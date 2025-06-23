Манчестер Сити — Аль-Айн. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025 года

Манчестер Сити
Аль-Айн
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Манчестер Сити» явно намерен как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Вот только атака команды пока не блистает.
Манчестер Сити — Аль-Айн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Горожане» переиграли «Видад» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (2:0). Да и поединок с «Борнмутом» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда Хосепа Гвардиолы не пропускала в 2 последних матчах.
Причем «Манчестер Сити» не проигрывал в трех своих последних матчах. К тому же во всех этих поединках команда победила с разницей в 2 мяча.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Горожане» мотивированы досрочно пробиться в плей-офф.
«Аль-Айн»
Турнирное положение: «Боссы» еще надеются побороться за выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем «Аль-Айн» провалился в стартовом туре. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Боссы» были разбиты «Ювентусом» (0:5).
До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (2:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Аджман» (1:1).
При этом «Аль-Айн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Боссы» сильны, но крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.
При этом «Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и в плане надежности тылов у аравийцев отнюдь не все позитивно.
Команда в своем чемпионате выступила не столь успешно. «Боссы» финишировали на скромном 5 месте, отстав от чемпиона на 19 очков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках
- «Горожане» не пропускали в 2 последних матчах
- «Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
- 2.05Реал — Пачука: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Ювентус — Видад: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Германия (U21) — Италия (U21): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Манчестер Сити» уж точно сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены досрочно пробиться в плей-офф.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00