«Интер» спасся на последней минуте: «Урава» почти отобрала очки у финалиста Лиги Чемпионов

В Сиэтле «Интер» вновь напомнил, что на Клубном чемпионате мира сюжеты часто пишутся не под диктовку грандов. «Урава» была готова стать новой сенсацией, вела до 77-й минуты, оборонялась с самурайской стойкостью — но Лаутаро Мартинес и Валентин Карбони вытащили миланцев из бездны: 2:1 и первая победа Кристиана Киву на посту тренера «нерадзурри».

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Интер — Урава Ред Даймондс 2:1 Голы: 0:1 Ryoma Watanabe (11'), 1:1 Лаутаро Мартинес (78'), 2:1 Валентин Карбони (90 + 2') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 72'), Николо Барелла, Кристьян Аслани (Валентин Карбони, 72'), Никола Залевский (Генрих Мхитарян, 46'), Луис Энрике (Petar Sucic, 85'), Лаутаро Мартинес, Себастьяно Эспозито (Франческо Пио Эспозито, 46') Урава Ред Даймондс: Мариус Хёйбротен, Данило Боса, Самуэль Густафссон (Генки Харагути, 87'), Такуро Канеко (Takahiro Sekine, 66'), Yusuke Matsuo (Тиаго Сантана, 79'), Ryoma Watanabe, Matheus Savio (Таиси Мацумото, 79'), Kaito Yasui, Yoichi Naganuma (Такуя Огивара, 87'), Hirokazu Ishihara, Shusaku Nishikawa Предупреждения: Shusaku Nishikawa (61'), Takahiro Sekine (67'), Тиаго Сантана (80')

С первых минут «Интер» поселился у чужой штрафной. 90% владения за первые 10 минут — редкость даже в матчах Серии А против аутсайдеров. Но пока «нерадзурри» перекатывали мяч вдоль ворот, «Урава» ждала своего единственного шанса.

На 11-й минуте Такуро Канеко рванул с правого фланга, затерзал защитников «Интера» и выкатил мяч на Рёму Ватанабе. Тот не дрогнул: японцы впервые в истории КЧМ забили европейцам. Стадион ахнул — в воздухе повеяло невероятной сенсацией.

Игроки Уравы празднуют гол gettyimages.com

Дальше — привычная драма: перекладина Мартинеса, выстрелы Залевского и Бареллы мимо кассы. «Интер» возил «Ураву», но забить не мог. 746 передач за матч — только статистика.

После перерыва Киву бросил в бой Мхитаряна и Эспозито (Франческо вышел вместо Себастьяно — да, они братья). Но даже свежие ноги не решали головную боль «Интера»: запертая «Урава» терпела, блокировала, иногда убегала в разрывы, проверяя нервы миланцев. На 70-й минуте Ватанабе мог хоронить «Интер», но после перехвата ударил выше ворот — возможно, момент всей его жизни.

Интер — Урава gettyimages.com

Мартинес делает это снова

Когда секунды начали течь слишком быстро, капитан Мартинес напомнил, почему его носят на руках в Милане. На 77-й минуте — угловой Бареллы, и Лаутаро вколачивает мяч через себя, в стиле уличного футбола. Грубый, мощный, красивый удар — и «Интер» выдыхает: хотя бы добыты 1:1.

Удар Мартинеса через себя gettyimages.com

А через 15 минут случилось то, что добило и без того натерпевшегося аутсайдера. В компенсированное время после рикошета в штрафной 20-летний Валентин Карбони подкараулил мяч и катнул его в самый угол. Его первый гол за «Интер» — и сразу спасение. А голевую отдал тот самый 19-летний Эспозито, который вышел на поле в начале тайма. «Урава» пала, но пала гордо.

Валентин Карбони gettyimages.com

Из 26 ударов «Интера» в створ попали только четыре. Но два из них решили всё. «Урава» за весь матч держала мяч только 18% времени, сделала всего 113 пасов — и всё равно была в шаге от истории.

После финального свистка японцы упали на газон — их футбол дал урок и Европе, и Латинской Америке: на этом турнире даже самые тихие могут заявить о себе на весь мир.

Итальянцы ковыляют в следующий тур

Лаутаро — снова символ характера. Голодный до гола, рвущийся к воротам даже когда всё идёт не так. Карбони спас Кристиана Киву от второй подряд ничьи у руля нового клуба. Возможно, для аргентинского юниора этот мяч — начало большого пути. Но всё-таки «Интер» будто отдал всего себя в полуфинале ЛЧ с «Барселоной». Эта команда уже не та, что была месяц назад. И совсем неясно, возможно ли её возродить.

«Интер» пока что идёт первым в группе Е с четырьмя очками и сыграет финальный матч против «Ривер Плейт». Вероятнее всего, за первое место в группе. «Ураве» осталась только гордость и матч против «Монтеррея» — формальность, но и шанс на последнюю красивую дуэль.