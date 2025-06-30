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    Упрочит ли свое лидерство «Филадельфия Юнион»?

    Коламбус Крю — Филадельфия Юнион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион»
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    Тай Барибо
    30 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Июня 2025 года

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 01:00 Филадельфия Юнион

    Филадельфия Юнион

  • Филадельфия
    •

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 19-ти матчей занимает четвертую позицию Восточной конференции с 34 очками.

    Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в шесть баллов от нынешнего соперника, а также с отрывом в шесть пунктов от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места).

    Коламбус Крю — Филадельфия Юнион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре набрали максимум очков. На своем поле они одержали победу над «Атлантой Юнайтед» (3:1).

    В предыдущем туре регулярного первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Ванкувер Уайткэпс» с результатом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован — Мейнехе, вызван в сборную — Хаген, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Коламбус Крю» выиграл только два раза при четырех ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, вничью они вполне способны сыграть.

    Диего Росси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 19-ти поединков занимает первую позицию Восточной конференции с 40-ка очками.

    Команда на четыре балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» и находится в зоне попадания в 1/8 финала МЛС (топ-8).

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. Они выступили обидчиком «Чикаго Файр» с минимальным результатом 1:0.

    Перед этим франчайз также набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Шарлотт» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Филадельфия Юнион» выиграла шесть раз при двух ничьих.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, демонстрирует хорошие результаты.

    Тай Барибо — лучший бомбардир команды в лиги с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю» забивали больше 3,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Филадельфия Юнион» выиграла

    • в 13-ти последних матчах «Филадельфия Юнион» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Филадельфии Юнион» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в 13-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в шести из восьми последних поединков хозяева не выиграли.

    Ставка: «Филадельфия Юнион» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион?

    Матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион состоится 30 июня 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Филадельфия Юнион» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коламбус Крю — Филадельфия Юнион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Филадельфия Юнион» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Филадельфия Юнион?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коламбус Крю — Филадельфия Юнион?

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Филадельфии Юнион» — в 4.20.

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    Коламбус Крю — Филадельфия Юнион: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.06.202501:00. Упрочит ли свое лидерство «Филадельфия Юнион»?
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