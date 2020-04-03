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    Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 3

    Завершение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции

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    Спорт во всем мире поставлен на паузу, спортсмены вместе с болельщиками сидят по домам, спасаясь от пандемии коронавируса — самое время включить хороший фильм о спорте. В нашем списке из 21 фильма есть картины серьёзные и не очень, байопики и фантазии, вдохновляющие и развлекающие — все, чтобы поднять себе настроение в эти непростые времена.

    «Всё или ничего»/«Костолом»

    «The Longest Yard» (2005)/ «Mean Machine» (2001)

    Бывший звездный игрок НФЛ Пол Крю оказывается за решеткой за вождение в нетрезвом виде, приведшее к серьезной аварии.

    Начальник тюрьмы предлагает ему необычную сделку: футбольный матч между командой охранников и заключенными, команду из которых соберет и натренирует Крю.

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    • Вот только в этой сделке есть одно условие и Полу Крю предстоит решить, что для него важнее — принципы и спортивная честь, или перспектива провести долгий срок в тюрьме.

    «Все или ничего»

    Фильм — римейк картины «Самый длинный ярд» (1974) с Бертом Рейнольдсом в роли Пола Крю. У Рейндольдса есть небольшая роль и во «Все или ничего».

    Еще один римейк классической картины сделали англичане. В «Костоломе» главный герой — бывший капитан сборной Англии по футболу, как следует набедокуривший по пьяни и угодивший в заключение.

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    • Начальник тюрьмы хотел, чтобы тот тренировал команду охранников, но те были не в восторге, и все вновь сводится к матчу между командами заключенных и их сторожей.

    Костолом

    Фильм от продюсеров «Карты, деньги, два ствола» с Винни Джонсом и Дэвидом Стэйтэмом привносит в эту историю чисто английский колорит.

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    Что еще посмотреть: «Второй шанс» — воспитатель в исправительной колонии для трудных подростков собирает футбольную команду, чтобы через спортивное товарищество исправить своих подопечных и подарить им надежду. Картина с Дуйэном Джонсоном в главной роли основана на реальных событиях.

    «Рокки»

    «Rocky» (1976)

    Рокки Бальбоа — второсортный боксёр с хорошими задатками и большими мечтами, который вынужден работать вышибалой на посылках у гангстеров, чтобы сводить концы с концами.

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    • Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Аполло Крид решает побиться с каким-нибудь бесперспективным новичком. И его случайный выбор падает на Рокки, для которого этот бой становится шансом переломить ход своей жизни.

    Он изматывает себя изнурительными тренировками, ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое месиво, он готов идти до самого конца.

    «Рокки»

    Культовый фильм, который запустил карьеру Сильвестра Сталлоне, получил три Оскара и превратился в долгоиграющую франшизу из восьми картин, включая «Крид: наследие Рокки» и «Крид 2».

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    Что еще посмотреть: «Бешеный бык» — Роберт Де Ниро в экранизации биографии боксёра Джейка ЛаМотты — неоднозначного и склонного к жестокости человека.

    «Эдди Орел»

    «Eddie the Eagle» (2015)

    С детства бывший неуклюжим парень в очках и с больными ногами грезил Олимпийскими играми, и кто бы мог подумать, что мечта его сбудется — даже он сам был готов сдаться и стать штукатуром.

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    • Помогло ему то, что у Великобритании уже несколько десятилетий не было прыгуна на лыжах с трамплина. И упортство. И немного удачи.

    На его пути было множество препятствий, и не все из них «Орлу» удалось перелететь грациозно. Но на своем пути к мечте он точно стал лучше, чем был, а это уже немало.

    Эдди «Орел»

    Вольная экранизации истории жизни английского трамплиниста Эдди Эдвардса с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях. И комедия, и драма, и вдохновляющая история.

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    Что еще посмотреть: «Взлет»/«Государственный представитель» — Корее для Зимних Олимпийских игр 1998 года нужно срочно скомпоновать команду для прыжков с трамплина. А ведь этим видом спорта тут никто не занимался — приходится лепить из того, что было.

    «Мы — одна команда»

    «We Are Marshall» (2006)

    В роковую ночь 1970 года университетская команда по американскому футболу из небольшого городка Хантингтон разбилась в авиакатастрофе.

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    • Авиалайнер уже почти совершил посадку, когда неожиданно врезался в землю и взорвался, при этом погибли все 75 человек на борту — игроки, тренеры, фанаты...

    Жители города в шоке от случившегося, судьба команда висит на волоске. Молодой тренер Джек Ленгьел возглавляет команду Маршаллов, чтобы спасти ее и вновь вывести их в чемпионы.

    «Мы одна команда»

    Снятая по реальным событиям историческая драма с Мэттью Фоксом и Мэттью МакКонахи не ставит равнодушными даже тех, кому плевать на американский футбол.

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    Что еще посмотреть: «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» — драма, основанная на реальных событиях. 6 февраля 1958 года в Мюнхене, в страшной авиакатастрофе погибли 8 футболистов «Манчестер Юнайтед», так называемых «малышей Басби», самых молодых спортсменов, сумевших победить в Футбольной лиге Англии.

    «Неугасающий»

    «Forever Strong» (2008)

    Рик — капитан школьной регбийной команды, которую тренирует его авторитарный отец. Юноша ведет жизнь спортивной звезды полную веселья, алкоголя и веществ.

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    Все кончается, когд он попадает в нетрезвом виде в автокатастрофу и отправляется в колонию для несовершеннолетних. Тюремный воспитатель предлагает ему шанс возвратиться к игре, но играя команду конкурентов.

    Став частью команды «Горцев» и приняв их уникальный кодекс поведения , Рик пересматривает свои взгляды, и когда ему предоставляется шанс вернуться к прежней жизни, он не хочет бросать свою новую команду.

    «Неугасающий»

    Фильм основан на реальных событиях, некоторые реальные игроки «The Highland» приняли участие в съемках.

    Что еще посмотреть: «Непокоренный» — после падения апартеида президент ЮАР Нельсон Мандела пытался использовать все возможности, чтобы прекратить многолетнее непонимание между белым и чернокожим населением страны. Кубок мира по регби, который проводила у себя Южная Африка помог ему в этом.

    «Хардбол»

    «Hardball» (2001)

    Чтобы расплатиться с долгами, азартный игрок и выпивоха вынужден начать тренировать детскую бейсбольную команду, состоящую из чернокожих мальчишек из неблагополочных районов.

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    • Как водится в такого рода фильмах, сначала обе стороны относятся друг к другу с безразличием и пренебрежением, но пережитые вместе драматические и комедийные перипетии изменяют их жизни в лучшую сторону.

    «Хардболл»

    Сюжет нельзя назвать очень оригинальным, а Киану Ривз даже номинировался на «Золотую Малину», но фильм вышел чертовски душевным. К тому же, где вы еще посмотрите на маленького Майкла Б. Джордана?

    Что еще посмотреть: «Могучие утята» — серия фильмов про детскую хоккейную команду, ставшая диснеевской ТВ-классикой. Именно в честь нее была создана команда НХЛ «Аннахайм Дакс».

    «Пловцы»

    «Waterboys» (2001)

    Молодая учительница хочет возродить школьный клуб плавания, но не простого — она намерена создать группу синхронного плавания и устроить для города грандиозное представление во время летнего фестиваля.

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    • Есть, правда, несколько загввоздок — для начала, она работает в мужской школе и все ее подопечные ― мальчики. А те пятеро из них, кто согласился ей помогать ― отвратительные пловцы.

    А когда заварившая всю кашу девушка из-за внезапных обстоятельств вынуждена сойти со сцены, ее питомцы не сдаются и пытаются организовать заветное шоу своими силами.

    Пловцы

    Сюжет основан на реальных событиях — в 1990-м году группа ребят из спортивного колледжа, насмотревшись на синхронное плавание по тв, задумала организовать подобное выступление сами ― и добились того, что фестиваль синхронного плавания стал проводиться в их колледже ежегодно.

    Что еще посмотреть: «Не дыша» — история двух разных по характеру пловцов, пытающихся отобраться на Олимпиаду. Фильм о дружбе, любви, соперничестве. 0

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