Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2

Спорт во всем мире поставлен на паузу, спортсмены вместе с болельщиками сидят по домам, спасаясь от пандемии коронавируса — самое время включить хороший фильм о спорте. В нашем списке из 21 фильма есть картины серьёзные и не очень, байопики и фантазии, вдохновляющие и развлекающие — все, чтобы поднять себе настроение в эти непростые времена.

«Тренер»

«Mike Bassett: England Manager» (2001)

Снятый в жанре псевдокументалистики фильм о никому неизвестном тренере, который в одночасье стал надеждой всей Англии.

Майк Бассет был тренером скромного «Норвича», обитавшего тогда в низших дивизионах, но счастливое (для него) стечение обстоятельств сделало его наставником национальной команды.

Некомпетентному и самодовольному ретрограду и грубияну нужно не только вывести команду на чемпионат мира в Бразилии, но и одержать там победу.

«Тренер»

Пародия снята с превосходным знанием матчасти самой игры и штампов традиционной спортивной документалистики, и отлично стебет как англичан, так и спортивное ТВ.

Что еще посмотреть: «Тренер» — еще одна история о некомпетентном и самодовольном идиоте на тренерской позиции, только с Данилой Козловским в главной роли. Фильм, который предсказал «паненку» Смолова.

«Бунтарка»

«Stick It» (2006)

Хейли Гретхем представляла свою страну в мировом турнире по спортивной гимнастике, но в последний момент она отказывается от участия в чемпионате, лишив свою команду золотой медали.

Почему? Да потому что все надоело. Она решает поставить крест на спорте и пожить «нормальной жизнью подростка», не слишком уважая законы.

После того, как ее ловит полиция и девушке светит обвинение в злостном хулиганстве, у только два пути — либо в тюрьму, либо назад в мир гимнастики.

«Бунтарка»

Курт Рассел в роли мудрого тренера, ершистая бунтарка Мисси Перегрим, токсичная атмосфера конкуренции в гимнастических академиях, и неожиданные вопросы субъективности судейства и сексизма.

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Что еще посмотреть: Добейся успеха — Кирстен Данст в роли капитана команды поддержки, которая обнаруживает, что их программа для ежегодного чемпионата была плагиатом с программы соперниц, а соревнования на носу.

«Дублеры»

«The Replacements» (2000)

Когда игроки в американский футбол устраивают забастовку, выбивая лучшие контракты, владельцы команда находят им временную замену из игроков не состоящих в профсоюзе. А иногда и не игроков вовсе.

Шэйну Фалько, профессионалу американского футбола, пришлось возглавить команду недотеп, собранную ветераном спорта Джимми Макгинти.

Еще вчера они были простыми работягами, теперь они превращаются в суперзвезд футбола — на время. Их сила — в их непредсказуемости…

«Дублеры»

Шикарный актерский состав во главе с Киану Ривзом, юмор, романтика, атмосфера матчей НФЛ — что еще нужно.

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Что еще посмотреть: «Каждое воскресенье» — владелец клуба «Майами Шаркс» умирает, его заменяет дочь Кристина, которая считает, что футбол — это бизнес. С ней категорически не согласен тренер команды.

«Гонка»

«Rush» (2013)

Основанный на реальных событиях фильм о золотом времени «Формулы-1» — 70-х годах XX века. Болиды становились все быстрее, конкуренция все острее, гонки — все зрелищнее.

В основе сюжета — конфликт двух непримиримых соперников — обаятельного плейбоя-англичанина Джеймса Ханта и дисциплинированного перфекциониста-австрийца Ники Лауда.

«Гонка»

Фильм чертовски зрелищен — камеры расположены взде, где только можно и картинка получается умопомрачительная.

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Что еще посмотреть: Ford против Ferrari — история создания знаменитого спорткара Ford GT40, который должен был бросить вызов итальянцам на трассе престижной гонки 24 часа Ле-Мана

«Крутые виражи»

«Cool Runnings» (1993)

Четверо спортсменов из славной своими бегунами Ямайки мечтают об участии в Олимпиаде. Но когда они теряют шансы выступить там как легкоатлеты, они готовы на любой шанс.

А почему бы и не бобслей? Чего только не сделаешь на пути к заветной мечте, даже освоишь вид спорта максимально далекой от знойных карибских островов.

Помочь им в этом должен бывший американский бобслеист, который завоевал по две золотых медали на Зимних Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах, но на последних Играх был дисквалифицирован за жульничество

«Крутые виражи»

Фильм снят по мотивам реальных событий — первая ямайская бобслейная четверка действительно соревновалась на Олимпиаде в Калгари, и хотя больших успехов не добилась — вошла в историю.

Что еще посмотреть: «Железные леди» — еще одна основанная на реальных событиях история мужской волейбольной команды из таиландской провинции Лампанг. В 1996-м году эта команда, состоящая из геев, трансгендеров и тренера-лесбиянки, сумела выиграть мужской национальный кубок.

«Их собственная лига»

«A League of Their Own» (1992)

Сейчас трудно представить себе, что некогда женщинам приходилось буквально завоевывать себе право на участие в состязаниях по некоторым видам спорта.

Комедийная драма о бейсболе рассказывает о Женской бейсбольной лиге, созданной в Штатах в 1943 году, когда все мужчины были на войне.

Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером женской команды.

И хоть сначала он не в восторге о назначения — стремление и решительность его подопечных меняют отношение циничного игрока.

Их собственная лига

Фильм с Томом Хэнксом, Джиной Дэвис и Мадонной стал коммерческих хитом. Сейчас св процессе съемок римейк в виде сериала.

Все прогнозы на футбол

Что еще посмотреть: 42 — фильм основанный на истории Джеки Робинсона — первого афроамериканца в Главной Бейсбольной лиге. Он и владелец команды «Бруклин Доджерс» Брэнч Рики положили старт борьбе с сегрегацией в бейсболе.

«Уимблдон»

«Wimbledon» (2004)

Английский теннисист Питер Кольт когда-то подавал надежды, но звездой так и не стал, и уже готовился тихо завершить карьеру, когда получил wilde card на Уимблдонский турнир.

Ни он сам, ни публика, ни его родные — никто в мире не ждал от него ничего выдающегося, но встреча с восходящей звездой американского тенниса Лиззи Бредбери изменила для Кольта все.

Вдохновлённый любовью и собственным неожиданным мастерством на корте, Питер всё выше поднимается по турнирной лестнице.

Уимблдон

Милый ромком в теннисном антураже с великолепным актерским ансамблем — что еще нужно для приятного вечера.

Что еще посмотреть: Борг/Макинрой — борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим. 0