Манчестер Сити — Аль-Айн. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025 года

23 июня во 2-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Манчестер Сити» явно намерен как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Вот только атака команды пока не блистает.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Горожане» переиграли «Видад» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (2:0). Да и поединок с «Борнмутом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда Хосепа Гвардиолы не пропускала в 2 последних матчах.

Причем «Манчестер Сити» не проигрывал в трех своих последних матчах. К тому же во всех этих поединках команда победила с разницей в 2 мяча.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Горожане» мотивированы досрочно пробиться в плей-офф.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: «Боссы» еще надеются побороться за выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Аль-Айн» провалился в стартовом туре. Да и состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Боссы» были разбиты «Ювентусом» (0:5).

До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (2:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Аджман» (1:1).

При этом «Аль-Айн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Боссы» сильны, но крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и в плане надежности тылов у аравийцев отнюдь не все позитивно.

Команда в своем чемпионате выступила не столь успешно. «Боссы» финишировали на скромном 5 месте, отстав от чемпиона на 19 очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках

«Горожане» не пропускали в 2 последних матчах

«Аль-Айн» в среднем забивает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Манчестер Сити» уж точно сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены досрочно пробиться в плей-офф.

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00