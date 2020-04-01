Роналду и Месси: кто их наследник?

Криштиану Роналду и Лионель Месси доминировали в 2010-х годах, но 34-летний португалец и 32-летний аргентинец не будут играть вечно. Авторы и эксперты BBC назвали тех, кто могут стать новыми лидерами Игры в ближайшие 10 лет.

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Главред отдела футбол BBC Фил Макналти:

Мбаппе всего 21, но он уже победитель Кубка мира со сборной Франции в России в 2018 году и просто самая большая молодая звезда футбола. С учетом его стремительного темпа и природного голевого чутья, невозможно понять, каким способом он не достигнет настоящего величия в следующем десятилетии.

Он — естественный наследник короны, которую в конечном итоге оставят Месси и Роналду, и все его главные награды обязательно будут им выиграны.

Сейчас француз выступает за ПСЖ, пытаясь заполучить пока что неуловимую корону Лиги чемпионов. Но его истинная ценность будет продемонстрирована, когда он уйдет — возможно, следующим летом — за наверняка рекордную сумму, где лидером выступает «Реал» с Зиданом у руля.

Европейский футбольный автор Кристоф Террьор:

Мбаппе — уже один из лучших игроков в мире прямо сейчас, даже в столь молодом возрасте. Он ударно выступил на чемпионате мира в 2018 году и доминировал на внутренней арене за ПСЖ во Франции. Если форвард сможет выступить на том же уровне на последних этапах Лиги чемпионов и выиграет Евро, он будет близок к своему первому «Золотому мячу» в карьере.

Мир уже у его ног. Только если он будет вести себя как примадонна, может помешать ему добиться этого. У него есть все, чтобы занять место Месси и Роналду на бигбордах: скорость, мастерство, харизма и нужная дерзость.

Экс-защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс:

Как только Месси и Роналду закончат выступления, Мбаппе будет собирать самые большие призы. Я не думаю, что он забьет столько же голов, сколько любой из них, потому что их количество просто поражает, однако Мбаппе — лучший молодой игрок, которого я когда-либо видел.

Он — самое близкое, что я видел у Тьерри Анри на его пике, и в его возрасте это уже некое заявление на успех. Когда Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити», клубу понадобятся два нападающих, и я бы хотел видеть Габриэла Жезуса и Мбаппе — даже если тот будет стоить 150 миллионов фунтов, он того стоит.

Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия)

Испанский футбольный автор Гильем Балаге:

На ныне 20-летнего форварда «Атлетико» потратил рекордные 113 млн фунтов, чтобы купить его у «Бенфики» в июле 2019 года. Это была третья в мире трансферная сумма, заплаченная за тогда еще тинейджера, который провел всего 43 игры в первой команде.

Его старт в «Атлетико» был испорчен травмой и тем, что его не использовали в своей самой эффективной роли, тем не менее требовательный наставник «Атлетико» Диего Симеоне теперь начал давать ему больше свободы для самовыражения.

Он находится на пути к тому, чтобы стать атакующим козырем для команды, которой, несмотря на свою оборонительную силу, часто трудно забить.

Главред отдела футбол BBC Фил Макналти:

Фелиша уже окрестили в Португалии как естественный преемник Роналду, поскольку по итогам года он получил престижную награду Golden Boy в Дубае.

Талантливый нападающий «Атлетико» боролся с жесткой конкуренцией, чтобы обеспечить свой трансфер и заиграть при Симеоне, он может только прогрессировать. Как и Мбаппе, у Фелиша есть талант долгие годы выступать на топ-уровне как за клуб, так и за сборную.

Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия)

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Джермейн Дженас:

Джейдон Санчо должен быть в этом списке, потому что он делает потрясающие вещи для «Дортмунда»: голы, передачи — его уверенность бьет через край.

Что ему нужно делать дальше? Он уже стабилен, что демонстрирует каждую неделю. В случае со столь молодыми исполнителями можно говорить о результативности, но он крут перед воротами, и у него также есть свои голевые передачи. По сути он уже готов к большим свершениям.

Возможно, в некоторых крупных матчах «Боруссии» англичанин не был столь хорош в этом году, и в этом к нему есть вопросы. У него также были небольшие проблемы с дисциплиной, поэтому ему, вероятно, нужно взять себя в руки, тем не менее, кроме этого, он выглядит как особый игрок.

Ансу Фати («Барселона», Испания)

Испанский футбольный автор Гильем Балаге:

Реактивный, превосходный дриблер мяча, бомбардир от природы с превосходным видением и пониманием игры, которая противоречит его юности, история 17-летнего Ансу Фати могла бы быть написана голливудским сценаристом.

Сын иммигранта из Гвинеи-Бисау, он приехал в Испанию в Севилью со своей матерью и братом в возрасте шести лет после того, как его отец приехал раньше в поисках работы. Очевидный природный талант с самого начала, он был подписан «Барселоной» для своей академии, когда ему было всего 10 лет, и в этом сезоне он ворвался в первую команду, даже не сыграв за резерв.

Сейчас ему 17 лет, он самый молодой автор гола в первой команде, а также автор резульативной передачи в том же матче и самый молодой представитель клуба в Лиге чемпионов. Проспект имеет странное сходство по стилю и выступлениям, которые демонстрировал некий Лионель Месси в том же возрасте.

Сумма отступных в его контракте составляет 170 млн евро, которая должна возрасти до 400 миллионов евро, когда он подпишет полный профессиональный договор.

