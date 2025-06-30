Коламбус Крю — Филадельфия Юнион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 30 июня 2025 года

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 19-ти матчей занимает четвертую позицию Восточной конференции с 34 очками.
Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в шесть баллов от нынешнего соперника, а также с отрывом в шесть пунктов от зоны выхода в 1/16 финала (8-9-е места).
Коламбус Крю — Филадельфия Юнион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в своей последней игре набрали максимум очков. На своем поле они одержали победу над «Атлантой Юнайтед» (3:1).
В предыдущем туре регулярного первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Ванкувер Уайткэпс» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмирован — Мейнехе, вызван в сборную — Хаген, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Коламбус Крю» выиграл только два раза при четырех ничьих и двух поражениях.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, вничью они вполне способны сыграть.
Диего Росси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.
«Филадельфия Юнион»
Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 19-ти поединков занимает первую позицию Восточной конференции с 40-ка очками.
Команда на четыре балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» и находится в зоне попадания в 1/8 финала МЛС (топ-8).
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. Они выступили обидчиком «Чикаго Файр» с минимальным результатом 1:0.
Перед этим франчайз также набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Шарлотт» со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Филадельфия Юнион» выиграла шесть раз при двух ничьих.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который, правда, демонстрирует хорошие результаты.
Тай Барибо — лучший бомбардир команды в лиги с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю» забивали больше 3,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Филадельфия Юнион» выиграла
- в 13-ти последних матчах «Филадельфия Юнион» не проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Филадельфии Юнион» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в 13-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в шести из восьми последних поединков хозяева не выиграли.
Ставка: «Филадельфия Юнион» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коламбус Крю».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35