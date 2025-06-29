Буря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал

Матч длиной почти в пять часов, с грозами, перерывами, скандалами, удалениями, возвращениями и — внезапным возрождением того, кого уже списали. Вечер, который начался как обычная проверка сил в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, превратился в психологический триллер, в котором выживает не сильнейший, а терпеливейший. И таковым оказался «Челси».

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Бенфика — Челси 1:4 Голы: 0:1 Рис Джеймс (64'), 1:1 Анхель Ди Мария (пенальти) (90 + 5'), 1:2 Кристофер Нкунку (108'), 1:3 Педру Нету (115'), 1:4 Кирман Дьюсбери-Холл (117') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес (Тиагу Говея, 85'), Леандро Баррейро Мартинс, Флорентину Луиш (Джанлука Престианни, 70'), Оркун Кёкчю (Жуан Велозу, 85'), Анхель Ди Мария, Андреас Шельдеруп (Керем Актюркоглу, 46'), Вангелис Павлидис (Андреа Белотти, 70') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Олуватосин Адарабиойо, 69'), Леви Колвилл (Аарон Ансельмино, 118'), Рис Джеймс (Мало Гюсто, 80'), Коул Палмер, Энцо Фернандес (Кирман Дьюсбери-Холл, 81'), Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа (Трево Чалоба, 85'), Лиам Дилап (Кристофер Нкунку, 80'), Педру Нету Предупреждения: Вангелис Павлидис (50'), Мойсес Кайседо (61'), Флорентину Луиш (63'), Оркун Кёкчю (83'), Антониу Силва (90 + 2'), Джанлука Престианни (90 + 6'), Джанлука Престианни (92'), Коул Палмер (92'), Леви Колвилл (102')

Первые 60 минут встречи на стадионе в Шарлотт были предсказуемыми. Энцо Мареска, всё ещё экспериментируя, выстроил связку Кайседо — Лавия — Фернандес в центре, с Коулом Палмером — не на правом фланге, а чуть левее, почти свободным художником. Всё выглядело любопытно, но эффект был умеренным: моментов немного, но давление нарастало.

На фоне этой тактической шахматной партии Кукурелья выделялся: то отбирал, то обострял, то едва не забил — Трубин спас «Бенфику». Но героем стал другой — капитан Рис Джеймс, который с левого фланга исполнил коварный, плотный удар со штрафного. Все ждали навеса — он пробил. Анатолий Трубин, голкипер «Бенфики», проморгал. 1:0, и казалось, «Челси» всё сделал.

Энцо Фернандес и Рис Джеймс gettyimages.com

«Бенфика» ожила после перерыва на грозу

Но футбол в Шарлотт решил, что всё как-то слишком просто. За пять минут до конца матча небо потемнело в прямом смысле: гроза, молнии в пределах нескольких километров — и вот уже команды уходят в подтрибунные помещения, а почти 26 тысяч болельщиков — на поиски укрытия. Пауза затянулась почти на два часа. И это стало поворотной точкой.

Погода во время матча Бенфика — Челси gettyimages.com

Когда игра возобновилась, «Челси» уже был другим — холодным, вялым, потерявшим концентрацию. «Бенфика» — наоборот: словно эта пауза стала им спасением. Один навес в штрафную, мяч отскакивает от головы Отаменди, Гюсто прыгает, рука в воздухе — и ВАР вмешивается.

Ди Мария, ветеран, который больше не сыграет за «Бенфику», не дрогнул. 1:1, 95-я минута. Как символично, что именно легендарный аргентинец оставил автограф в своём последнем матче за европейскую команду.

Пенальти Ди Марии gettyimages.com

Всё по-новой, овертайм. Судьба ещё могла качнуться в любую сторону. Но Джанлука Престианни, который только вышел на поле на 70-й минуте, влетел в Колвилла и получил вторую жёлтую. Португальцы остались вдесятером уже в дополнительное время. И вот тут включился старый, прагматичный «Челси». Мареска сделал ставку на свежие ноги — Нкунку, Нето, Дьюсбери-Холл. И они разорвали соперника.

Возвращение Нкунку

Он был забыт. Вроде бы выставлен на трансфер. Вроде бы не вписывается в философию Марески. Но именно Кристофер Нкунку в 108-й минуте оказался там, где нужно: Кайседо пробил, Трубин выронил мяч, а Нкунку добил. Гол с трёх метров, но стоящий выхода в четвертьфинал. А дальше — тотальный разлом. Уставшая, морально опустошённая «Бенфика» рассыпалась.

Гол Нкунку gettyimages.com

Нету, словно на финише марафона, убежал и спокойно положил третий. И почти сразу Дьюсбери-Холл вонзил четвёртый, забив из-под уставших защитников. 4:1, и это звучало как приговор.

Педру Нету gettyimages.com

Матч длился 4 часа и 38 минут. Бадиашиль ушёл на костылях. Кайседо получил дисквалификацию. Ди Мария сыграл свой последний матч за европейскую команду. Но «Челси» выстоял.

Теперь — Филадельфия, «Палмейрас» и Эстевао, который уже совсем скоро станет синим. Уж кто-кто, а «Челси» будет знать, чего от него ждать. Они наблюдали за ним с первых рядов, а теперь встретятся лицом к лицу. Этот вечер был настоящим безумием, но безумие — это тоже способ побеждать. И «Челси» это доказал.