Спорт vs коронавирус. Хроника 16 марта

Хроника дня
07:10 Президент Ла лиги Хавьер Тебас заявил, что в связи с эпидемией коронавируса сезон может быть завершен.
«Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя. Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования».
05:00 В Италии решили просить УЕФА перенести Евро-2020 на более поздний срок, чтобы летом завершить сезон в Серии А. Об этом заявил президент Федерации футбола Италии Габриэль Гравина.
04:00 Игроки бразильского «Гремио» вышли на матч против «Сан-Луиса» в защитных масках.
Футболисты протестуют против решения властей пока не приостанавливать чемпионаты штатов.
Что накануне
Главным событием стала отмена чемпионата Мексики. Еще с утра власти планировали проводить турнир без зрителей, но уже к концу дня было принято решение вовсе остановить чемпионат.
Похожие сложности и в Бразилии — там поставили на паузу кубок страны.
Из менее заметных турниров выбыли чемпионаты Алжира и Израиля.
Кроме того, продолжают поступать новые данные о заражениях среди футболистов. Так, положительный тест сдал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне защищающий цвета «Валенсии». 0