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    Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу

    Все что нужно знать об одной из оставшихся в строю футбольных лиг

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    В то время, как пандемия коронавируса COVID-19 шагает по планете, спортивные турниры отменяются и футбольные чемпионаты становятся на паузу один за другим. Одной из немногих стран, где все еще продолжается борьба за титул чемпиона страны остается Австралия.
    Несмотря на то, что именно в стране кенгуру и утконосов знаменитый актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заболели короновирусом, австралийская A-лига продолжает свой сезон. В конце концов, эти отчаянные парни продолжали пинать мячик даже когда страна пылала от катастрофических лесных пожаров.

    Историческая справка

    Нынешний чемпионат Австралии по футболу или A-лига отсчитывает срок своего существования с 2004 года, являясь преемницей Национальной футбольной лиги (НСЛ).

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    • Первый чемпионат стартовал в 2005 году — соревновались в нем, как и сейчас, 11 команд: десять австралийских и одна из Новой Зеландии.

    Чемпионат Австралии, как и североамериканская MLS — закрытая лига, в которой нет вылета и повышения в классе, а ротация возможна только по решению совета лиги.

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    Сезон проходит с октября по май, включая в себя регулярный чемпионат, состоящий из 27 туров (команды играют между собой три раза, а не два), и финальную серию плей-офф, в которой участвуют команды, занявшие высшие места.

    В плей-офф выходят 6 из 10 команд, оказавшихся выше в таблице. Первая и вторая ступени отправляются сразу в полуфиналы. С ними сыграют победители четвертьфиналов, туда попадают другие четыре команды.

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    • После того, как сыграют полуфиналы, наступает так называемый гранд-финал. Стоит заметить, что все матчи плей-офф состоят из одной игры. На ответный матч можно не рассчитывать.

    Плей-офф оканчивается Гранд Финалом. Чаще всего, команда, выигравшая регулярный чемпионат, выигрывает и плей-офф. Победитель регулярного футбольного чемпионата именуется «Премьером», а победитель плей-офф «Чемпионом».

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    По идее, это должно подчеркнуть элитарность и престижность по сравнению с прочими спортивными титулами Австралии, где, как например в регби, «Премьером» именуется победитель плей-офф, а победителя регулярного чемпионата называют «Малым премьером». Вот только австралийские регбисты куда более знамениты, чем футболисты.

    Все футбольные трансферы

    Наиболее успешные клубы А-лиги получают право выступать в азиатской Лиге чемпионов. С момента образования лиги шесть клубов удостаивались звания «Премьер» и пять звания «Чемпион». Действующим «чемпионом» является «Сидней», а «премьером» — «Перт Глори».

    Текущий сезон

    На первом месте в таблице текущего регулярного чемпионата А-лиги уверенно обосновался прошлогодний победитель плей-офф «Сидней», который на целых десять очков опережает занимающий вторую позицию «Мельбурн Сити», при этом имея целых две игры в запасе.

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    • 21-го марта Сидней сыграет с «Вестерн Сидней Уондерерс» и, скорее всего, укрепит свое преимущество. Соперник лидера может похвастаться всего тремя домашними победами в рамках нынешнего сезона, и для «Сиднея» он не должен стать непреодолимой силой.

    Со громкими именами в австралийском чемпионате негусто. В свое время за разные команды континента выступали Алессандро Дель Пьеро, Ромарио, Жунинью, Робби Фаулер и даже Евгений Левченко.

    Главная звезда А-лиги сейчас — баск Маркель Сусаэта, ветеран «Атлетика», который выступает за «Мельбурн Сити».

    Маркель Сусаэта
    /globallookpress.com

    У Сусаэты есть шанс взять второй в жизни трофей после Суперкубка Испании-2015: его команда идет на втором месте, а значит сразится в плей-офф за титул «Чемпиона».

    Особенности национального футбола

    По уровню футбола А-лига напоминает добротный английский Чемпионшип: здесь крепкие мужики показывают атлетичную игру и рубятся за призовые, радуя болельщиков регулярными камбэками.

    Например, в январе, в 13 туре А-Лиги «Сентрал Кост Мэринерс» и «Мельбурн Виктори» выдали самую захватывающую концовку матча чемпионата Австралии в 2020-м году.

    К последним минутам игры «Мельбурн» (являвшийся записным фаворитом встречи) подходил, ведя в счете 2:1, но в компенсированное время получил два пенальти в свои ворота (без ВАРа не обошлось), и проиграл 2:3.

    Для ценителей эпичных развязок, полная запись матча. Все самое интересное начинается на отметке 1:53:00.

    Камбэк по-авcтралийски

    Для «Маринэрс» эта победа над «Мельбурном» стала первой с 2013 года. В 18 матчах с этим соперником подряд «Сентрал Кост» не могли победит (4 ничьи и 14 поражений).

    А вот еще три славных сейва их последних туров А-лиги. Обратите внимание на третий, потому что делает его не вратарь.

    Нападающий сборной Ирландии и «Вестерн Сидней Уондерерс» Саймон Кокс вышел один-на-один, обвел вратаря, но защитники «Мельбурна» Кертис Гуд и Хариссон Делбридж выбили у него мяч прямо на линии ворот. Матч закончился со счетом 1:1.

    Кстати, в Австралии — самый крутой ВАР: объясняют решения после матчей, даже дают слушать переговоры.

    Вот, например, судья Крис Бит комментирует свои решения в матче «Аделаида» — «Вестерн Сидней Вандерерс», который был полон спорных моментов: драка, два пенальти в добавленное время.

    А вот, например, переговоры судьи с ВАР-ассистентов во время игры с «Сиднея» с «Мельбурном». По ходу матча защитник «Сиднея» Райан Грант грубо срубил соперника. Судья сначала достал желтую карточку, но затем подошел к монитору и изменил на красную.

    Понятно, что все это было показано после матча, а не в прямом эфире. Но может быть это лишь пока что? В тоже время в Англии скандалы из-за непонятного применения ВАР случаются в каждом туре — в шоке даже футболисты.

    В любом случае, как можно догадаться, чемпионат Австралии стоит того, чтобы обратить на него свое внимание.

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