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    Вернется ли «Лос-Анджелес» к победам?

    Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»
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    Денис Буанга
    30 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Июня 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 04:30 Ванкувер Уайткэпс

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 16-ти матчей занимает шестую позицию Западной конференции с 26 очками.

    Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в один балл от лидера «Сан-Диего», а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Миннесоты Юнайтед».

    Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках третьего тура группового раунда Клубного чемпионата мира сыграли вничью с бразильским «Фламенгу» (1:1).

    В предыдущем туре этой же стадии данного турнира коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от африканского «Эсперанс Тунис» с результатом 0:1.

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    Не сыграют: травмирован — Ордас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Клубный ЧМ, «Лос-Анджелес» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

    Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» по итогам 18-ти поединков занимает вторую позицию Западной конференции с 35-ю очками.

    Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в один балл от лидера «Сан-Диего», а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Миннесоты Юнайтед».

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  • 27/06/2025

    • Последние матчи: гости в последней игре, которая была результативной, потерпели домашнее поражение от «Сан-Диего» со счетом 3:5.

    Перед этим франчайз также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Коламбус Крю» со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ванкувер Уайткэпс» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не позволяет гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который по крайней мере на внутренней арене демонстрирует хорошие результаты.

    Брайан Уайт — лучший бомбардир команды в лиги с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс» хотя бы одна команда не забьет

    • в 16-ти из 19-ти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.65, победа «Ванкувер Уайткэпс» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов, надежность тылов фаворита игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ванкувер Уайткэпс».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс?

    Матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс состоится 30 июня 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.65, победа «Ванкувер Уайткэпс» — в 4.70.

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    Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 30.06.202504:30. Вернется ли «Лос-Анджелес» к победам?
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