Трансферный дайджест. 24-30 марта

Эдинсон Кавани

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 33 года

Аргентинская «Бока Хуниорс» включились в борьбу за форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает El Pais.

33-летний уругваец по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом. Продлевать контракт с ПСЖ игрок не намерен.

В настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса выступают нападающий Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате.

Хорхе Бермудес Спортивный директор «Бока Хуниорс» Зная Рикельме (вице-президент «Боки» ) и Кавани, надеюсь, что это случится очень скоро. Он бы нам здорово помог. Думаю, он хочет перейти в «Боку».

Ранее сообщалось, что на Кавани претендует «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бэкхему.

Напомним, что зимой сорвался переход Кавани в «Атлетико». СМИ сообщали о трансфере игрока в мадридский клуб, семья Эдинсона готовилась к переезду, но сделка не свершилась.

По словам агента футболиста, «матрасники» не смогли заплатить 18 миллионов евро, а «ПСЖ» не хотел снижать свои требования

Наш прогноз: «Бока Хуниорс»

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 22 года

Усман Дембеле globallookpress.com

Английский «Ливерпуль» в будущее трансферное окно намерен приобрести у «Барселоны» полузащитника Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп лично попросил руководство начать переговоры по французскому футболисту.

Отмечается, что в «Барселоне» нет единого мнение по поводу продажи Дембеле. Тренерский штаб хотел бы сохранить игрока в команде на следующий сезон.

Как сообщает Diario Sport главный тренер команды Кике Сетьен верит, что у Дембеле все еще большой потенциал, и он может стать ключевым игроком «Барселоны».

В то же время боссы клубы могут продать игрока, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса — стоимость Дембеле оценивается в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке «сине-гранатовых», отличившись одним голом. Француз пропустил 65 из 156 игр «Барсы» из-за различных травм.

Наш прогноз: «Барселона»

Федерико Сарачо

«Расинг Авельянеда», полузащитник, 22 года

Федерико Сарачо globallookpress.com

Полузащитник «Расинга» из Авельянеды Федерико Сарачо может перейти в «Милан», сообщает Marca со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным издания, итальянцы уже пробовали купить хавбека в январе, а теперь готовы вернуться к переговорам с аргентинским клубом.

Отмечается, что в контракте Сарачо предусмотрены отступные в размере 22 миллионов евро, и «Расинг» не готов снижать сумму.

Сам 22-летний игрок хочет переехать в «Милан» и вместе с агентом готов попробовать повлиять на свою команду с целью уменьшения суммы сделки.

Все футбольные трансферы

В нынешнем сезоне Сарачо провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и забил 4 гола. Игрок способен действовать как треквартиста, вингер или второй нападающий.

Наш прогноз: «Милан»

Игор Гомес

«Сан-Паулу», полузащитник, 21 год

Игор Гомес globallookpress.com

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником бразильского «Сан-Паулу» Игором Гомесом, сообщает As.com.

21-летний футболист, которого называют «улучшенной версией Кака», заинтересовал скаутов мадридского клуба.

Игор — современный центральный атакующий полузащитник, быстрый и с хорошим видением поля. Отмечается, что в контракте Гомеса есть отступные — 50 миллионов евро.

«Сравнение — это не всегда хорошо. Это будет давить на него. Но это правда, что он напоминает мой стиль игры», — поделился мнением о молодом соотечественнике сам Кака.

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В прошлом сезоне Гомес провел 27 матчей в чемпионате Бразилии, забил два гола и сделал две передачи.

Наш прогноз: «Сан-Паулу»

Раджа Наингголан

«Интер», полузащитник, 31 год

Раджа Наингголан globallookpress.com

Полузащитник Раджа Наингголан, арендованный «Кальяри» у «Интера», может остаться в клубе на постоянной основе, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сардинский клуб считает своей главной задачей сохранить 31-летнего бельгийца и готов заплатить требуемые 20 миллионов евро миланцам.

Однако проблемой для «Кальяри» является высокая заработная плата Наингголана — она составляет сейчас 4 миллиона евро в год. Чтобы остаться в нынешнем клубе, Радже придется пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Наингголан провел за «Кальяри» 21 матч в Серии А и забил 5 голов.

Наш прогноз: «Кальяри»

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 25 лет

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Calciomercato.

По данным издания, миланцы готовятся к тому, что пандемия коронавируса сильно повлияет на доходы клуба.

Поэтому в случае, если «Барселона» не купит форварда Лаутаро Мартинеса, миланцы готовы продать Шкриньяра в «Манчестер Сити» и тем самым компенсировать недополученные средства.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола давно интересуется словаком, и «Интер» согласится отпустить игрока, если за него предложат минимум 80 миллионов евро.

Прошлым летом «Сити» хотел купить Шкриньяра за 65 млн евро, но «Интер» отклонил это предложение. В начале марта сообщалось, что «горожане» готовы раскошелиться на 85 млн евро.

В этом сезоне Шкриньяр провел за «Интер» 24 матча в Серии А и отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «Интер»

Джердан Шакири

«Ливерпуль», полузащитник, 28 лет

Джердан Шакири globallookpress.com

Полузащитником «Ливерпуля» Джерданом Шакири интересуется ряд европейских клубов, сообщает Football Insider.

По данным издания, главным претендентом на игрока, который скорее всего, покинет «Ливерпуль», является «Севилья». Также в нем заинтересованы московский ЦСКА и «Рома».

Испанский клуб готов сделать конкретное предложение о трансфере, но подождет до того момента, когда пройдет кризис, связанный с коронавирусом.

В январе «Ливерпуль» отклонил ряд предложений об аренде 28-летнего швейцарца. Однако клуб дал понять, что отпустит Шакири летом, если за него заплатят требуемые 28 млн фунтов.

Сам Шакири не настаивал на переходе в другой клуб зимой, потому что хотел стать частью исторического сезона «Ливерпуля».

Срок действующего соглашения между Шакири и «Ливерпулем» истекает в 2023 году. Хавбек оценивается в 22 миллиона евро порталом Transfermarkt.de.

В этом сезоне Шакири провел за «Ливерпуль» 6 матчей в АПЛ и забил один гол.

Наш прогноз: «Ливерпуль» 0