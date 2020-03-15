Экс-защитник «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Валенсии»стал первым игроком чемпионата Испании, который заболел коронавирусом.

На своей странице в инстаграме бывший игрок «Зенита» сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

«Я плохо начал 2020 год. У меня положительный тест на коронавирус. Чувствую себя очень хорошо, и теперь остается только прислушиваться к органам здравоохранения, пока я изолирован», — написал Гарай.

33-летний аргентинец в данный момент восстанавливается после операции на передней крестообразной связке колена.

Напомним, что «Валенсия» приостановила свои тренировки 14 марта, отправив игроков на карантин из-за распространения коронавируса.

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