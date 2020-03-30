Непобедимые в Группе D. Голландия — Чехия. Евро-2004

Матч на стадионе «Мунисипал де Авейру» болельщики считают одним из лучших в истории данного турнира.

Расклады перед игрой

За четыре дня до очной встречи эти два соперника провели по одному матчу. Сперва 15 июня в 17:00 сборная Чехии обыграла Латвию благодаря голу Хайнца на 85 минуте, а через пару часов Голландия разошлась миром с Германией.

В итоге «народна команда» возглавила турнирную таблицу с тремя баллами, оранжевые с немцами шли с 1 очком в активе, а Латвия была последней. В следующем круге ситуация могла кардинально измениться, но «бундестим» не сумела забить латвийцам, а вот в битве на «Мунисипал де Авейру» голов было предостаточно.

Первый тайм под диктовку «апельсинов»

19 июня 2004 года, на часах 19:45, обоим коллективам важно зацепиться за очки, чтобы улучшить собственные шансы на выход в плей-офф. Шумная толпа из 29 тысяч фанатов заняла свои места на трибунах и рефери Мануэль Мехуто Гонсалес сигнализирует всем о начале матча.

Голландия — Чехия. Евро-2004

С первых минут активничать пыталась Чехия. Уже на старте встречи Томаш Росицки сделал передачу в штрафную, а Ян Коллер неудачно поймал круглого на лету и зарядил намного выше цели, хотя момент был действительно опасным. За такое транжирство «львов» наказали уже на четвертой минуте. «Апельсины» заработали стандартное положение на правом фланге. В штрафную чехов последовала подача Роббена, которую идеально замкнул головой Вилфред Боума. Защитник вывел свою сборную вперед, тренер оранжевых Дик Адвокат был доволен.

Лидерство в счете не повлияло на игру голландцев. Команда Адвоката даже не думала сбавлять обороты. Активные действия впереди в очередной раз принесли результат уже на 15 минуте. Эдгар Давидс получил круглого в середине поля, прошел немного вперед и выпил пас-конфетку на Роббена. Арьен вышел к воротам и покатил мяч на Руда ван Нистелроя. Должно было произойти какое-то чудо, чтобы форвард с нескольких метров не попал в пустую рамку. Сборная Голландии удвоила преимущество, а не прошло и половины первого тайма.

Дик Адвокат радостно тряс кулаками, а вот тренер соперников был взволнован, но не подавлен. После второго мяча оранжевые обостряли меньше, темп поединка немного спал, однако это продлилось недолго. Уже на 23 минуте зрителей снова накроет волна эмоций, поскольку они увидят очередной гол.

На сей раз забивает Чехия! В ходе контратаки Милан Барош войдет с мячом в штрафную голландцев. В окружении нескольких защитников футболист не пробьет, но отдаст своевременный пас на Яна Коллера, а последнему ничего не оставалось, кроме как переиграть Ван дер Сара в ближнем бою. Для нападающего это была простенькая задачка, с которой он прекрасно справился. У «львов» появились шансы вернуться в матч.

Но камбэк несколько раз мог накрыться, так как сборная Голландии даже не думала опускаться ниже и держать счет. Оранжевые стали пристреливаться издали. То защитник Хейтинга взбудоражит болельщиков своим дальним ударом, то Эдгар Давидс попадет в штангу, но на табло цифры не менялись. В итоге коллективы ушли на перерыв с тремя голами.

Достойная ответка от сборной Чехии

Во второй половине встречи соперники не раскачивались, команды начали забывать про оборону, играя на обоюдных скоростях. Первый опасный момент у ворот голландцев пришел после попытки Поборски пробить с правого фланга. Тогда угроза миновала благодаря голкиперу и футболистам обороны.

Железный момент упустил и Ван Нистелрой. Получив навесной пас с фланга, нападающий в упор расстреливал головой ворота Чеха, но Петр блестяще среагировал и не дал голландцам снова повести в два мяча. Чуть позже свое слово сказал и Ван дер Сар, совершивший эффектный прыжок, с помощью которого он дотянулся до мяча после удара Шмицера.

А вот в следующем моменте Эдвин уже оказался бессилен. Очередная атака чехов шла с левого фланга. После подачи Недведа в штрафную Коллер сумел скинуть мяч на Бароша и Милан сильно всадил снаряд точно вверх. В счете установилось равенство и было неясно, чего ждать дальше.

Чехия начала перехватывать инициативу. Вездесущий Недвед делал все возможное, чтобы вывести «львов» вперед. Один из самых активных футболистов на поле несколько раз сумел расчехлить пушку, но ворота поразить ему не удалось.

Идет 88 минута, приближается концовка встречи. Зрители наблюдают за очередной атакой чехов. На подступах к штрафной площади Марек Хайнц знатно приложился к мячу, а Ван дер Сар сделал очередной сейв. К сожалению для него, на подборе в тот момент был Поборски. Полузащитник не пожадничал и выкатил круглого на Шмицера, которому осталось только подставить ногу и переправить мяч в пустую сетку.

Все в этой атаке было идеально, поэтому Чехия, перевернувшая ход игры, сумела вырвать у Голландии победу со счетом 3:2. Заработав очередные три очка, она обеспечила себе выход дальше. Кроме того, «львы» не потеряют ни единого балла на групповой стадии и дойдут полуфинала, где уступят Греции лишь в дополнительное время.

После исторического поединка

Павел Недвед заслуженно был признан лучшим игроком матча. После напряженной битвы он поделился мнением о встрече: «Это была фантастическая игра, фантастический вечер и фантастический матч. Эта победа полностью заслужена. Мы проспали начало матча, поэтому камбэк пришлось ждать долго».

А тренер чехов Карел Брюкнер сказал следующее: «Начало для нас было плохим, поскольку мы допускали много ошибок в обороне. Мне пришлось внести изменения».

Не обошлось и без недовольных

Арьен Роббен был активным в первом тайме, а на 59 минуте Дик Адвокат его заменил. И своим действием тренер смутил футболиста, который заявил: «Это большое разочарование. Я бы предпочел остаться на поле, поскольку я хорошо себя чувствовал. Но тренер решил иначе, мне придется смириться с этим».

Адвокат не оставил высказывание Арьена в стороне: «Это был первый матч Роббена за три месяца. Я его заменил, чтобы у нас появился еще один игрок в центре. Я убежден, что в данной игре мы проделали хорошую работу. Мы заслуживали большего, чем вышло в итоге. И даже после замены Роббена мы могли увеличить счет. Но мы этого не сделали. В таких матчах, если вы не пользуетесь своими шансами, вас за это наказывают». 0