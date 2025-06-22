«Интер» спасся на последней минуте: «Урава» почти отобрала очки у финалиста Лиги Чемпионов

С первых минут «Интер» поселился у чужой штрафной. 90% владения за первые 10 минут — редкость даже в матчах Серии А против аутсайдеров. Но пока «нерадзурри» перекатывали мяч вдоль ворот, «Урава» ждала своего единственного шанса.
На 11-й минуте Такуро Канеко рванул с правого фланга, затерзал защитников «Интера» и выкатил мяч на Рёму Ватанабе. Тот не дрогнул: японцы впервые в истории КЧМ забили европейцам. Стадион ахнул — в воздухе повеяло невероятной сенсацией.
Дальше — привычная драма: перекладина Мартинеса, выстрелы Залевского и Бареллы мимо кассы. «Интер» возил «Ураву», но забить не мог. 746 передач за матч — только статистика.
После перерыва Киву бросил в бой Мхитаряна и Эспозито (Франческо вышел вместо Себастьяно — да, они братья). Но даже свежие ноги не решали головную боль «Интера»: запертая «Урава» терпела, блокировала, иногда убегала в разрывы, проверяя нервы миланцев. На 70-й минуте Ватанабе мог хоронить «Интер», но после перехвата ударил выше ворот — возможно, момент всей его жизни.
Мартинес делает это снова
Когда секунды начали течь слишком быстро, капитан Мартинес напомнил, почему его носят на руках в Милане. На 77-й минуте — угловой Бареллы, и Лаутаро вколачивает мяч через себя, в стиле уличного футбола. Грубый, мощный, красивый удар — и «Интер» выдыхает: хотя бы добыты 1:1.
А через 15 минут случилось то, что добило и без того натерпевшегося аутсайдера. В компенсированное время после рикошета в штрафной 20-летний Валентин Карбони подкараулил мяч и катнул его в самый угол. Его первый гол за «Интер» — и сразу спасение. А голевую отдал тот самый 19-летний Эспозито, который вышел на поле в начале тайма. «Урава» пала, но пала гордо.
Из 26 ударов «Интера» в створ попали только четыре. Но два из них решили всё. «Урава» за весь матч держала мяч только 18% времени, сделала всего 113 пасов — и всё равно была в шаге от истории.
После финального свистка японцы упали на газон — их футбол дал урок и Европе, и Латинской Америке: на этом турнире даже самые тихие могут заявить о себе на весь мир.
Итальянцы ковыляют в следующий тур
Лаутаро — снова символ характера. Голодный до гола, рвущийся к воротам даже когда всё идёт не так. Карбони спас Кристиана Киву от второй подряд ничьи у руля нового клуба. Возможно, для аргентинского юниора этот мяч — начало большого пути. Но всё-таки «Интер» будто отдал всего себя в полуфинале ЛЧ с «Барселоной». Эта команда уже не та, что была месяц назад. И совсем неясно, возможно ли её возродить.
«Интер» пока что идёт первым в группе Е с четырьмя очками и сыграет финальный матч против «Ривер Плейт». Вероятнее всего, за первое место в группе. «Ураве» осталась только гордость и матч против «Монтеррея» — формальность, но и шанс на последнюю красивую дуэль.