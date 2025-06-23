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    «Горожане» сметут «Аль-Айн»

    Манчестер Сити — Аль-Айн. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»
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    Фил Фоден
    23 июня во 2-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа G 23 Июня 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 04:00 Аль-Айн

    Аль-Айн

  • Аль-Айн
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Манчестер Сити» явно намерен как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Вот только атака команды пока не блистает.

    Манчестер Сити — Аль-Айн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Горожане» переиграли «Видад» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (2:0). Да и поединок с «Борнмутом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда Хосепа Гвардиолы не пропускала в 2 последних матчах.

    Причем «Манчестер Сити» не проигрывал в трех своих последних матчах. К тому же во всех этих поединках команда победила с разницей в 2 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Горожане» мотивированы досрочно пробиться в плей-офф.

    «Аль-Айн»

    Турнирное положение: «Боссы» еще надеются побороться за выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Аль-Айн» провалился в стартовом туре. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Боссы» были разбиты «Ювентусом» (0:5).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (2:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Аджман» (1:1).

    При этом «Аль-Айн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Боссы» сильны, но крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

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    При этом «Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и в плане надежности тылов у аравийцев отнюдь не все позитивно.

    Команда в своем чемпионате выступила не столь успешно. «Боссы» финишировали на скромном 5 месте, отстав от чемпиона на 19 очков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках

    • «Горожане» не пропускали в 2 последних матчах

    • «Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: «Манчестер Сити» уж точно сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены досрочно пробиться в плей-офф.

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Сити — Аль-Айн?

    Матч Манчестер Сити — Аль-Айн состоится 23 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Айн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Манчестер Сити» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Сити — Аль-Айн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Манчестер Сити» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Аль-Айн?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Сити — Аль-Айн?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

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    Манчестер Сити — Аль-Айн: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.06.202504:00. «Горожане» сметут «Аль-Айн»
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