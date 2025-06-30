Коламбус Крю — Филадельфия Юнион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 30 июня 2025 года

30 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 19-ти матчей занимает четвертую позицию Восточной конференции с 34 очками.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в шесть баллов от нынешнего соперника, а также с отрывом в шесть пунктов от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места).

Последние матчи: хозяева в своей последней игре набрали максимум очков. На своем поле они одержали победу над «Атлантой Юнайтед» (3:1).

В предыдущем туре регулярного первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Ванкувер Уайткэпс» с результатом 2:1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Мейнехе, вызван в сборную — Хаген, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Коламбус Крю» выиграл только два раза при четырех ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, вничью они вполне способны сыграть.

Диего Росси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 19-ти поединков занимает первую позицию Восточной конференции с 40-ка очками.

Команда на четыре балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» и находится в зоне попадания в 1/8 финала МЛС (топ-8).

Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. Они выступили обидчиком «Чикаго Файр» с минимальным результатом 1:0.

Перед этим франчайз также набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Шарлотт» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Филадельфия Юнион» выиграла шесть раз при двух ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, демонстрирует хорошие результаты.

Тай Барибо — лучший бомбардир команды в лиги с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю» забивали больше 3,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Филадельфия Юнион» выиграла

в 13-ти последних матчах «Филадельфия Юнион» не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Филадельфии Юнион» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в 13-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в шести из восьми последних поединков хозяева не выиграли.

Ставка: «Филадельфия Юнион» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35