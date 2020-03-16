В Испании из-за коронавируса рассматривают возможность завершения сезона

Президент Ла лигирассказал о положении дел в чемпионате в связи с эпидемией коронавируса.

«Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя.

Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На предстоящей неделе по Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу.

Коронавирус — это вопрос медицины, врачей. А мы работаем для того, чтобы заниматься организацией футбольных турниров. Я не на карантине. У меня нет симптомов, не проходил тестирование. У нас уже был план действий в течение нескольких недель. И мы применили его. 95 процентов сотрудников уже работают», — цитирует Тебаса AS.

Напомним, что в чемпионате Испании ближайшие два тура были перенесены. 0