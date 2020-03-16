Спорт vs коронавирус. Хроника 16 марта

Вирус добрался до Латинской Америки. Новая жертва — чемпионат Мексики по футболу. Следим за развитием событий.

Хроника дня

07:10 Президент Ла лиги Хавьер Тебас заявил, что в связи с эпидемией коронавируса сезон может быть завершен.

«Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя. Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования».

05:00 В Италии решили просить УЕФА перенести Евро-2020 на более поздний срок, чтобы летом завершить сезон в Серии А. Об этом заявил президент Федерации футбола Италии Габриэль Гравина.

04:00 Игроки бразильского «Гремио» вышли на матч против «Сан-Луиса» в защитных масках.

«Гремио» в защитных масках globallookpress.com

Футболисты протестуют против решения властей пока не приостанавливать чемпионаты штатов.

Что накануне

Главным событием стала отмена чемпионата Мексики. Еще с утра власти планировали проводить турнир без зрителей, но уже к концу дня было принято решение вовсе остановить чемпионат.

Похожие сложности и в Бразилии — там поставили на паузу кубок страны.

Из менее заметных турниров выбыли чемпионаты Алжира и Израиля.

Кроме того, продолжают поступать новые данные о заражениях среди футболистов. Так, положительный тест сдал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне защищающий цвета «Валенсии». 0