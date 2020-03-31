Выбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы»

«Мистер Шпорс» был талисманом клуба в течение последних шести лет, забив в общей сложности 181 гол. При его помощи команда доходила до финалов Кубка лиги и Лиги чемпионов в 2015 и 2019 годах соответственно.

Набранная форма также позволила ему стать главной звездой сборной Англии, в составе которой на ЧМ-2018 он завоевал «Золотую бутсу», когда «три льва» дошли до полуфинала.

Тем не менее, Кейну не привыкать к спекуляциям относительно его будущего, а нехватка завоеванных трофеев говорит о том, что вокруг него всегда будут крутиться более крупные и титулованные клубы.

Именно это отсутствие трофеев побудило Кейна публично заявить, что однажды он может покинуть «Тоттенхэм», если ситуация не улучшится в ближайшем будущем.

«Это один из тех вопросов, где я не могу однозначно сказать "да" или "нет". Я люблю "Тоттенхэм", всегда буду любить. Но я всегда говорил, что если не почувствую прогресса или движения в правильном направлении, то не буду тем, кто будет оставаться здесь просто так», — сказал он недавно.

«Я амбициозный игрок, я хочу совершенствоваться, хочу стать лучше, лучшим среди лучших. Все зависит от того, что произойдет с командой и как мы будем прогрессировать. Определенно, я не останусь здесь навечно, но и об уходе пока не заявляю», — добавил форвард.

Чтобы выкупить Кейна из Северного Лондона потребуется огромная сумма, но откуда она может поступить? Давайте рассмотрим потенциальные направления.

Мечта: «Барселона»

Кто не хочет играть рядом с Лионелем Месси? Этой возможностью нужно пользоваться прямо сейчас, ведь шестикратный обладатель «Золотого мяча» уже достиг 30-летнего возраста.

Да, Месси все еще играет на высоком уровне, бросает вызов физике своей невероятной скоростью. Проблемой для «Барселоны» остаются те, кто играет рядом с ним.

Луис Суарес все еще может забить гол, но он становится все более склонным к травмам с годами, а его возраст серьезно отразился на мобильности. Есть еще Антуан Гризманн — талант высочайшего уровня, которому, впрочем, еще только предстоит доказать свою пользу.

Складывается ощущение, что «Барсе» нужен кто-то, кто поможет связать все воедино, и кто может сделать это лучше, чем Кейн? В составе «шпор» он доказал, насколько безжалостен у чужих ворот, он показал способность играть на позиции «ложной девятки», садясь между линиями, чтобы разыгрывать комбинации со своими умными и быстрыми вингерами.

Сеть сделанных передач Кейном squawka.com

В «Барселоне» Кейн мог бы выманивать защитников соперника на себя, чтобы создавать для Месси и Гризманна моменты. Перспектива кажется просто великолепной. Кроме того, играя в такой мощной команде, 26-летний футболист тоже непременно получит шансы, а на сегодняшний день не так много игроков в мировом футболе, которые лучше бьют по воротам, чем Кейн.

Реальность: «Реал»

Данный трансфер тоже легко можно перенести в категорию «мечты», но дело в том, что «Реал» считается фаворитом в борьбе за Кейна, поэтому это наиболее реалистичный вариант в данный момент. Кроме того, давайте посмотрим правде в глаза, мы уже знаем, насколько англичанин хорош в белой форме!

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге в этом сезоне по количеству ударов (434) и ударов в створ (167), но у него всего 49 голов в 27 матчах — на 14 меньше, чем у «Барселоны». Проще говоря, у мадридцев нет своего Месси.

Если не считать Карима Бензема (14), ни один из игроков «сливочных» в этом сезоне не забил более пяти голов в Ла Лиге, и, честно говоря, только француз тащит команду на своей спине после ухода Криштиану Роналду.

Бензема сейчас 32 года, и он не может слишком долго поддерживать свой высокий уровень, особенно без какой-либо помощи со стороны, поэтому 13-кратные обладатели Кубка чемпионов просто обязаны начать планировать жизнь без него, если хотят восстановить доминирование, как в Испании, так и на европейской арене.

