Фламенго — Бавария: прогноз на матч КМЧ со ставкой за 1.73

29 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года по футболу сыграют «Фламенго» и «Бавария». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: команда Фелипе Луиса стала первой в группе D с 7 очками.

Последние матчи: в третьем туре группового турнира «Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). Игра для бразильского клуба уже ничего не решала, так как он обеспечил себе выход в плей-офф турнира. В итоге «Фламенго» первым пропустил на 84-й минуте и почти сразу смог отыграться после точного удара Уолласа Яна.

Ранее были победы над «Челси» (3:1) и «Эсперансом» (2:0).

Не сыграют: травмирован — де ла Крус (п).

Состояние команды: пока на КЧМ-2025 «Фламенго» смотрится очень достойно и по делу выиграл свою группу. В распоряжении Фелипе Луиса почти два равноценных состава, игроки высокого уровня, многие из которых были на хорошем счету в европейских клубах, а также россыпь молодых талантов на выданье.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» финишировала второй в группе С с 6 очками.

Последние матчи: в заключительном матче группового турнира команда Венсана Компани уступила «Бенфике» со счетом 0:1. В этом матче многие лидеры «Баварии» получили отдых, а резервисты не смогли взять хотя бы очко, владея инициативой на протяжении всей встречи, а пропустив в самом начале игры.

До этого была победа над «Бока Хуниорс» (2:1) и разгром «Окленда» (10:0).

Не сыграют: травмированы Ито, Ким, Дэвис (все защитники).

Состояние команды: после двух матчей «Бавария» получила возможность дать отдохнуть своим лидерам перед плей-офф, а в игре против «Бенфики» получил возможность выйти в основе новичок Бишоф, а также ветеран Мюллер. В целом, мюнхенский клуб смотрится на турнире пока немного тяжеловато.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не встречались

После трех туров у «Фламенго» была разница 6-2

«Бавария» после трех туров имела разницу 12-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фламенго» дают 4,90, а на «Баварию» — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

Прогноз: ну «Фламенго» не настолько слабее, что бы его так низко котировать. Команда играет в привычных климатических условиях, игра будет проходить днем по местному времени, что осложнит положение немецкого клуба. Как будто Алекс Сандро, Данило, Уэсли, Жоржиньо, де Арраскаэта, Жерсон и другие звезды испугаются «Баварии»…Опыта бразильцам точно не занимать.

Основная ставка: победа «Фламенго» с форой +1 за 1,73.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с небольшим количеством голов в матче, игра должна получиться вязкой и не очень событийной.

Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,18.