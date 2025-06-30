США — Коста-Рика. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 30 июня 2025 года

США
Турнирное положение: США набрали девять очков и заняла первое место в группе, показав весьма успешное выступление на данной стадии.
Команда на пять баллов опередила своего ближайшего преследователя Саудовскую Аравию, на семь очков — третий в таблице Тринидад и Тобаго, а также четвертый в квартете Гаити.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Гаити (2:1).
Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда также набрала максимум очков, когда с результатом 1:0 переиграла Саудовскую Аравию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, Соединенные Штаты выиграли.
Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.
Малик Тилльман — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.
Коста-Рика
Турнирное положение: Коста-Рика по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь сложного соперника.
Команда лишь по дополнительным показателям уступила победителю квартета Мексике, а также на шесть пунктов опередила третью в таблице Доминиканскую Республику и четвертый Суринам.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Мексикой (0:0).
Перед этим в поединке второго тура этого же турнира коллектив набрала максимум очков, когда с результатом 2:1 был сильнее Доминиканской Республики.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Коста-Рика ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Манфред Угальде — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей США забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Коста-Рики забивали обе команды
- в пяти последних матчах Коста-Рика не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.15, победа Коста-Рики — в 6.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех последних очных поединков этих соперников.
Между тем, в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Коста-Рики.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35