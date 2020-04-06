Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002

В Барселоне хозяева впервые принимали мадридцев в еврокубках.

Десятый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА

Давайте ненадолго забудем о коронавирусе и карантине. Отмотаем назад 18 лет и перенесемся в 2002 год. В тот период в Лиге чемпионов было о чем поговорить.

К примеру, «Депортиво» опередил «Арсенал» и «Ювентус» во втором групповом этапе, «Байер», попавший в плей-офф с первого места, одолел «Ливерпуль» с общим счетом 4:3, а затем он прошел «Манчестер Юнайтед» благодаря правилу гола на выезде — 3:3.

Но самым ярким событием на тот период помимо финала было первое противостояние «Барселоны» и «Реала» на европейской арене. Речь идет именно о новом розыгрыше ЛЧ без упоминания матчей этих команд в 60-х годах под эгидой Кубка европейских чемпионов. И пусть данные поединки были не очень-то и результативными, но, безусловно, считались самыми статусными.

Нелегкий путь «Барсы» к полуфиналу

Сине-гранатовым пришлось бороться за место в группе с третьего квалификационного раунда. По сумме двух матчей подопечные Карлеса Рексача одержали верх над «Вислой» — 5:3. Затем, оказавшись в квартете F, каталонский коллектив заработал 15 очков и вышел во второй групповой этап с первого места.

В следующем раунде «Барселона» уже билась за выход в плей-офф с «Ливерпулем», «Ромой» и «Галатасараем». В турнирной таблице Группы B «блауграна» также оказалась лидером. В раунде на вылет каталонцев ждал «Панатинаикос». Представители Греции сумели победить дома 1:0, но были биты на «Камп Ноу» — 1:3.

«Реал» спас свой еврокубковый сезон

«Королевский клуб» автоматически квалифицировался на групповой этап. В первом раунде «сливочные» набрали 13 очков в квартете А, опередив «Рому», «Локомотив» и «Андерлехт». В следующей группе «Реал» снова финишировал первым, оставив позади «Панатинаикос», «Спарту» и «Порту».

Соперником «Реала» в четвертьфинале была «Бавария». На «Олимпиаштадион» в Мюнхене гости открыли счет уже в первые 15 минут, но с 82 по 86 «сливочные» умудрились пропустить дважды и проиграли со счетом 1:2. В ответке на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы долго искали свой гол. Забить первый им удалось аж на 69-й минуте. В конце встречи Гути сделал счет 2:0. «Реал» вырвал у немцев победу в двухматчевом противостоянии и попал в полуфинал.

Первый тайм истории на «Камп Ноу»

Настал день первого полуфинального матча Эль-Класико. На дворе 23 апреля 2002 года. Великую арену «Камп Ноу» заполонила сине-гранатовая армия из 98 тысяч болельщиков. Под гул фанатов и дым пиротехники шведский судья Андерс Фриск дал стартовый свисток. В 20:45 началось еврокубковое противостояние грозных испанских грандов.

В первой половине встречи «Барса» на правах хозяев была более активной и впереди выглядела опаснее мадридцев. Началось все с дальних выстрелов, с которыми справлялся голкипер, ну а «Реал» пока выжидал.

Подопечные Карлеса Рексача действовали по схеме 3-5-2. Средняя линия каталонцев все время старалась найти нападающих Патрика Клюйверта и Хавьера Савиолу. Большая часть атак приходила с фланга Роберто Карлоса и Павона. Уже в середине тайма у хозяев было несколько добротных шансов, но воспользоваться ими они не смогли.

«Барселона» — «Реал». Лига чемпионов 2001/2002

В одном из эпизодов «сливочные» в очередной раз потеряли мяч у своей штрафной, тот достался Клюйверту. Голландец сумел продраться сквозь оборону и выйти один на один. Вратарь гостей Сесар Санчес уже по-настоящему вступил в игру и угроза миновала.

Другой опаснейший момент пришел после подачи с углового. На навес с корнера откликнулся Луис Энрике и приложился головой по мячу. К сожалению для «Барсы», снаряд угодил в перекладину. И тут «Реалу» помогло только везение.

Стоит упомянуть, что и «королевский клуб» имел жирный шанс. Рауль получил пас из глубины и вышел на оперативный простор. Из-за пределов штрафной форвард нанес неплохой удар, но вратарь «Барселоны» прочитал этот эпизод и сделал сейв.

Других опасностей со стороны «Реала» не было. А «блауграна» продолжала разыгрывать красивые комбинации и била издали по воротам. Попытки Патрика Клюйверта и его партнеров материализовать превосходство в забитый мяч провалились, поэтому на перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Идеальная контратака и шедевр Зизу

В раздевалке наставнику сине-гранатовых предстояло придумать что-нибудь, благодаря чему его подопечные смогут дожать мадридскую команду. И во втором тайме «Барса» без промедлений взялась за дело.

Нападающие каталонского клуба снова искали счастья впереди, однако их удары не были такими опасными, как до перерыва. В первой половине встречи голкипер Сесар Санчес вытаскивал и посерьезнее. Вратарь дал понять, что «Барсе» для успеха нужно сделать что-то посущественнее.

Прошло десять минут, а хозяева так и не забили. Тогда «Реалу» удалось выскочить в контратаку. Свое наступление «сливочные» начали в собственной штрафной. Макелеле отдал пас на Солари, Сантьяго направил мяч вперед на Рауля. Форвард мадридцев развернулся, укрыл круглого корпусом и с разворота перевел его на Зидана, отрезав сразу всю защитную линию.

Дальше Зизу сумел выйти на свидание с вратарем и сделал красиво, филигранно перекинув мяч в дальний угол. Роберто Бонано дотянулся до мяча, но не более того. «Реал» здорово убежал в контрвыпад и забил первым. Скамейка мадридцев и футболисты на поле не сдерживали радости, поскольку выйти вперед в такой сложной встрече — это идеальный расклад.

Провальные попытки сравнять счет

«Барселона» владела инициативой, но один удачный выход в атаку «Реала» перечеркнул все их старания. Теперь каталонскому клубу было гораздо сложнее. Их попытки дальних ударов редко заканчивались опасно. Практически с любым выстрелом вратарь справлялся.

Однако возникали и моменты, где мадридцам везло. Несколько раз смазал Луис Энрике ударами головой, а вышедший на замену Жеовани сумел знатно приложиться, но «королевский клуб» спасла перекладина. Владение мячом, перепасовки и попытки попасть в цель оказались бесполезными.

Команда Висенте дель Боске закрепила успех

С каждым неудачным эпизодом время шло для сине-гранатовых все быстрее. Во втором тайме еще и «Реал» после гола стал немного чаще ходить вперед. За быстрыми контрвыпадами хозяева старались следить, однако в конце матча все старания «Барсы» свелись на ноль.

На 92-й минуте мадридцы удвоили преимущество. В этом моменте сыграли обе замены Дель Боске. По ходу второго тайма испанский тренер выпустил Флавио Консейсао и Стива Макманамана. Этот дуэт сделал нужный результат. «Реалу» помог очередной скромный забег к воротам каталонцев.

Все началось с выноса мяча вратарем «сливочных». После удара вперед за круглого поборолся Рауль, но через секунду форвард оказался на газоне. Мяч подобрал Консейсао и отдал пас на Макманамана. Стив вбежал в штрафную и с угла аккуратненько перебросил вышедшего голкипера. Мадридцы повели 2:0!.

Коллектив Дель Боске показал не самую веселую игру впереди, но мастерство отдельных звезд принесло нужный результат. В ответном поединке команды разойдутся миром (1:1), а затем «Реал» положит красоту в ворота «Байера» в финале. 0