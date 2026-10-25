«Ак Барс» снова обыграл «Салават Юлаев» на выезде — 2:1! Первую шайбу пришлось ждать аж 36 минут — счёт открыл Жаровский, однако уже через 10 секунд казанцы сравняли усилиями Хмелевского, а в третьем периоде решающую шайбу забросил Комков. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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60' Матч окончен! «Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в Уфе и с 22 очками поднимается на второе место на Востоке, уфимцы с 21 баллом остаются шестыми. Следующий матч казанцы проведут 28 октября дома с «Авангардом», а «Салават» 27 октября примет «Сочи».

60' В атаке проводят уфимцы последние секунды матча, но до бросков по воротам дело не доходит.

60' Тайм-аут берёт «Салават Юлаев» ровно за минуту до конца третьего периода.

59' Расстреливал ближний угол Шипачёв, не без труда переместился Арефьев и поймал шайбу намертво.

59' Отправился на лавку Вязовой, шесть полевых у «Салавата Юлаева» и пустые ворота.

58' Вытащил Вязовой сначала добивание Якупова с пятака, а затем бросок Стася из шикарной позиции!

Статистика матча 32 Удары в створ 34

57' В чужой зоне успешно казанцы навязывают борьбу и не позволяют игрокам «Салавата» выйти из обороны.

57' Продолжает тащить всё Арефьев — теперь после прорыва Жаровского по центру и броска из-под защитника в верхний угол.

56' Но вот хорошая смена от «Салавата Юлаева». Арефьев отбил шайбу после броска Броссо, затем мог Зоркин сравнивать счёт броском из левого круга — снова на месте вратарь гостей.

55' Ещё раз сыграл щитком Вязовой после броска Терехова уже с более приличной дистанции. Неплохо держится шайба у казанцев, не дают они ничего особо сделать в атаке хозяевам.

54' Получил шайбу на синей линии Терехов, продвинулся вперёд и бросил по воротам — отбил щитком голкипер «Салавата» Вязовой.

53' Не прошёл длинный пас из своей зоны у Яруллина. Пробросился «Ак Барс».

52' Не самым опасным получился бросок Панина от синей линии — никто не подставил клюшку, и Арефьев шайбу прижал.

51' Неприятно срикошетила шайба после броска Якупова и пошла между щитков Вязового, но успел голкипер «Салавата» сомкнуть их и шайбу остановить.

50' Удаётся казанцам долго держать шайбу у себя. Кажется, что они и не против в спокойном ритме довести до победы этот матч.

49' Отбил шайбу Вязовой после дальнего броска Миллера и затем накрыл её.

48' Ворвался в зону казанцев Ремпал и перспективно простреливал вдоль ворот, но никого не оказалось на дальней штанге.

47' Отличный ответ «Ак Барса» — Якупов обыграл защитника и прямо перед воротами оказался, но справился Вязовой с его броском.

46' Арефьев отбил шайбу после опасного броска Кузнецова в ближний, на пятаке не успел добавить Варлов!

45' Неудачно выбросили шайбу из своей зоны уфимцы, судьи зафиксировали проброс.

44' ГОООЛ! 1:2! Денис Комков! Быстрый отрыв организовали казанцы, с неудобной отдал пас на дальнюю штангу Дыняк — и там Комков с близкого расстояния прошил Вязового.

43' Расставился уже в равных составах «Салават» в зоне гостей. Арефьев ловушкой поймал шайбу после броска Кузнецова по центру.

42' «Ак Барс» в полном составе.

41' Заключительная 20-минутка стартовала.

Статистика после 2-го периода Телеграм-канал «ХКСЮ»

40' Второй перерыв! Выстоял «Ак Барс» первую минуту меньшинства, но вчетвером ещё 55 секунд отыграет на старте третьего периода. 1:1 в Уфе после шайб Жаровского и Хмелевского, между которыми прошло всего 10 секунд. Отдыхаем!

40' Вновь шквал бросков в большинстве от уфимцев, с близкого расстояния не попал в створ Броссо!

40' Дважды спас Арефьев — отразил шайбу после броска Шипачёва и добивания Родуолда с пятака.

39' Вшестером поиграли на отложенном штрафе хозяева и теперь получают большинство. Малым штрафом наказан Денис Зернов за подножку.

39' С броском Семёнова с почти нулевого угла справился Вязовой и поставил игру на паузу.

38' В лёгкой панике «Салават» после быстрого пропущенного гола, позволили уфимцы сейчас Евсееву из убойной позиции нанести бросок и затем пробросились.

