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    Спартаковцы не заметят «Торпедо»

    Спартак — Торпедо: прогноз на матч со ставкой 2.18

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Роман Зобнин
    29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Торпедо». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Спартаковцы неудачно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» на 2 очка отстал от медальной зоны. А вот отличились игроки команды 56 результативными ударами в 30 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спартак» разделался с «Химками» (5:0).

    До того команда нанесла поражение «Крыльям Советов» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Спартаковцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Спартак» традиционно успешно противостоит «Торпедо». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Деяна Станковича выглядит на голову сильнее соперника.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы сумели вернуться в элиту российского футбола. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Торпедо» в 34 матчах первенства набрало 65 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Торпедовцы не смогли одолеть КАМАЗ (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Сочи» (4:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Шинник».

    При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 51 мяч в 34 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Торпедо» победил всего в 17 поединках первенства из 34. Да и весной команду Олега Кононова нередко лихорадило.

    Команда нынче находится не в лучшем психологическом состоянии. Известные организационные проблемы мешают торпедовцам полноценно готовиться к выступлению в РПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Торпедовцы явно не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Торпедовцы не проигрывали в 6 своих последних поединках

    • «Спартак» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Торпедо» уже больше 20 лет не может обыграть «красно-белых»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.34.

    Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Станковича явно максимально настроятся на битву с «Торпедо», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.32

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Торпедо?

    Матч Спартак — Торпедо состоится 29 июня 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спартака» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спартака» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Торпедо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.54.

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