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    «Фламенго» не так уж и прост

    Фламенго — Бавария: прогноз на матч КМЧ со ставкой за 1.73

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Бавария»
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    29 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года по футболу сыграют «Фламенго» и «Бавария». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 29 Июня 2025 года

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. Группа D
    •  Фламенго 23:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Фламенго»

    Турнирное положение: команда Фелипе Луиса стала первой в группе D с 7 очками.

    Последние матчи: в третьем туре группового турнира «Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). Игра для бразильского клуба уже ничего не решала, так как он обеспечил себе выход в плей-офф турнира. В итоге «Фламенго» первым пропустил на 84-й минуте и почти сразу смог отыграться после точного удара Уолласа Яна.

    Ранее были победы над «Челси» (3:1) и «Эсперансом» (2:0).

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    Состояние команды: пока на КЧМ-2025 «Фламенго» смотрится очень достойно и по делу выиграл свою группу. В распоряжении Фелипе Луиса почти два равноценных состава, игроки высокого уровня, многие из которых были на хорошем счету в европейских клубах, а также россыпь молодых талантов на выданье.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» финишировала второй в группе С с 6 очками.

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    • Последние матчи: в заключительном матче группового турнира команда Венсана Компани уступила «Бенфике» со счетом 0:1. В этом матче многие лидеры «Баварии» получили отдых, а резервисты не смогли взять хотя бы очко, владея инициативой на протяжении всей встречи, а пропустив в самом начале игры.

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    До этого была победа над «Бока Хуниорс» (2:1) и разгром «Окленда» (10:0).

    Не сыграют: травмированы Ито, Ким, Дэвис (все защитники).

    Состояние команды: после двух матчей «Бавария» получила возможность дать отдохнуть своим лидерам перед плей-офф, а в игре против «Бенфики» получил возможность выйти в основе новичок Бишоф, а также ветеран Мюллер. В целом, мюнхенский клуб смотрится на турнире пока немного тяжеловато.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды между собой не встречались

    • После трех туров у «Фламенго» была разница 6-2

    • «Бавария» после трех туров имела разницу 12-2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фламенго» дают 4,90, а на «Баварию» — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

    Прогноз: ну «Фламенго» не настолько слабее, что бы его так низко котировать. Команда играет в привычных климатических условиях, игра будет проходить днем по местному времени, что осложнит положение немецкого клуба. Как будто Алекс Сандро, Данило, Уэсли, Жоржиньо, де Арраскаэта, Жерсон и другие звезды испугаются «Баварии»…Опыта бразильцам точно не занимать.

    Основная ставка: победа «Фламенго» с форой +1 за 1,73.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с небольшим количеством голов в матче, игра должна получиться вязкой и не очень событийной.

    Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фламенго — Бавария?

    Матч Фламенго — Бавария состоится 29 июня 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фламенго — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Фламенго» с форой +1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фламенго — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Фламенго» с форой +1» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Бавария?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Фламенго» дают 4,90, а на «Баварию» — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

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