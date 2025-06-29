ПерерывПалмейрас — БотафогоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас»«Палмейрас» — «Ботафого». Прямая трансляция Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу» Дмитрий СелюкДмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы
    Все новости спорта

    Окажет ли Гватемала сопротивление Канаде?

    Канада — Гватемала. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная Канады
    Прогноз и ставки на Канада — Гватемала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейджон Бьюкенен
    29 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Канада и Гватемала. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Гватемала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Канада

    Турнирное положение: Канада набрала семь очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.

    Команда на один балл опередила своего ближайшего преследователя Гондурас, а также на пять очков — третий в таблице Кюрасао и четвертый в квартете Сальвадор.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Сальвадором (2:0).

    Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда потеряла очки, когда с результатом 1:1 сенсационно разошлась мировой с Кюрасао.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Канада выиграла четыре раза при одном поражении и при одной ничьей.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

    Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Гватемала

    Турнирное положение: Гватемала по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь непростого соперника.

    Команда на три балла уступила победителю квартета Панаме, а также на три пункта опередила третью в таблице Ямайку, а также на шесть очков — четвертую Гваделупу.

  • Кто и почему может (или не может) выиграть КЧМ
  • На Клубном чемпионате мира вот-вот начнется самая интересная часть турнира
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Гваделупой (3:2).

    Перед этим в поединке второго тура этого же турнира коллектив остался без очков, когда с результатом 0:1 оказалась слабее Панамы.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые были официальными и товарищескими, Гватемала проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Четыре гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Гватемалы забивала только одна команда

    • в пяти из семи последних матчей Гватемала не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.00, победа Гватемалы — в 9.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. Так было и в пяти из шести последних очных поединков этих соперников.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьёт за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Канады.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Гватемала?

    Матч Канада — Гватемала состоится 29 июня 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Гватемала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьёт.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Гватемала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьёт» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Гватемала?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Гватемала?

    Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.00, победа Гватемалы — в 9.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Абдураков — Гаджидаудов
  • Бои
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Резников — Шайхаев
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гаджиев — Пшуков
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Панама — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 02:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Борщев — Маккинни
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллз — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Араухо — Кортез
  • Бои
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Херманссон — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Даллас — Сан Диего
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Канада — Гватемала: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 29.06.202523:00. Окажет ли Гватемала сопротивление Канаде?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры