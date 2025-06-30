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    Победят ли США Коста-Рику?

    США — Коста-Рика. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Коста-Рика
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    Хосимар Алькосер (Коста-Рика)
    30 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: США набрали девять очков и заняла первое место в группе, показав весьма успешное выступление на данной стадии.

    Команда на пять баллов опередила своего ближайшего преследователя Саудовскую Аравию, на семь очков — третий в таблице Тринидад и Тобаго, а также четвертый в квартете Гаити.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Гаити (2:1).

    Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда также набрала максимум очков, когда с результатом 1:0 переиграла Саудовскую Аравию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, Соединенные Штаты выиграли.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

    Малик Тилльман — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Коста-Рика по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь сложного соперника.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступила победителю квартета Мексике, а также на шесть пунктов опередила третью в таблице Доминиканскую Республику и четвертый Суринам.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Мексикой (0:0).

    Перед этим в поединке второго тура этого же турнира коллектив набрала максимум очков, когда с результатом 2:1 был сильнее Доминиканской Республики.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Коста-Рика ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Манфред Угальде — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей США забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Коста-Рики забивали обе команды

    • в пяти последних матчах Коста-Рика не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.15, победа Коста-Рики — в 6.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех последних очных поединков этих соперников.

    Между тем, в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Коста-Рики.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Коста-Рика?

    Матч США — Коста-Рика состоится 30 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Коста-Рика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Коста-Рика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Коста-Рика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Коста-Рика?

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.15, победа Коста-Рики — в 6.00.

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