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    ПСЖ — Интер Майами: ставка за 1.80 в прогнозе на матч клубного чемпионата мира

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Интер Майами»
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    Хвича Кварацхелия
    29 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года по футболу сыграют «ПСЖ» и «Интер Майами». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 29 Июня 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 19:00 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
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    «ПСЖ»

    Турнирное положение: команда Луиса Энрике заняла первое место в группе В с 6 очками.

    Последние матчи: в третьем туре «ПСЖ» уверенно обыграл американский «Сиэтл» со счетом 2:0. На протяжении всей встречи парижане уверенно доминировали на поле и забили по голу в каждом из таймов. Отличились Кварацхелия и Хакими.

    ПСЖ — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было поражение от «Ботафого» (0:1) и разгром мадридского «Атлетико» (4:0).

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    Состояние команды: после разгрома в первом туре «ПСЖ» немного сбавил обороты и уже был не так ярок, неожиданно уступив «Ботафого» и на классе обыграв «Сиэтл». Форсировать события после тяжелого и эмоционального сезона для подопечных Луиса Энрике нет никакого смысла, настоящая игра для них начнется в плей-офф.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» финишировал на второй строчке с 5 очками в группе А.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в заключительном матче группового этапа дружина Хавьера Маскерано смогла сыграть вничью с сильнейшей командой квартета «Палмейрасом» (2:2), который уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Интер Майами» вел 2:0 к 65-й минуте после ударов Суареса и Альенде, но упустил победу в самом конце встречи, пропустив дважды.

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    До этого была победа над «Порту» (2:1) и ничья с «Аль-Ахли» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Альба (з), Каллендер (в), Давид Руис (п), Брайт (п).

    Состояние команды: пока «Интер Майами» оставляет неоднозначное впечатление на турнире, скромному «Аль-Ахли» Месси и компания могли проиграть, затем обыграли не самый сильный сейчас «Порту», а затем упустили три очка против немотивированного «Палмейраса».

    Статистика для ставок

    • Соперники между собой не встречались

    • «ПСЖ» набрал 6 очков и имеет разницу 6-1

    • У «Интера Майами» было 5 очков и разница 4-3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,25, а на «Интер Майами» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: перед началом игры французская пресса начала нагнетать обстановку, некоторые ветераны клуба, в частности Жером Ротен вспомнили, что Месси не нравилось играть за «ПСЖ», и он никого там не уважал, а также все в похожем ключе.

    Конечно, «ПСЖ» на голову сильнее ветеранского состава американского клуба и включит скорости, с которыми они не сталкивались в МЛС. Устоять «Интеру Майами» будет очень сложно.

    Основная ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть вариант с победой парижан в первом тайме, вряд ли они будут откладывать свою победу на второй тайм.

    Дополнительная ставка: «ПСЖ» выиграет первые 45 минут с форой -1 за 2,15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Интер Майами?

    Матч ПСЖ — Интер Майами состоится 29 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «ПСЖ» забьет три и более голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««ПСЖ» забьет три и более голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «ПСЖ» дают 1,25, а на «Интер Майами» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

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