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    В Испании из-за коронавируса рассматривают возможность завершения сезона

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    Президент Ла лиги Хавьер Тебас рассказал о положении дел в чемпионате в связи с эпидемией коронавируса.

    В Испании из-за коронавируса рассматривают возможность завершения сезона
    В Испании из-за коронавируса рассматривают возможность завершения сезона

    «Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя.

    Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На предстоящей неделе по Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу.

    Коронавирус — это вопрос медицины, врачей. А мы работаем для того, чтобы заниматься организацией футбольных турниров. Я не на карантине. У меня нет симптомов, не проходил тестирование. У нас уже был план действий в течение нескольких недель. И мы применили его. 95 процентов сотрудников уже работают», — цитирует Тебаса AS.

    Напомним, что в чемпионате Испании ближайшие два тура были перенесены. 0

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