Кейна долгое время сватали в «Реал», и на первый взгляд этот переход действительно имеет для него смысл. Надежда состоит в том, что он может стать партнером Эдена Азара и выжать лучшее из бельгийца, который пока страдает в Испании. Форвард «Тоттенхэма» способен создать пространство для него или воспользоваться передачей, чтобы у экс-игрока «Челси» появился дополнительный ассист на счету.

Также можно надеяться, что он установит аналогичные связи с Винисиусом Жуниором и Родриго, используя свой опыт, чтобы воспитать молодых бразильских звезд.

Голы «Реала» с игры (без учета стандартов) squawka.com

Мы сказали, что для выкупа Кейна потребуется огромная сумма, и «Реал» — тот клуб, который способен ее найти.

Неожиданность: «Манчестер Юнайтед»

Кейну нужны трофеи, и хотя у «Манчестер Юнайтед» их не было с 2017 года, ни один другой клуб не завоевал больше различных кубков в эпоху Премьер-лиги, чем «красные дьяволы».

Итак, существует вероятность, что в следующем сезоне манкунианцы вновь останутся без Лиги чемпионов, что довольно рискованно для Кейна. Тем не менее, в клубе начал реализовываться адский проект, одним из элементов которого стал Бруну Фернандеш. А, если верить слухам, совсем скоро на «Олд Траффорд» появится и Джейдон Санчо.

Комбинация Кейна с любым из следующих игроков — Санчо, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Дэниел Джеймс — представляет множество аппетитных возможностей с тактической точки зрения.

У Рашфорда и Санчо уже есть инстинктивное понимание игры Кейна благодаря тому, что они провели много игр вместе в сборной Англии, тогда как Марсьяль и Джеймс исполняют одинаковые роли, когда преследуют защитников или на флангах идут один в один, чтобы создать момент для центрфорварда.

«Юнайтед» делает ставку на владение мячом, поэтому редко применяет высокий прессинг, сосредотачиваясь на дисциплине. Это очень хорошо подходит Кейну, ведь прессинг — не является его сильной стороной. Но даже если Уле Гуннар Сульшер действительно даст команду охотиться за мячом, его потенциальный нападающий может быть спокоен, зная, что его окружение в любой момент готово его подстраховать.

Действия защитников «Манчестер Юнайтед» squawka.com

У «Юнайтед» есть деньги и родословная. Все зависит от того, захочет ли Кейн поддержать проект, и видит ли руководство клуба такого нападающего у себя в команде.

Предложение Squawka: «Бавария»

Есть еще один европейский гранд, которому, вероятно, понадобится нападающий мирового класса в ближайшем будущем — мюнхенская «Бавария».

Роберта Левандовски можно сравнить с хорошим вином, которое становится все лучше и лучше с возрастом. Нападающий сборной Польши продолжает разрывать Бундеслигу на части, при этом он остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне с 11 голами в шести матчах.

Однако в 31 год, как и Бензема, он не может вечно продолжать в таком духе. Кроме того, его имя тоже довольно часто всплывает в новостях о потенциальных трансферах, в том числе в мадридский «Реал».

Когда вклад Левандовски все-таки уменьшится, Кейн может стать просто идеальной заменой. Он способен сыграть как финишер, сделать своевременную передачу или пойти в проход. К тому же, Гарри — не один из тех, кто полагается на взрывную скорость. Все это означает, что окружающие его игроки могут плавно меняться флангами во время перехода из обороны в атаку.

Уровень фланговой угрозы «Баварии» squawka.com

Видеть, как Альфонсо Дейвис, Серж Гнабри или Кингсли Коман сносят фланги своим темпом и разрывают линии своими передачами на Кейна, будет приятной перспективой для фанатов «Баварии» и тревогой для любой защиты в мировом футболе.

Ставки на переход Гарри Кейн до 1 сентября 2020 года

— Не подпишет и не согласует контракт ни с одним клубом — 1.25.

— «Реал» — 5.50

— «Манчестер Юнайтед» — 6.50.

— «Барселона» — 13.00.

— «Бавария» — 16.00. 0