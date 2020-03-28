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    Испания выиграет от переноса Евро-2020

    Почему «Фурии Роха» выгоден турнир в 2021 году?

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    Испания будет лучше готова к Евро в 2021 году
    Испания будет лучше готова к Евро в 2021 году
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    Евро-2020 перенесли на 2021 год. Рассказываем, как это поможет сборной Испании.

    Перенос должен успокоить команду

    Последнее, что вам нужно для участия в крупных турнирах — это вопросительные знаки по поводу личности вашего главного тренера. Справедливо сказать, что Луис Энрике проделал достаточно солидную работу со звездным составом сборной Испании, но личные обстоятельства заставили его на время отойти в сторону.

    Его бывший помощник Роберт Морено занял его место и сделал выдающуюся работу, чтобы легко преодолеть квалификацию Евро-2020 опередив Швецию и Норвегию. И вот наступил неловкий момент, когда Энрике почувствовал, что готов вернуться на тренерский мостик команды. Ни для кого не секрет, что некоторые игроки хотели, чтобы Морено остался, и ссора между тренерами была настолько ожесточенной, что астуриец в конечном итоге уволил ассистента за предполагаемую «нелояльность».

    Это не то, что нужно, чтобы повезти стабильный коллектив на большой футбольный турнир, и еще один год, чтобы способствовать заживлению старых ран, на руку «Селексьон».

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    Костяк сборной Испании не в лучшей форме

    Ряд исполнителей сборной Испании были в потрясающей форме в этом сезоне. Тиаго Алькантара стал мотором набравшей отличный ход «Баварии», Сауль Нигес забил важный мяч в победной дуэли «Атлетико» против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, а Микель Оярсабаль открылся в качестве одного из лучших талантов в стране.

    Можно также говорить о том, как в ПСЖ и «Вулверхэмптоне» себя показали Пабло Сарабия и Адама Траоре, выдавшие едва ли не лучшие этапы в своей карьере. Но предположить, что в испанской команде все было хорошо, было бы далеко от правды.

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    • И Давид Де Хеа, и Кепа Аррисабалага — наиболее вероятные голкиперы «Фурии Роха» на Евро-2020 — оказались не в форме, в то время как признанные лидеры вроде Серхио Рамоса, Дани Карвахаля и Серхио Бускетса имели проблемы в том, чтобы показать свой лучший уровень игры.

    Есть и другие проблемы. Нет очевидного центрфорварда, который мог бы сделать Испанию одним из фаворитов — даже в роли традиционной «ложной девятки», к которой команда привыкла в последних тактических разработках. Время, как говорится, великий целитель, и оно может позволить появиться новым звездам.

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    • Еще один год поможет испанским проспектам вырасти

    Больше времени позволит тем, кто блистал в сезоне 2019/2020, закрепить свой статус. Взять, к примеру, Жерара Морено из «Вильярреала», который всегда отличался своим талантом, но нестабильность была фактором, который мешал ему постоянно достигать лучших результатов. Но он, кажется, вырос в текущей кампании, и с учетом того, что ему 27 лет, у него хватает времени добиться еще большего прогресса.

    Вышеупомянутому Оярсабалю будет полезен еще один полный сезон Примеры за своими плечами, равно как прогрессирующим Микелю Мерино и Серхио Регилону — последнего многие считают преемником Жорди Альбы на долгие годы.

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