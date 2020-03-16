«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ

Казахстанскийотказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал Derzhi корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.

С 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Проведение игр запрещено. Как планировалось ранее, для команд, выступающих в плей-офф КХЛ — новосибирской «Сибири» и «Барысу» будет сделано исключение, однако этот вопрос так и не удалось решить на государственном уровне.

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов. 0