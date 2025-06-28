«Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

«Бенфика» и «Челси» ранее играли между собой только в рамках еврокубков, теперь их противостояние вышло на международный уровень. За ходом можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Бенфика — Челси 0:0 Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес, Флорентину Луиш, Леандро Баррейро Мартинс, Анхель Ди Мария, Оркун Кёкчю, Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Рис Джеймс, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Лиам Дилап, Педру Нету

Ход матча

18' «Челси» зарабатывает угловой после навеса с левого фланга.

17' Палмер простреливает — и вновь никого из игроков «синих» не оказывается в нужном времени в нужном месте!

17' Нельзя пока назвать игру обоюдоострой. Мяч пока будто двигается туда-сюда, но без каких-либо дивидендов для команд. Правда, «Челси» пока выглядит немногим получше.

12' Кукурелья простреливает, но никого не оказалось из игроков «синих» в нужном месте.

11' Павлидис врывается в штрафную, но защитники «Челси» преградили путь греку к воротам Санчесу.

8' Розыгрыш не удался у лондонцев, офсайд.

7' «Челси» зарабатывает угловой.

5' Пока команды обмениваются атаками, но кроме удара на первой минуте от лондонцев, команды от силы обменялись офсайдами.

1' Первый удар в матче наносит «Челси», но Трубин на месте.

1' «Бенфика» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

22:50 Бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении обслужит сегодняшнюю встречу.

22:42 Энцо Мареска после игры с «Эсперансом» оставил в старте только четырех футболистов — Бенуа Бадьяшиля, Ромео Лавиа, Энцо Фернандеса и Лиама Палмера

22:36 По сравнению с матчем против «Баварии», «Бенфика» сделала 2 изменения — с первых минут вместо Рентау Санчеша и Джанлуки Престианни выйдут Флорентину Луиш и Оркун Кекчу.

22:30 Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, который вмещает 73 778 зрителей.

Стартовые составы

«Бенфика»: Трубин, Антониу Силва, Эурснес, Кёкчю, Ди Мария, Павлидис, Баррейро, Шельдеруп, Даль, Отаменди, Флорентину Луиш

«Челси»: Санчес, Джеймс, Бадьяшиль, Колуилл, Кукурелья, Лавиа, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Делап

«Бенфика»

Команда из Португалии вышла из своей группы с первого места — «орлы» взяли 7 очков в квартете с «Баварией», «Бока Хуниорс» и «Окленд Сити». После результативной ничьи с «Бокой» (2:2), «Бенфика» одержала две сухие победы над «Оклендом» (6:0) и «Баварией» (1:0).

«Бенфика», напомним, попала на Клубный чемпионат мира как одна из восьми лучших команд Европы в период с 2021 по 2024 год. Для многократных чемпионов Португалии этот турнир стал первым межконтинентальным соревнованием начиная с 1962 года, когда «орлы» играли в Межконтинентальном кубке и проиграли бразильскому «Сантосу».

«Челси»

Английский клуб прошел в стадию плей-офф со второго места по итогам группового этапа, где «синим» противостояли «Фламенго», «Эсперанс» и «Лос-Анджелес». Если в матчах против команд из США и Туниса лондонцы не испытали проблем, одержав победы со счетом 2:0 и 3:0 соответственно, то во встрече против «Фламенго» подопечные Энцо Марески потерпели поражение (1:3) и уступили первую строчку бразильскому коллективу.

«Челси» попал на Клубный чемпионат мира в качестве победителя Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Ранее лондонцы дважды принимали участие в турнире, но успеха достигли только однажды — в том самом 2021-м году.

Личные встречи

«Бенфика» и «Челси» трижды встречались друг против друга — во всех случаях сильнее оказывались лондонцы.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.