Евро-2020 и коронавирус: победители и проигравшие

Пандемия коронавируса заставила УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год. Разбираемся, кто выиграл, а кто проиграл от этого решения.

Победители

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В течение нескольких недель было ясно, что, учитывая скорость распространения Covid-19, общеевропейский турнир был наименее желательным возможным событием. Перенос этого было единственной разумной, добросовестной и практичной вещью, ведь посылает правильное сообщение в то время, когда людям по всему континенту придется вносить временные изменения в свою жизнь, а также гарантирует, что футбол играет свою роль в сведении потенциально опасных движений к минимуму.

И когда все это закончится, возможно, Евро-2021 обретет новую, мощную и острую жизнь, как праздник восстановления связей и возобновления дружеских отношений.

Гарри Кейн и Маркус Рашфорд

Это был бы не крупный турнир, если бы сборной Англии не светили кадровые потери, и, возможно, в действительности он все еще не будет таковым. Однако годовая задержка снимает беспокойство по поводу того, что Гарри Кейн и Маркус Рашфорд будут в строю и наберут форму к началу Евро, последние этапы которого на «Уэмбли» обеспечивают достаточное давление, чтобы быть в тонусе. Если уж на то пошло, долгие месяцы до чемпионата позволят помечтать о том, что Кейн поднимет трофей 11 июля следующего года.

Эрлинг Холанд и другие таланты

Не наступит ли Евро-2020 слишком рано для того, чтобы некоторые из лучших молодых талантов континента проявили себя на этой арене? Мы никогда об этом не узнаем, но, предполагая, что это поколение норвежцев, возглавляемое Холандом и Эдегором, может победить Сербию в плей-офф отбора, то так оно получит дополнительное время, чтобы сгладить острые углы. Другие команды могут извлечь выгоду аналогичным образом, в том числе и другой участник раунда Косово, чей звездный вингер Арбер Зенели теперь получил время для восстановления после травмы на кресте.

Нидерланды

Удача лишь улыбается для сборной Нидерландов за последний год, и есть точка зрения, что, учитывая еще 12 месяцев и несколько матчей до Евро, команда Рональда Кумана может серьезно побороться за титул. У команды уже есть лучший в мире защитник в Вирджил ван Дейк, но у Френки де Йонга, Донни ван де Бека и Доньелла Малена будет больше времени, чтобы превратить себя в единый механизм, который лучше, чем тот, который сейчас, скорее всего, потерпит неудачу против более качественных соперников.

Перегруженные футболисты

В списке текущих проблем со здоровьем эта находится где-то позади, но все равно кажется небольшим вредом в том, чтобы дать ведущим европейским футболистам передышку, особенно если это подкреплено сокращенными сезонами внутри страны и в Лиге чемпионов/Лиге Европы.

Вы вряд ли найдете топ-тренера, который, по крайней мере, в частной беседе признает, что ему нравится безжалостность современного графика, и, возможно, уплотнение расписания с меньшим количеством футбольных матчей поможет физической форме игроков и подарит нам лучшее зрелище.

Проигравшие

Бельгия

Евро-2020 всегда выглядело как последний шанс для мощного «золотого поколения» Бельгии привезти трофей домой. Сдвиг на год — это не конец света, но он может изменить ситуацию для команды, лучшие игроки которой находятся где-то недалеко от своего пика.

К началу перенесенного турнира Эдену Азару исполнится 30 лет, равно как и Кевину де Брейне, Тоби Алдервейрелду и Акселю Витселю будет 32, а Яну Вертонгену будет присвоен подтвержденный статус ветерана в 34 года. Даже Ромелу Лукаку и Торган Азар будут старшими игроками в 28 лет, поэтому молодая перспектива уступит место судьбоносному «пан или пропал».

Криштиану Роналду и Лука Модрич

Будет ли 36-летний Криштиану Роналду все еще в отличной форме, чтобы помочь Португалии сохранить европейскую корону? Ему удалось невероятное, учитывая его потрясающие физические кондиции, но трудно не думать, что, учитывая его потрясающие голевые показатели этого сезона в «Ювентусе», Евро-2020 для него прошло бы в нужное время.

Лука Модрич, который семь месяцев моложе Роналду, имеет аналогичную проблему. То, как он вытащил Хорватию в финал ЧМ-2018, было вдохновляющим, но смогут ли эти ноги выдать нечто похожее в 2021 году?

Футбольная ассоциация Ирландии

Финансовые проблемы ирландской ФА за последний год стали предметом официального расследования. Таким образом, перенос четырех матчей на стадионе «Авива» в Дублине вряд ли станет хорошей новостью для организации, пострадавшей от долгов, и не стоит ждать, чтобы команда Мика Маккарти неожиданно преуспеет, пройдя квалификацию в плей-офф.

И в этом заключается еще одна проблема: Мика Маккарти должны заменить Стивеном Кенни 1 августа в рамках давно установленного плана преемственности. Первые предположения состоят в том, что оба тренера будут отстаивать свое право на то, чтобы остаться наставником в случае выхода сборной на Евро — если допустить, что плей-офф состоится этим летом — и тогда ситуация рискует превратиться в беспорядок.

Чемпионат Европы среди женщин

Не следует воспринимать как пренебрежение женским футболом, что первый Евро-2021 почти наверняка теперь нужно переносить. Коронавирус привел к хаосу во всем календаре, и каждому придется столкнуться с некоторыми существенными неудобствами. Приоритет теперь должен состоять в том, чтобы турнир получил платформу и видимость, которые он заслуживает.

Проведение его одно за другим или даже одновременно было бы затруднительным с точки зрения логистики на многих фронтах — не в последнюю очередь, когда летние Олимпийские Игры все еще могут отменить. Гораздо разумнее было бы перенести первенство на 2022 году, никто не хочет ждать еще два года, учитывая большое качество Евро-2017 и ЧМ-2019, но лучшего вариант вряд ли можно найти.

Наставник Дании Аге Харейде

Тренер-ветеран Аге Харейде должен был уйти в отставку по завершении Евро-2020, который отчасти пройдет на домашней арене сборной Дании в Копенгагене. Этим летом он уйдет в отставку и будет заменен Каспером Хьюлмандом, и никаких споров по этому решению не ожидается.

«Срок действия моего контракта истекает 31 июля, и я ожидаю, что мы прекратим наше сотрудничество после того, как запланирована эта дата», — заявил Харейде. Ему не повезло вот так завершить хорошую карьеру, но он поступает достойно. 0