37' ГОООЛ! 1:1! Александр Хмелевский! И моментальный ответ гостей! Не уследили за Хмелевским, дали сместиться с фланга в центр и идеально бросить в девятку.

37' ГОООЛ! 1:0! Александр Жаровский! Есть первый гол в дерби! Объехал Жаровский на пятачке защитника, уложил далеко выкатившегося Арефьева и послал шайбу фактически в пустые ворота.

36' На исходе большинства Алалыкин с острого угла бросил в створ, Арефьев отбил — «Ак Барс» уже в полном составе.

35' Мощно давит «Салават» в этом большинстве, пока со всеми бросками справляется Арефьев.

34' Классно уфимцы ворвались в зону «Ак Барса» и заработали большинство — Маджо заставил Никиту Евсеева нарушить правила.

33' Всё же расставились в зоне соперника казанцы, после обводки опасно бросал Миллер, но попал в своего же.

32' Теперь уже у «Ак Барса» сложности с выходом из своей зоны. Давненько нет позиционных атак у гостей.

31' Как и в первом периоде, получается у хозяев перехватить инициативу после не самого удачного старта. Ещё один опасный бросок в ближний угол нанёс Ефремов после прорыва по флангу — приходится снова спасать Арефьеву.

30' Кателевский принял на себя бросок Панина от синей линии, шайба после рикошета пролетела мимо створа.

29' Справа атаковал ворота «Ак Барса» Варлов после быстрого розыгрыша, Арефьев отвёл угрозу.

28' Дальний бросок в створ нанёс с кистей Евсеев, Вязовой спокойно шайбу отбил.

27' Продолжает «Ак Барс» удерживать шайбу в зоне атаки. Очередной бросок нанёс по воротам Митчелл Миллер — не попал от синей линии.

26' Шанс у Якупова! С первым броском Вязовой справился, добить в упор тоже не получилось — растянулся на льду голкипер хозяев и отбил щитком.

25' Неточно бросил Бывальцев после быстрого входа в зону «Салавата».

24' Семёнов быстрее всех сориентировался на пятаке и очередной бросок нанёс по воротам уфимцев. Спас Вязовой.

24' И опять 2 в 1 Семёнов и Зернов выскакивали к воротам хозяев, на этот раз возможности для броска не нашли.

23' Ворвался в зону «Салавата» Кателевский и с ходу бросил по воротам — парировал Вязовой.

22' Контратаку 2 в 1 на скорости провели казанцы, замыкал на дальней штанге передачу Семёнова Зернов — поймал Вязовой шайбу, которая, как кажется, всё равно шла мимо створа.

21' Второй период стартовал. 12 секунд доиграл в меньшинстве «Ак Барс», составы уже равные.

20' Перерыв! 0:0 после 20 минут в «Зелёном дерби». «Ак Барс» очень мощно начал матч, но под конец периода уфимцам удалось выровнять игру — ждём продолжения!

20' И ещё один сейв Арефьева на последних секундах! Из хорошей позиции атаковал Алалыкин, но успел переместиться голкипер «Ак Барса» и отбил шайбу.

20' Из правого круга вбрасывания два броска нанёс Ремпал — сначала замыкал поперечную передачу и не попал в створ, а затем в ближнем углу не пробил Арефьева.

19' И своей активностью заработал «Салават» первое большинство. На 2 минуты удалён Григорий Денисенко за толчок на борт Будницкого.

18' Одну из первых позиционных атак под конец периода проводят хозяева. Зоркин попробовал набросить на ворота от синей линии, остановил шайбу Евсеев.

17' Под острым углом выскакивал на ворота «Ак Барса» Загребин — попал в сетку с внешней стороны.

16' Блином шайбу отбил Арефьев после не самого опасного броска Цулыгина в дальний угол.

15' Большую часть времени шайба всё равно в зоне уфимцев проводит, не удаётся «Салавату» за неё надолго зацепиться.

14' Наконец неплохую смену провели и хозяева, но Арефьев отбил шайбу в сторону после неприятного броска Ремпала.

13' И опять вынужден тащить бросок в упор от Денисенко Вязовой! Определенно сильнее «Ак Барс» выглядит в этом первом периоде.

12' И тут же ответ казанцев. Вязовой отразил бросок Дыняка от синей, следом из опасной позиции бросал Кателевский — вновь на месте голкипер уфимцев.

