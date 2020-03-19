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    Примера: Главные счастливчики и неудачники коронавируса

    Кому на руку остановка сезона, а кому — нет?

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    Остановка сезона Примеры в связи с распространением коронавируса может по-разному восприниматься командами, ведь даже в случае возобновления чемпионата пауза рискует изменить их текущие настрой и форму. Разбираемся, кто больше всего выиграл, а кто проиграл из-за этой ситуации.

    Счастливчики:

    3. «Вильярреал»

    В отличие от прошлого сезона, в нынешней кампании «Вильярреал» борется за еврокубки. Почти весь первый круг команда выглядела середняком, но начиная с конца 2019 года коллектив начал стабильно побеждать. В итоге в 10 поединках кряду во всех турнирах было одержано девять побед.

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    • Тем не менее, после этой серии «Желтая Субмарина» забуксовала и начала выпадать из борьбы за зону еврокубков. Хуже того — в предыдущих трех турах клуб потерпел три поражения и на семь очков отстал от шестой строчки, которая дает путевку в Лигу Европы. Но пауза в чемпионате может помочь левантийцам прийти в себя, тогда как полная остановка первенства сделает их седьмую позицию еврокубковой.

    2. «Атлетико»

    Привычное пребывание «Атлетико» в тройке сильнейших команд Примеры за последние годы нарушилось в текущем сезоне. Особенно болезненным для коллектива стал период в первый месяц 2020 года, когда он проиграл четыре матча из пяти во всех турнирах при одной ничьей. Эти результаты даже заставили говорить о завершении эры Диего Симеоне во главе команды.

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    Однако с началом февраля дела «Матрасников» пошли вгору, и они даже сумели пройти «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, подойдя к приостановке сезона с семью матчами без поражений при четырех победах. И все же, заметно, что мадридцы не выглядят свежо, а недавно вернувшиеся после травмы ключевые исполнители еще не набрали нужную форму, поэтому пауза в связи с пандемией должна помочь им со свежими силами завершить нынешнюю кампанию и отыграть один балл отставания от зоны Лиги чемпионов.

    1. «Барселона»

    После двух чемпионских титулов кряду «Барселона» проводит тяжелый сезон, хромая на обе ноги. Затянувшееся решение по отставке Эрнесто Вальверде с поста наставника, которое случилось в январе, не особо помогло коллективу улучшить результаты. Большим ударом также стала потеря сразу двух форвардов в лице Суареса и Дембеле из-за травм.

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    • Пиком разочарования этой кампании для клуба и его болельщиков стало поражение в «Эль Класико» за тур до остановки чемпионата. Тем не менее, буквально за полторы недели все для «блауграна» повернулось на 180 градусов, ведь из-за осечки конкурента команда вернулась на вершину.

    Теперь на фоне только усиливающейся эпидемии коронавируса в Испании есть вероятность досрочного завершения Примеры, что сделает каталонцев чемпионом, а если первенство все-таки будет доиграно, то, отдохнув, они получат хороший шанс удержать свои позиции после мощного внутреннего усиления в связи с возвращением Суареса и Дембеле.

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    • Неудачники:

    2. «Реал Сосьедад»

    До сих пор этот сезон блестяще складывался для «Реал Сосьедада». Баски быстро показали, что у них боеспособный коллектив, который готов бороться за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 27 туров клуб из Сан-Себастьяна остается в этой борьбе, занимая четвертое место, опережая по дополнительным показателям пятый в таблице «Хетафе».

    Силу подопечных Агиррече подтвердил их выход в финал Кубка Испании, на пути к которому они победили мадридский «Реал». Но все карты прекрасным выступлениям «Сосьедада», выигравшим семь матчей из восьми предыдущих, спутала возникшая пауза. Этот перерыв может сбить тонус коллектива, и даже если чемпионат будет досрочно завершен, что позволит ему выйти в Лигу чемпионов, то ему не удастся выиграть Кубок Испании.

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    «Реал» долго запрягал в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, но ближе к зиме сумел набрать обороты. На фоне проблем «Барселоны» и за счет этого прогресса королевский клуб постепенно отыграл отставание от конкурента, заодно выиграв Суперкубок Испании. За первые 10 матчей 2020 года мадридцы выиграли девять поединков из 10-ти и вышли на первое место.

    Спад, наступивший в середине февраля, подвинул подопечных Зинедина Зидана с вершины, но поединок против «Барселоны» позволил исправить ситуацию, что и было сделано благодаря победе 2:0. Тем не менее, всего за полторы недели ситуация для «Сливочных» ухудшилась, ведь сперва они проиграли «Бетису» и снова опустились на вторую позицию, а затем был приостановлен чемпионат, что может привести к досрочному завоеванию титула каталонцами, если ситуация с пандемией в Испании не улучшится спустя два месяца, чего пока не просматривается. 0

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