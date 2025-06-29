ПСЖ — Интер Майами: ставка за 1.80 в прогнозе на матч клубного чемпионата мира

29 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года по футболу сыграют «ПСЖ» и «Интер Майами». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда Луиса Энрике заняла первое место в группе В с 6 очками.

Последние матчи: в третьем туре «ПСЖ» уверенно обыграл американский «Сиэтл» со счетом 2:0. На протяжении всей встречи парижане уверенно доминировали на поле и забили по голу в каждом из таймов. Отличились Кварацхелия и Хакими.

ПСЖ — Интер Майами: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.237.2011.00Бонус$1500

Ранее было поражение от «Ботафого» (0:1) и разгром мадридского «Атлетико» (4:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: после разгрома в первом туре «ПСЖ» немного сбавил обороты и уже был не так ярок, неожиданно уступив «Ботафого» и на классе обыграв «Сиэтл». Форсировать события после тяжелого и эмоционального сезона для подопечных Луиса Энрике нет никакого смысла, настоящая игра для них начнется в плей-офф.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» финишировал на второй строчке с 5 очками в группе А.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительном матче группового этапа дружина Хавьера Маскерано смогла сыграть вничью с сильнейшей командой квартета «Палмейрасом» (2:2), который уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Интер Майами» вел 2:0 к 65-й минуте после ударов Суареса и Альенде, но упустил победу в самом конце встречи, пропустив дважды.

До этого была победа над «Порту» (2:1) и ничья с «Аль-Ахли» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Альба (з), Каллендер (в), Давид Руис (п), Брайт (п).

Состояние команды: пока «Интер Майами» оставляет неоднозначное впечатление на турнире, скромному «Аль-Ахли» Месси и компания могли проиграть, затем обыграли не самый сильный сейчас «Порту», а затем упустили три очка против немотивированного «Палмейраса».

Статистика для ставок

Соперники между собой не встречались

«ПСЖ» набрал 6 очков и имеет разницу 6-1

У «Интера Майами» было 5 очков и разница 4-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,25, а на «Интер Майами» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: перед началом игры французская пресса начала нагнетать обстановку, некоторые ветераны клуба, в частности Жером Ротен вспомнили, что Месси не нравилось играть за «ПСЖ», и он никого там не уважал, а также все в похожем ключе.

Конечно, «ПСЖ» на голову сильнее ветеранского состава американского клуба и включит скорости, с которыми они не сталкивались в МЛС. Устоять «Интеру Майами» будет очень сложно.

Основная ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть вариант с победой парижан в первом тайме, вряд ли они будут откладывать свою победу на второй тайм.

Дополнительная ставка: «ПСЖ» выиграет первые 45 минут с форой -1 за 2,15.