11' После рекламной паузы активизировались хоккеисты «Салавата». Рядом со штангой со средней дистанции зарядил Жаровский сейчас.

10' Надолго забрали шайбу гости под контроль. Уже почти 7 минут команды играют без остановок.

09' Бросок Ефремова со входа в зону «Ак Барса» стал лёгкой добычей Арефьева. Пока ищет свои моменты «Салават Юлаев» в быстрых выпадах, позиционных атак совсем нет.

08' Быстрая атака получилась у «Салавата». Щитком Арефьев отбил шайбу после броска Кузнецова.

07' Отличный пас получил от Семёнова Миллер, прямо по центру выходил на ворота, но слишком сблизился с Вязовым и не сумел нанести бросок.

06' Цулыгин вышел из штрафного бокса, в полном составе хозяева. 9:1 по броскам в створ после этого большинства ведёт «Ак Барс».

05' Снова выручает Вязовой после броска Зернова с пятачка!

04' Пластается в воротах Вязовой, сразу же казанцы закидали его бросками в большинстве. Справился голкипер «Салавата» с двумя мощными попытками Яруллина.

04' Первое удаление у «Салавата Юлаева». Ярослав Цулыгин наказан малым штрафом за подножку Никитину.

03' Кателевский перехватил шайбу в чужой зоне, сблизился с голкипером хозяев Вязовым и бросил прямо в него.

02' Быков с пятака нанёс первый бросок в створ ворот «Салавата», щитком закрыл ближний угол Вязовой.

01' Матч начался!

До матча

14:39 Команды появились на льду — игра вот-вот начнётся!

14:25 На льду «Уфа-Арены» проходит чествование капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина: в понедельник он стал всего лишь шестым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.

14:17 Стартовые вратари: Семён Вязовой («Салават Юлаев») и Максим Арефьев («Ак Барс»).

14:08 Главные арбитры: Сергей Беляев (Воскресенск) и Сергей Морозов (Электросталь).

13:58 В личных встречах в КХЛ историческое преимущество на стороне «Ак Барса» — 59 побед против 51 у «Салавата Юлаева». В последние годы казанцы также успешнее в «Зелёном дерби» — они забрали 8 из последних 11, в том числе первый матч этого сезона — 4:3 в овертайме в середине сентября.

13:52 Состав «Ак Барса»: Арефьев, Столпеченков — Евсеев, Миллер, Денисенко, Семёнов, Зернов — Ст. Терехов, Марченко, Хмелевский, Бывальцев, Сем. Терехов — Лямкин, Яруллин, Быков, Стась, Якупов — Саберзянов, Никитин, Дыняк, Кателевский, Комков.

13:49 Состав «Салавата Юлаева»: Вязовой, Бочаров — Зоркин, Кулик, Жаровский, Родуолд, Броссо — Панин, Цулыгин, Маджо, Шипачёв, Алалыкин — Варлов, Щербаков, Ремпал, Загребин, Кузнецов — Будницкий, Комаров, Орлович-Грудков, Ефремов, Хворов.

13:45 Сегодняшний матч пройдёт в Уфе на «Уфа-Арене», вмещающей 8 522 зрителя.

13:40 В 2 последних матчах казанцы забросили всего по шайбе — уступили «Торпедо» (1:2 Б) и «Трактору» (1:3). Добавляет проблем ситуация во вратарской линии: участие Тимура Билялова под вопросом из-за болезни. Лучшим бомбардиром команды остаётся Кирилл Семёнов с 15 очками (7+8).

13:35 «Ак Барс» после выхода в финал прошлого Кубка Гагарина пока далёк от стабильности: команда Анвара Гатиятулина проиграла 6 из 8 последних матчей. Впрочем, в таблице Востока соперники рядом — казанцы идут пятыми с 20 очками и отстают от уфимцев всего на балл.

13:30 В Магнитогорске команда Виктора Козлова уступала 1:3 после 2 периодов, но перевернула игру и победила по буллитам (5:4 Б). Успешным получился и дебют в воротах Ивана Бочарова. Решающий бросок в серии исполнил Шелдон Ремпал — лучший бомбардир уфимцев, набравший 17 очков (8+9) в 19 матчах.

13:25 «Салават Юлаев» возвращается домой после выезда, на котором набрал 4 очка из 6 возможных. Уфимцы обыграли «Амур» (4:3), остались без голов во Владивостоке против «Адмирала» (0:2), а затем вырвали победу у лидирующего на Востоке «Металлурга». К дерби команда подходит на 4-м месте в конференции.