой с Кюрасао.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Канада выиграла четыре раза при одном поражении и при одной ничьей.

Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемала по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь непростого соперника.

Команда на три балла уступила победителю квартета Панаме, а также на три пункта опередила третью в таблице Ямайку, а также на шесть очков — четвертую Гваделупу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Гваделупой (3:2).

Перед этим в поединке второго тура этого же турнира коллектив остался без очков, когда с результатом 0:1 оказалась слабее Панамы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые были официальными и товарищескими, Гватемала проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Четыре гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Гватемалы забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей Гватемала не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.00, победа Гватемалы — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. Так было и в пяти из шести последних очных поединков этих соперников.

Между тем, в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьёт за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Канады.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00