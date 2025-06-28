ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 3
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Челси»

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Португалия Бенфика
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди Мария«Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу» Жереми ДокуОт шикарного «Ман Сити» до фанатского гнева: 11 наблюдений по итогам группового этапа КЧМ
    Все новости спорта
    Анхель Ди Мария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель Ди Мария
    «Бенфика» и «Челси» ранее играли между собой только в рамках еврокубков, теперь их противостояние вышло на международный уровень. За ходом можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала
    Бенфика — Челси 0:0
    Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес, Флорентину Луиш, Леандро Баррейро Мартинс, Анхель Ди Мария, Оркун Кёкчю, Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Рис Джеймс, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Лиам Дилап, Педру Нету

    Ход матча

    18' «Челси» зарабатывает угловой после навеса с левого фланга.

    17' Палмер простреливает — и вновь никого из игроков «синих» не оказывается в нужном времени в нужном месте!

    17' Нельзя пока назвать игру обоюдоострой. Мяч пока будто двигается туда-сюда, но без каких-либо дивидендов для команд. Правда, «Челси» пока выглядит немногим получше.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    12' Кукурелья простреливает, но никого не оказалось из игроков «синих» в нужном месте.

    11' Павлидис врывается в штрафную, но защитники «Челси» преградили путь греку к воротам Санчесу.

    8' Розыгрыш не удался у лондонцев, офсайд.

    7' «Челси» зарабатывает угловой.

    5' Пока команды обмениваются атаками, но кроме удара на первой минуте от лондонцев, команды от силы обменялись офсайдами.

    1' Первый удар в матче наносит «Челси», но Трубин на месте.

    1' «Бенфика» развел мяч с центра поля, матч начался!

    До матча

    22:50 Бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении обслужит сегодняшнюю встречу.

    22:42 Энцо Мареска после игры с «Эсперансом» оставил в старте только четырех футболистов — Бенуа Бадьяшиля, Ромео Лавиа, Энцо Фернандеса и Лиама Палмера

    22:36 По сравнению с матчем против «Баварии», «Бенфика» сделала 2 изменения — с первых минут вместо Рентау Санчеша и Джанлуки Престианни выйдут Флорентину Луиш и Оркун Кекчу.

    22:30 Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, который вмещает 73 778 зрителей.

    Стартовые составы

    «Бенфика»: Трубин, Антониу Силва, Эурснес, Кёкчю, Ди Мария, Павлидис, Баррейро, Шельдеруп, Даль, Отаменди, Флорентину Луиш

    «Челси»: Санчес, Джеймс, Бадьяшиль, Колуилл, Кукурелья, Лавиа, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Делап

    «Бенфика»

    Команда из Португалии вышла из своей группы с первого места — «орлы» взяли 7 очков в квартете с «Баварией», «Бока Хуниорс» и «Окленд Сити». После результативной ничьи с «Бокой» (2:2), «Бенфика» одержала две сухие победы над «Оклендом» (6:0) и «Баварией» (1:0).

    «Бенфика», напомним, попала на Клубный чемпионат мира как одна из восьми лучших команд Европы в период с 2021 по 2024 год. Для многократных чемпионов Португалии этот турнир стал первым межконтинентальным соревнованием начиная с 1962 года, когда «орлы» играли в Межконтинентальном кубке и проиграли бразильскому «Сантосу».

    «Челси»

    Английский клуб прошел в стадию плей-офф со второго места по итогам группового этапа, где «синим» противостояли «Фламенго», «Эсперанс» и «Лос-Анджелес». Если в матчах против команд из США и Туниса лондонцы не испытали проблем, одержав победы со счетом 2:0 и 3:0 соответственно, то во встрече против «Фламенго» подопечные Энцо Марески потерпели поражение (1:3) и уступили первую строчку бразильскому коллективу.

    «Челси» попал на Клубный чемпионат мира в качестве победителя Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Ранее лондонцы дважды принимали участие в турнире, но успеха достигли только однажды — в том самом 2021-м году.

    Личные встречи

    «Бенфика» и «Челси» трижды встречались друг против друга — во всех случаях сильнее оказывались лондонцы.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры