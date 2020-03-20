Коронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов

Распространение коронавируса по всей Европе и Северной Америке привело к тому, что едва ли не каждая профессиональная спортивная лига была приостановлена, чтобы помочь добиться социального дистанцирования в период карантина. Тот же УЕФА провел срочную встречу, чтобы отложить проведение Евро-2020. Однако все еще остается много вопросов без ответов относительно завершения сезона 2019/20.

Никто не может гарантировать, что оставшаяся часть футбольного сезона когда-либо будет сыграна в полном объеме или в каком-то укороченном виде. Однако, чтобы немного отвлечься, давайте на минуту предположим, что чемпионаты все-таки будут сыграны — со зрителями или без.

Предлагаем рассмотреть десять наиболее интересных вопросов, ответы на которые мы получим лишь в последние недели или дни сезона. Речь пойдет о четырех сильнейших чемпионатах в Европе.

Английская Премьер-лига

1. Что ждет «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» Юргена Клоппа в настоящее время ведет борьбу за 107 набранных очков в Премьер-лиге. Если команда больше не будет терять баллы, то легко превзойдет 100-очковый рекорд «Манчестер Сити», установленный в сезоне 2017/18.

«Красные» находятся на полпути к почти непревзойденному результату. Тем не менее, не все шло гладко. Например, 28 февраля, они потеряли шанс стать лишь второй командой Премьер-лиги, которая завершила сезон непобедимой — первым был «Арсенал» в сезоне 2003/04, когда набрал всего 90 очков из-за 12 ничьих. Кроме того, у мерсисайдцев был шанс одновременно выиграть Кубок Англии и Лигу чемпионов, оформив тем самым фантастический требл.

Проблемы начали появляться постепенно, как это часто бывает. После нового февральского перерыва в чемпионате «Ливерпуль» с трудом одолел «Норвич» со счетом 1:0, затем отправился в Испанию, где проиграл «Атлетико» 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Красные» вернулись домой и тут же во встрече с «Вест Хэмом» им пришлось отыгрываться со счета 1:2, чтобы в конечном итоге победить 3:2. И все же через несколько дней их погоня за статусом «непобежденных» была разрушена поражением от расположившегося на 17-м месте «Уотфорда» (0:3).

Три дня спустя мерсисайдца проиграли «Челси» со счетом 0:2 в Кубке Англии, и потенциальный требл превратился в условный дабл, а затем и в сингл. В начале марта «красные» одержали волевую победу над «Борнмутом» 2:1. А вот в ответной встрече с «Атлетико» им нужно было выиграть с разницей в два мяча, и счет в овертайме действительно был 2:0… а затем подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола и вылетели из Лиги чемпионов.

Две недели назад вы бы не смогли достичь подобных результатов в Football Manager, если бы не использовали читы и перезапуски. Теперь же они оказались не просто возможными, но и реальными. «Ливерпулю» нужно прийти в себя и сосредоточиться на том, чтобы просто довести дело до конца в Премьер-лиге. Их магическое число — шесть. Если они наберут еще шесть очков или шесть баллов потеряет «Манчестер Сити», то они завоюют титул — и это почти наверняка произойдет довольно скоро. И раз уж вы не выиграли ни одного чемпионского титула за 30 лет, это повод для безумного празднования.

Но если (или когда) лига завершит 38 тур, «Ливерпулю» понадобится набрать еще 19 очков в девяти матчах, чтобы набрать рекордное 101 очко. Смогут ли они достичь этой отметки? Имеет ли это большое значение, если неуловимый трофей все равно почти в руках? Какой мы запомним эту команду сейчас, когда знаем, на что она способна?

2. Кто забронирует последнее место в Лиге чемпионов от Англии?

«Манчестер Юнайтед» приобрел полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша почти за 68 миллионов фунтов стерлингов в конце январского трансферного окна, и в восьми матчах с его дебюта 1 февраля «красные дьяволы» еще ни разу не проиграли: они продолжают борьбу в Кубке Англии, выбили «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, забили пять голов ЛАСКу в 1/8 финала, и они набрали 11 очков в пяти матчах АПЛ, заняв по этому показателю второе место (да, и у них также лучшая разница забитых и пропущенных мячей).

Очевидно, это не только благодаря Фернандешу, но 25-летний футболист был великолепен: создал 18 моментов, забил три гола, сделал три результативные передачи и 31 раз возвращал владение мячом. И хотя восьми матчей недостаточно для того, чтобы объявить, что «Юнайтед» раз и навсегда ворвался в элиту, мы получили ответ, кто получил наибольшую выгоду от потенциального отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Поскольку «Сити» почти наверняка финиширует вторым в АПЛ, но не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне (его апелляция рассматривается), команда, занявшая пятое место в Премьер-лиге, тоже получит путевку в сильнейший клубный турнир Европы. И мы можем сказать, что нас ожидает захватывающая битва. «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал», «Бернли» — все это претенденты на пятое место. А, может быть, к ним еще можно добавить «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Теоретически все они могут побороться за путевку в Лигу чемпионов. Но, учитывая недавнюю форму, у нас появился явный фаворит.

«Эвертон» и истощенный травмами «Тоттенхэм» набрали лишь по одному очку в трех последних турах. К тому же, «ириски» выглядели потерянными во встрече с «Челси» (0:4). Что-то подобное можно сказать и о «шпорах», проигравших «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Впрочем, даже учитывая прекрасную форму «Юнайтед», манкунианцы всего на два очка опережают «волков» и «Шеффилд Юнайтед», на четыре — «Тоттенхэм», на пять — «Арсенал» и на шесть — «Бернли» и «Пэлас».

Портал FiveThirtyEight оценивает шансы «Юнайтед» завоевать путевку в Лигу чемпионов в 70 процентов, но «волки» (24 процента), «Шеффилд Юнайтед» (12 процентов), «шпоры» (11 процентов) и «Арсенал» (5 процентов) все еще в гонке. Тот же «Тоттенхэм», например, мог улучшить свое положение, если бы успешно сыграл с «красными дьяволами» 15 марта.

Кстати, если падение «шпор» продолжится, а «Арсенал» растеряет форму, это может привести к тому, что в следующем сезоне три английских клуба «большой шестерки» пропустят еврокубки — Лигу чемпионов и Лигу Европы. В эпоху, когда деньги имеют большее значение, чем когда-либо, одни из самых обеспеченных клубов никак не могут найти свою игру. Это странное время. Еще более странное из-за мысли о четвертьфинале Лиги чемпионов, где мы увидим «Лейпциг» и «Аталанту», но не «Ливерпуль», и, возможно, «Барселону» и «Реал» (мы доберемся до них чуть позже).

3. Ждать ли возвращения «Лидса»?

Лидс — четвертый по величине город Англии и точно крупнейший с единственным серьезным футбольным клубом. «Лидс Юнайтед» имеет одну из самых больших фанатских баз в мире, что сделало его отсутствие в Премьер-лиге чрезвычайно заметным.

Два десятилетия назад «Лидс» в основном тратил доходы от Лиги чемпионов, пытаясь удержаться на высочайшем уровне. Когда команда пару раз не прошла в крупнейший клубный турнир Европы, то оказалась близка к финансовой катастрофе. «Белые» оказались в Чемпионшипе в 2004 году, а три года спустя вылетели в третий по силе дивизион. Понадобилось некоторое время, чтобы вернуться в Чемпионшип, а последнее десятилетие ушло на безрезультативную борьбу за возвращение в АПЛ.

В 2018 году новый владелец Андреа Радриццани пригласил на пост главного тренера легендарного Марсело Бьелсу, и «Лидс» обзавелся самой впечатляющей командой за последние годы. Однако проблемы в концовке сезона позволили лишь выйти в плей-офф, где белые проиграли «Дерби Каунти».

Несмотря на склонность «Лидса» наступать на одни и те же грабли, несмотря на то, что команды Бьелсы часто спотыкаются на финише сезона, возможно, этот сезон все же приведет к желанному результату?

После знакомых проблем в январе и феврале (пять набранных очков в восьми матчах), «белые» одержали три победы подряд со счетом 1:0, а затем разобрались с «Халл Сити» и «Хаддерсфилдом» с общим счетом 6:0. Их пять побед подряд вернули команду на первое место, и, что более важно, они на семь очков оторвались от идущего третьим «Фулхэма» (команды с третьего по шестое попадают в плей-офф, тогда как две лучшие выходят в АПЛ напрямую).

FiveThirtyEight прогнозирует, что их шансы на выход в элиту составляет 98 процентов. Фанатам «Лидса» пришлось пережить слишком много, чтобы не поддаваться иллюзиям. Но для того, чтобы не вернуться в АПЛ в сезоне 2020/21, «белым» потребуется еще больший крах, чем обычно.

Бундеслига

4. Нас ждет невероятная чемпионская гонка, или «Бавария» уйдет в отрыв?

Мы уже видели этот сценарий в прошлом. Годом ранее мюнхенская «Бавария» тоже испытывала некоторые проблемы в Бундеслиге, подарив дортмундской «Боруссии» довольно большое преимущество, но затем вернулась в борьбу и завоевала седьмой титул подряд. Кроме того, еще и стала обладателем Кубка Германии, где доброжелательно проигрывала в течение нескольких сезонов.

И все же нынешний сезон кажется немного другим, по крайней мере, когда мы говорим о количестве претендентов на трон. В то время как «Бавария» снова долго запрягала (достаточно долго, чтобы уволить Нико Ковача с поста главного тренера в начале ноября), «Боруссия» Менхенгладбах наслаждалась своим лучшим стартом в Бундеслиге, «Лейпциг» смотрелся эффектно, а другие команды — от «Боруссии» Дортмунд до «Шальке» находились в пределах досягаемости верхней части турнирной таблицы. Даже в середине сезона было видно, что в гонке участвуют три-четыре команды.

А ведь гонка вполне могла состоять из одного коллектива. «Лейпциг» потерял 11 очков (в результате одного поражения и четырех ничьих) в последних семи матчах лиги, в то время как «Бавария» не проигрывает с 7 декабря. Действующие чемпионы из-за травмы потеряли Роберта Левандовски, но даже в первом без него матче отправили шесть голов в ворота соперника. FiveThirtyEight оценивает шансы «Баварии» завоевать восьмой титул подряд в 87 процентов.

Мюнхенцы опережают на четыре очка «Боруссию» Дортмунд, которая проиграл всего один матч с момента подписания Эрлинга Холанда в январе. Если «Лейпциг» вернется на прежний уровень, то тоже в теории способен отыграть пять очков отставания.

Мы, вероятно, понимаем, как закончится очередной эпизод чемпионской гонки в Германии, но если дверь почти закрыта, значит, она все еще открыта, верно?

5. Чем закончится мыльная опера в «Герте»?

Если вы не следили за историей «Герты» в этом сезоне, то многое пропустили. Но вы не пропустили ничего хорошего: напротив, берлинская команда находится в шаге от своего худшего финиша с 2015 года, когда клуб избежал вылета, набрав на один балл больше, чем ближайший конкурент.

Находясь на 15-м месте в турнирной таблице, в конце ноября «Герта» объявила о назначении на пост главного тренера экс-наставника сборной США Юргена Клинсманна. Поначалу показалось, что у нового рулевого может что-то получиться: после поражения в первом матче «Герта» набрала 12 очков в следующих семи турах, продемонстрировав отличный темп. Но затем Клинсманн внезапно объявил об уходе в середине февраля, сказав, что не получает достаточной поддержки со стороны руководства.

Через пару недель 22-страничный дневник, который Клинсманн вел в клубе, просочился в прессу. Сразу после утечки «Герта» проиграла свой матч 0:5 «Кельну». После этого последовали еще две ничьи, притом в игре с «Фортуной» берлинцы чудом отыгрались с 0:3.

Пока «Герта» оторвалась от зоны вылета на шесть очков. Но сезон еще не закончен, и среди девяти последних матчей берлинцев ждут выезды в Лейпциг, Дортмунд и Менхенгладбах. Возможно, нас ждет еще какой-то поворот сюжета.

Серия А

6. Сможет ли «Лацио» стать чемпионом впервые за 20 лет?

Особенно зловеще говорить о завершении сезона в Серии А. Однако, если он возобновиться, нас ждет гонка: «Ювентус» против «Лацио».

