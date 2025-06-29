Буря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал

Первые 60 минут встречи на стадионе в Шарлотт были предсказуемыми. Энцо Мареска, всё ещё экспериментируя, выстроил связку Кайседо — Лавия — Фернандес в центре, с Коулом Палмером — не на правом фланге, а чуть левее, почти свободным художником. Всё выглядело любопытно, но эффект был умеренным: моментов немного, но давление нарастало.
На фоне этой тактической шахматной партии Кукурелья выделялся: то отбирал, то обострял, то едва не забил — Трубин спас «Бенфику». Но героем стал другой — капитан Рис Джеймс, который с левого фланга исполнил коварный, плотный удар со штрафного. Все ждали навеса — он пробил. Анатолий Трубин, голкипер «Бенфики», проморгал. 1:0, и казалось, «Челси» всё сделал.
«Бенфика» ожила после перерыва на грозу
Но футбол в Шарлотт решил, что всё как-то слишком просто. За пять минут до конца матча небо потемнело в прямом смысле: гроза, молнии в пределах нескольких километров — и вот уже команды уходят в подтрибунные помещения, а почти 26 тысяч болельщиков — на поиски укрытия. Пауза затянулась почти на два часа. И это стало поворотной точкой.
Когда игра возобновилась, «Челси» уже был другим — холодным, вялым, потерявшим концентрацию. «Бенфика» — наоборот: словно эта пауза стала им спасением. Один навес в штрафную, мяч отскакивает от головы Отаменди, Гюсто прыгает, рука в воздухе — и ВАР вмешивается.
Ди Мария, ветеран, который больше не сыграет за «Бенфику», не дрогнул. 1:1, 95-я минута. Как символично, что именно легендарный аргентинец оставил автограф в своём последнем матче за европейскую команду.
Всё по-новой, овертайм. Судьба ещё могла качнуться в любую сторону. Но Джанлука Престианни, который только вышел на поле на 70-й минуте, влетел в Колвилла и получил вторую жёлтую. Португальцы остались вдесятером уже в дополнительное время. И вот тут включился старый, прагматичный «Челси». Мареска сделал ставку на свежие ноги — Нкунку, Нето, Дьюсбери-Холл. И они разорвали соперника.
Возвращение Нкунку
Он был забыт. Вроде бы выставлен на трансфер. Вроде бы не вписывается в философию Марески. Но именно Кристофер Нкунку в 108-й минуте оказался там, где нужно: Кайседо пробил, Трубин выронил мяч, а Нкунку добил. Гол с трёх метров, но стоящий выхода в четвертьфинал. А дальше — тотальный разлом. Уставшая, морально опустошённая «Бенфика» рассыпалась.
Нету, словно на финише марафона, убежал и спокойно положил третий. И почти сразу Дьюсбери-Холл вонзил четвёртый, забив из-под уставших защитников. 4:1, и это звучало как приговор.
Матч длился 4 часа и 38 минут. Бадиашиль ушёл на костылях. Кайседо получил дисквалификацию. Ди Мария сыграл свой последний матч за европейскую команду. Но «Челси» выстоял.
Теперь — Филадельфия, «Палмейрас» и Эстевао, который уже совсем скоро станет синим. Уж кто-кто, а «Челси» будет знать, чего от него ждать. Они наблюдали за ним с первых рядов, а теперь встретятся лицом к лицу. Этот вечер был настоящим безумием, но безумие — это тоже способ побеждать. И «Челси» это доказал.