Зенит — Црвена Звезда: прогноз на футбол со ставкой 2.16

29 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы провалили минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался с «Ахматом» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Ростову» (1:0). А вот поединок с ЦСКА завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Зенит» традиционно неудачно противостоит «Црвене Звезде». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Сергея Семака постарается прервать трехматчевый проигрышный сериал в очных встречах с белградцами.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Белградцы снова добыли чемпионский титул. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Причем «Црвена Звезда» в 37 матчах чемпионата набрала 100 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Белградцы не заметили «Сутьеску» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Младости» (3:1). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистую «Войводину» (3:0).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Белградцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 123 мяча в 37 поединках сербского чемпионата.

При этом «Црвена Звезда» уступила всего лишь в одном поединке чемпионата. А вот отрыв от «Партизана» составил целых 27 (!) очков.

Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия белградцев составляет 3 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Белградцы в последнее время регулярно побивали команду Семака.

Статистика для ставок

Петербуржцы победили в 2 своих последних матчах

«Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

«Црвена Звезда» обыграла питерцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.56.

Прогноз: «Зенит» мотивирован наконец-то одолеть сербов, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с белградцами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

Ставка: Победа «Зенита» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20