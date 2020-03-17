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    Бундеслига: Главные счастливчики и неудачники коронавируса

    Кому на руку остановка сезона, а кому — нет?

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    «Байер» — главный неудачник остановки Бундеслиги
    «Байер» — главный неудачник остановки Бундеслиги
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    Остановка сезона Бундеслиги в связи с распространением коронавируса может по-разному восприниматься командами, ведь даже в случае возобновления чемпионата пауза рискует изменить их текущие настрой и форму. Разбираемся, кто больше всего выиграл, а кто проиграл из-за этой ситуации.

    Счастливчики:

    3. «Аугсбург»

    Нынешний сезон Бундеслиги начался для «Аугсбурга» неудачно, ведь в первых 10 турах команда одержала только одну победу. Исправить ситуацию позволила дальнейшая беспроигрышная серия из шести матчей, в которых она одержала пять побед. Это позволило ей подняться над зоной вылета на относительно безопасное расстояние.

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    • Тем не менее, с тех пор баварцы сумели выиграть лишь раз в девяти поединках, тогда как сразу в семи случаях они проиграли. Как результат, теперь клуб только на пять баллов отстает от 16-го места стыковых матчей за право остаться в первой Бундеслиге. Но остановка чемпионата в связи с коронавирусом позволит ему вздохнуть с облегчением, если чемпионат признают закончат досрочно, или с иным настроем подготовиться к возобновлению первенства.

    2. «РБ Лейпциг»

    Еще в первой половине сезона «РБ Лейпциг» лидировал в турнирной таблице и обозначил свою готовность бороться за чемпионский титул. Но после зимнего перерыва коллектив пережил некоторый спад в конце января — начале февраля, где не сумел победить в четырех поединках кряду. Из-за этого команда потеряла лидерство.

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    С наступлением марта восточногерманский клуб допустил две осечки кряду — против «Байера» (1:1) и «Вольфсбурга» (0:0), из-за чего отдал вторую строчку дортмундскую «Боруссию». Суля по всему, Юлиану Нагельсманну не хватает нынешнего состава, чтобы сражаться на несколько фронтов, поскольку такие результаты совпали с возобновлением чемпионата.

    Посему в такой ситуации вынужденный отдых в связи с коронавирусом будет полезным для его подопечных, особенно если учесть тот интенсивный футбол, который исповедует тренер.

    1. «Шальке»

    В первом круге Бундеслиги текущей кампании «Шальке» находился в лидирующей группе, демонстрируя притязания на попадание в Лигу чемпионов. Но с началом зимы «Плуты» явно забуксовали и начали пикировать вниз по таблице. В итоге победы над «Айнтрахтом» (1:0) и «Гладбахом» (2:0) так и остались единственными в чемпионате по итогам зимы.

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    • Хуже того, на момент остановки первенства подопечные Дэвида Вагнера не знают успеха вот уже семь туров кряду, в которых три раза проиграли. Как результат, теперь клуб балансирует на грани зоны еврокубков, занимая шестое место с отрывом от седьмого «Вольфсбурга». Досрочное завершение чемпионата позволит гельзеркирхенцам получить путевку в Лигу Европы, несмотря на явные игровые проблемы, а если его все-таки доиграют, коллектив сможет мобилизовать иссякнувшие сейчас силы на концовку сезона.

    Неудачники:

    2. «Вольфсбург»

    Логично, что в борьбе с «счастливчиком коронавируса» «Шальке» неудачником выступает его прямой конкурент «Вольфсбург». «Волки» только на один балл отстают от «Кобальтовых» и остановка чемпионата лишает их пресловутого запаха крови потенциальной жертвы погони. И если у коллектива Вагнера дела в последнее время идут плохо, то подопечные Гласнера, напротив, в хорошей форме.

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    • Так, команда не знает поражений в Бундеслиге с начала февраля, что составляет шесть матчей. И хотя в этих поединках клуб выиграл только половину встреч, конкурент играет куда хуже, что позволяло «Вольфсбургу» рассчитывать на выход в зону еврокубков. Теперь ему остается рассчитывать на то, что этот настрой не растеряется во время карантина, который во время коронавируса нельзя избежать даже футболистам.

    1. «Байер»

    До начала ноября «Байер» провел не слишком удачную кампанию, в результате чего отстал от зоны еврокубков и вылетел из Лиги чемпионов по итогам группового этапа. Но с конца осени «Фармацевты» начали набирать форму, которую, правда, в конце 2019 года сбила серия из трех поражений кряду. И все же, в новом году леверкузенцы только раз познали вкус неудач в официальных поединках, проиграв «Хоффенхайму» (1:2) на выезде.

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    • Более того, в 10 предыдущих матчах во всех турнирах они ни разу не проиграли и только раз сыграли вничью. Такие результаты позволили подопечным Петера Боса на расстояние двух очков приблизиться к зоне Лиги чемпионов, замыкающий который «Гладбах» в последние месяцы не настолько успешен, как конкурент, а значит «Байер» может растерять тот положительный импульс, что наблюдался у коллектива в последнее время, если чемпионат даже будет возобновлен. 0

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