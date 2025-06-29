ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий СелюкДмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы Лионель МессиКто и почему может (или не может) выиграть КЧМ Фанаты «Бока Хуниорс»Прощай, Аргентина. КЧМ будет скучать по твоим болельщикам — но не по твоему футболу
    Все новости спорта

    «Зенит» наконец-то одолеет белградцев

    Зенит — Црвена Звезда: прогноз на футбол со ставкой 2.16

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Зенит Прогнозы на Црвена Звезда Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Црвена Звезда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев
    29 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Июня 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Питерцы провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

    Зенит — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался с «Ахматом» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Ростову» (1:0). А вот поединок с ЦСКА завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Зенит» традиционно неудачно противостоит «Црвене Звезде». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Сергея Семака постарается прервать трехматчевый проигрышный сериал в очных встречах с белградцами.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы снова добыли чемпионский титул. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

    Причем «Црвена Звезда» в 37 матчах чемпионата набрала 100 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

  • Лето «Зенита»: попытки вернуться на трон
  • Все о подготовке к новому сезону клуба из Санкт-Петербурга
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Белградцы не заметили «Сутьеску» (5:0).

    До того команда нанесла поражение «Младости» (3:1). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистую «Войводину» (3:0).

    При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 123 мяча в 37 поединках сербского чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Црвена Звезда» уступила всего лишь в одном поединке чемпионата. А вот отрыв от «Партизана» составил целых 27 (!) очков.

    Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия белградцев составляет 3 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Белградцы в последнее время регулярно побивали команду Семака.

    Статистика для ставок

    • Петербуржцы победили в 2 своих последних матчах

    • «Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Црвена Звезда» обыграла питерцев в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.56.

    Прогноз: «Зенит» мотивирован наконец-то одолеть сербов, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с белградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

    Ставка: Победа «Зенита» за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Црвена Звезда?

    Матч Зенит — Црвена Звезда состоится 29 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Црвена Звезда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Црвена Звезда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Црвена Звезда?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Сегодня в 07:35
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джойнт — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Улытау — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Муте — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атырау — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фриц — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Гомель — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Таммека — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зенит — Црвена Звезда: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 29.06.202519:00. «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры