Спартак — Торпедо: прогноз на матч со ставкой 2.18

29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Торпедо». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Спартаковцы неудачно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» на 2 очка отстал от медальной зоны. А вот отличились игроки команды 56 результативными ударами в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спартак» разделался с «Химками» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Крыльям Советов» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Спартаковцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Спартак» традиционно успешно противостоит «Торпедо». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Деяна Станковича выглядит на голову сильнее соперника.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы сумели вернуться в элиту российского футбола. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Торпедо» в 34 матчах первенства набрало 65 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Торпедовцы не смогли одолеть КАМАЗ (1:1).

До того команда сумела переиграть «Сочи» (4:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Шинник».

При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 51 мяч в 34 поединках минувшего первенства.

При этом «Торпедо» победил всего в 17 поединках первенства из 34. Да и весной команду Олега Кононова нередко лихорадило.

Команда нынче находится не в лучшем психологическом состоянии. Известные организационные проблемы мешают торпедовцам полноценно готовиться к выступлению в РПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Торпедовцы явно не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Торпедовцы не проигрывали в 6 своих последних поединках

«Спартак» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Торпедо» уже больше 20 лет не может обыграть «красно-белых»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.34.

Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Подопечные Станковича явно максимально настроятся на битву с «Торпедо», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.32