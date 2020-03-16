Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

Кристиан Зайферт
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Решение принято в понедельник, 16 марта, по итогам заседания инстанции во Франкфурте.
«Остановка до 2 апреля не означает, что мы будем снова играть с 3 апреля», — заявил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.
Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей — в таком формате прошли несколько игр последнего тура.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. 0