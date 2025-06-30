Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 30 июня 2025 года

30 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 16-ти матчей занимает шестую позицию Западной конференции с 26 очками.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в один балл от лидера «Сан-Диего», а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Миннесоты Юнайтед».

Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках третьего тура группового раунда Клубного чемпионата мира сыграли вничью с бразильским «Фламенгу» (1:1).

В предыдущем туре этой же стадии данного турнира коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от африканского «Эсперанс Тунис» с результатом 0:1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Ордас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Клубный ЧМ, «Лос-Анджелес» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» по итогам 18-ти поединков занимает вторую позицию Западной конференции с 35-ю очками.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в один балл от лидера «Сан-Диего», а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Миннесоты Юнайтед».

Последние матчи: гости в последней игре, которая была результативной, потерпели домашнее поражение от «Сан-Диего» со счетом 3:5.

Перед этим франчайз также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Коламбус Крю» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ванкувер Уайткэпс» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который по крайней мере на внутренней арене демонстрирует хорошие результаты.

Брайан Уайт — лучший бомбардир команды в лиги с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс» хотя бы одна команда не забьет

в 16-ти из 19-ти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.65, победа «Ванкувер Уайткэпс» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов, надежность тылов фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15