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия)

Главред отдела футбол BBC Фил Макналти:

Нападающие обеспечивают очарование игры, о в 21-летнем Александре-Арнольде у «Ливерпуля» есть идеальный игрок двойного назначения, который эффективен в защите, но разрушителен в атаке, где его передачи с флангов стали богатым источником голов для команды.

Фулбек уже выиграл Лигу чемпионов с «Красными», и это только вопрос времени, когда он полностью утвердится в качестве правого защитника Англии с потенциалом стать одной из звезд Евро-2020.

С таким диапазоном пасов, созданием остроты и способностью обеспечить голы, неудивительно, если он в будущем станет полузащитником мирового уровня.

Кай Хаверц («Байер» Леверкузен, Германия)

Европейский футбольный автор Кристоф Террьор:

Хаверц — один из тех талантов, которых давно не видели в Германии. Особенный игрок, отлично действующий между линиями с высоким футбольным IQ — он часто делает правильные вещи. В возрасте 20 лет хавбек уже сыграл более 100 поединков в Бундеслиге, и способен выполнять все типы передач.

Высокий центральный полузащитник «Леверкузена» в этом сезоне еще не стал готовым исполнителем, но ряд футболистов обретают это качество на более поздних этапах своей карьеры: посмотрите, например, на Кевина де Брейне. Хаверц может стать одним из лучших генералов центра поля в ближайшем будущем, и его ожидает переход в топ-клуб, тогда как «Бавария» уже разнюхивает обстановку.

Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Экс-защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс:

По таланту он, вероятно, лучший в Премьер-лиге. Единственный вопрос, который у меня есть по поводу него: если бы хавбек пошел в менее сильную команду, выглядел бы он так же хорошо?

Надеюсь, нам не придется это выяснять. Он должен играть больше, чтобы полноценно развиваться, но также должен быть терпеливым. Если он не сыграет в 25+ матчей Премьер-лиги к тому времени, когда ему исполнится 21 или 22 года, то, честно говоря, ему следует уходить.

Но сейчас я думаю, что для его развития у него есть лучший тренер, а Кевин де Брейне, Давид Сильва и Бернарду Силва — те исполнители, у которых он может учиться. Чем дольше Фоден остается в «Сити», тем больше он будет играть в футбол Пепа Гвардиолы, и я считаю, что он будет одним из лучших в мире.

Родриго («Реал», Бразилия)

Европейский футбольный автор Кристоф Террьор:

Это случилось быстро. Во время своего дебюта в «Реале» против «Осасуны» в сентябре Родриго забил через 94 секунды после того, как вышел на поле. Впоследствии он сыграл еще один поединок за резерв мадридцев но затем Зинедин Зидан повысил его до первого состава. Это игрок со слишком большим качеством, чтобы его прятать.

«Двуногий», Родриго забивает непредсказуемые мячи. Хет-трик против «Галатасарая» в групповом этапе Лиги чемпионов привел к еще большему возбуждению от его игры и ожиданиям. Давление уже выросло, но на парня это пока никак не влияет.

Он тихий, застенчивый молодой парень, который также показывает качество по ходу тренировок. Бразилец — тот футболист, который, кажется, открыт для обучения у своих сверстников, и в раздевалке «Реала» его очень высоко оценивают.

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия)

Экс-защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс:

Уже кажется, что он стал немного другим. Когда себя проявляют молодые игроки, обычно они выглядят сыро, но Мэйсон не такой, ведь выглядит таким спокойным. У него есть голевое чуть, он выглядит бесстрашным и как будто предназначен для больших матчей.

Когда люди спрашивают меня о лучших молодых игроках, которых я видел, я всегда вспоминаю Уэйна Руни. Такие игроки очень особенные, один на миллион. Гринвуд еще не совсем проявил себя на этом уровне, но для своего возраста он демонстрирует большую зрелость, и я действительно думаю, что форвард может продолжать, пока сосредоточен на своем развитии.

Ферран Торрес («Валенсия», Испания)

Испанский футбольный автор Гильем Балаге:

Золотой самородок, добытый в академии Валенсии, Ферран Торрес был настолько уверен в своих силах, что ранее сообщил своему клубу, что планирует искать счастья в другом клубу. К счастью для «Валенсии», им удалось убедить его остаться, и в 19 лет он уже провел более 50 матчей в первой команде — рекорд левантийцев для игрока его возраста.

20-летний полузащитник зарекомендовал себя, безусловно, как самый важный молодой талант в лагере «Летучих Мышей», и многие считают его самым важным исполнителем любого возраста в настоящее время на «Месталье». Фланговый игрок в схеме 4-4-2, но, вероятно, лучшей действующий между линями, он — естественный бомбардир, быстр, имеет отличное видение и будет только прогрессировать.

Деле Алли («Тоттенхэм», Англия)

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Джермейн Дженас:

У меня есть ощущение, что с Жозе Моуринью в качестве его менеджера, Делле Алли может перейти на совершенно новый уровень. Португальский тренер привнесет нечто новое в команду, что подбросит его в стратосферу — вроде того, что он сделал с Фрэнком Лэмпардом в «Челси».

Это изменение менталитета, чтобы отойти от того футболиста, который развлекает, получает удовольствие от игры и забивает один из многих голов — это трансформация, которая может быть вызвана чем-то столь простым, как наличие подходящего менеджера.

В лице Моуринью Деле получает такого тренера. У Жозе есть опыт подтягивания игроков вверх, потому что его требования гораздо выше в сравнении с тем, с чем он имел дело раньше, и это то, что ему нужно. 0