«Ювентус» не привык к конкуренции в борьбе за титул в чемпионате Италии. «Бьянконери» выиграли восемь чемпионатов подряд, а команды, занимавшие вторые места, подбирались на расстояние хотя бы восьми очков только дважды за последние семь лет. «Лацио» за этот период доминирования туринцев на финише сезона ни разу не подбирался к «старой синьоре» ближе, чем на 18 очков. И, тем не менее, за 12 туров до конца этого сезона «Юве» имеет 63 очка с разницей голов в «+26», а «Лацио» — 62 очка с разницей голов в «+37».

После бурного успеха в конце 1990-х и начале 2000-х годов (в том числе побед в Серии А и Кубке Италии в 2000 году), «Лацио» с 2001 года лишь дважды финишировал в топ-3 чемпионата Италии.

В начале этого сезона, казалось, ситуация не улучшится, поскольку «орлы» набрали лишь 12 очков в первых восьми турах. Но с 22 октября они потеряли всего четыре очка, пропустив в этом промежутке меньше голов, чем любой другой клуб лиги, и забив больше, чем все, кроме «Аталанты».

И хотя римляне вылетели из Лиги Европы на групповом этапе, они не проигрывают в Серии А с сентября. У них еще запланирован выездной матч с «Ювентусом», который может стать определяющим в этой удивительно напряженной гонке.

7. Сможет ли кто-то догнать Чиро?

Еще один интересный момент: лидерство Чиро Иммобиле в борьбе за «Золотую бутсу». На протяжении более 50 лет этот приз достается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, притом с 1997 года доминировали исключительно элитные футболисты. Как вы уже догадались, особенно отличились Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на двоих выиграли 10 из 12 последних призов. Но в нынешнем сезоне им обоим есть куда стремиться.

Голы в пяти сильнейших чемпионатах приносят в зачет два очка, тогда как в голы из менее сильных чемпионатов имеют меньший вес. Таким образом, Иммобиле из «Лацио» имеет преимущество в два мяча над травмированным Левандовски и преимущество в шесть мячей над группой, в которую входят Вернер, Роналду и Холланд. Месси находится в восьми голах позади.

30-летний Иммобиле продемонстрировал невероятную историю возвращения. Забив 22 гола за «Торино» в сезоне 2013/14, он подписал контракт с дортмундской «Боруссией», но не смог в ней закрепиться. Аренды в «Севилью» и тот же «Торино» тоже не были особенно плодотворными, но он возродил свою карьеру в «Лацио». Он забил 29 голов в сезоне 2017/18 и почти наверняка повторит этот результат в этом сезоне. Но ему еще стоит опасаться громких имен из списка конкурентов.

8. Сумеет ли самая веселая команда Европы держаться на плаву?

В пяти ведущих европейских чемпионатах большинство самых результативных команд также входят в число самых богатых и неизменно успешных: «Бавария» (2,9 гола за матч в чемпионате), «Пари Сен-Жермен» (2,8), «Боруссия» Дортмунд (2,7), «Манчестер Сити» (2,4), «Барселона» (2,3), «Ливерпуль» (2,3). Тем не менее, вторая по количеству голов в Европе команда базируется в итальянском Бергамо.

«Аталанта», которую с 2016 года тренирует Джан Пьеро Гасперини, финишировала четвертой в Серии А в дебютном сезоне с этим тренером, а затем впервые прошла квалификацию в Лиге чемпионов, когда стала третьей в итальянском первенстве.

Бергамцы вышли из группы по невероятному сценарию, набрав семь очков в трех последних матчах, и они проявили полное сумасшествие, забив четыре гола в обоих матчах 1/8 финала с «Валенсией». «Аталанта» забила не менее трех голов в 11 матчах Серии А, не меньше пяти голов — в пяти матчах. Ее лучший бомбардир — ветеран Йосип Иличич, но еще шесть игроков забили не менее семи голов.

«Аталанта» играет по схеме 3-4-1-2 чаще, чем кто-либо еще в Европе, и она готова атаковать из любой позиции и на любом участке поля. Она также готова рисковать ради достижения успеха. В активе бергамцев как минимум на 10 голов больше, чем у любой из команд, находящейся выше них в турнирной таблице.

Это своеобразный «эйр рейд» от Майка Лича в европейском футболе. Мы должны защищать «Аталанту» любой ценой. Но пока она идет лишь четвертой, на три очка опережая «Рому», которая тоже хочет попасть в Лигу чемпионов. FiveThirtyEight высоко оценивает шансы бергамцев остаться в топ-4, но предстоит сделать еще много работы.

Ла Лига

9. Кто окажется очередным победителем в противостоянии «Барселоны» и «Реала»?

Мадридский «Атлетико» не набирал меньше 76 очков на финише сезона Ла Лиги за последние семь лет. «Валенсия» набрала 77 очков в сезоне 2014/15, а «Севилья» — 76. Если бы они повторили этот результат сейчас, то были бы счастливы, но так уж вышло, что в нынешнем сезоне планка находится намного ниже, чем обычно, если мы говорим о чемпионской гонке.

В сложившейся ситуации «Барселона» на два очка опережает «Реал», но набирает лишь 81-82 очка. Ни один чемпион Испании не набирал 85 очков или меньше с 2007 года, а за последние пять сезонов три команды, занявшие вторые места, имели больше 90 баллов («Атлетико» финишировал третьим с 88 очками в 2016 году).

Однако никто из второго эшелона не пользуется преимуществом низкой планки. «Атлетико» переживает худший атакующий период за последние годы и в перспективе набирает 63 очка. «Севилья» может набрать примерно 66. «Валенсия» застряла на седьмом месте.

Кстати, «Валенсию» из Лиги чемпионов выбила «Аталанта», а «Барселона», и, что более вероятно, «Реал» тоже готовятся к вылету.

Помимо героизма «Атлетико» на «Энфилде», это был не самый запоминающийся сезон в Испании, но, очевидно, что за корону вновь борются «Барса» и «Реал», тогда как другие команды не способны отыграть настолько стабильно, чтобы претендовать на первое место.

«Барселона» одержала четыре победы подряд, чтобы захватить лидерство, а затем «Реал» вернул его себе, когда победил 2:0 в «Эль Класико». Буквально через неделю «сливочные» уступили 1:2 «Бетису» и снова пропустили вперед каталонцев.

FiveThirtyEight дает «Барселоне» небольшое преимущество в чемпионской гонке — 62 процента против 38 у «Реала». Но с точки зрения ожидаемых голов (xG), уже «Реал» имеет преимущество +26,8 против +19,6. В целом команды выглядят одинаково и, как всегда, нас ждет ожесточенная гонка (если мы ее увидим).

10. Кто еще попадет в ЛЧ из Ла Лиги?

Послушайте, если почти у всех тяжеловесов и полутяжей в лиге одновременно наступил кризис, это, по крайней мере, способствует более жесткой конкуренции, не так ли? Имея пять команд в пределах пяти очков от третьего места — «Севилья» (47 очков), «Хетафе» (46), «Атлетико» (45), «Реал Сосьедад» (43), «Валенсия» (42), Ла Лига может подарить нам очень напряженную борьбу за третье и четвертое место.

По данным FiveThirtyEight, лучшие шансы на попадание в Лигу чемпионов имеют «Севилья» (69 процентов) и «Атлетико» (52 процентов), тогда как «Хатефе» (43 процента) и «Реал Сосьедад» (28 процентов) находятся чуть позади, а «Валенсия» (5 процентов) и «Вильярреал» (1 процент) вряд ли доберутся до топ-4.

Ожидаемые голы говорят о том, что «Атлетико» в этом году сильно повезло. Их +18,6 легко позволяют занять третье место и едва уступают показателю «Барселоны», хотя нужно признать, что большую долю везения «матрасники» получили во встрече с «Ливерпулем».

Однако коэффициент ожидаемых голов в любом случае говорит нам о том, что «Атлетико» и «Севилья» (+15,2) имеют преимущество над «Сосьедадом» (+9,9) и «Хетафе» (+5,8), а также над таким неудачником, как «Вильярреал» (+10,7). Так что, возможно, мы уже знаем ответ на вышеуказанный вопрос. С другой стороны, мы думали, что знаем, что произойдет в Ливерпуле 11 марта. 0