КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол на карантинеСпорт vs коронавирус. Хроника 16 марта
  • 17:40
    • Минспорта отменило все международные турниры на территории России
  • 18:12
    • Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля
  • 17:54
    • УЕФА признает национальными чемпионами нынешних лидеров, если турниры не возобновятся
  • 17:12
    • WTA перенесла еще три турнира
  • 16:36
    • Шюррле не вернется в «Спартак» раньше апреля
    Все новости спорта

    Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

    Футбол Бундеслига Футбол ГерманииКоронавирус в спорте Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение приостановить чемпионаты во всех дивизионах до 2 апреля 2020 года, сообщается на сайте организации.

    Кристиан Зайферт
    Кристиан Зайферт

    Решение принято в понедельник, 16 марта, по итогам заседания инстанции во Франкфурте.

    «Остановка до 2 апреля не означает, что мы будем снова играть с 3 апреля», — заявил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

    Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей — в таком формате прошли несколько игр последнего тура.

    Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч.

    Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

    Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Серия А показала пример во время коронавируса
  • 03:32
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Крылья Советов»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто сможет отдалиться от опасной зоны?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • Экспресс дня 17 марта. Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Как сыграют «сибиряки» в первой игре полуфинала?
  • «Барыс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ«Красно-зеленые» в гостях нанесли поражение «Ростову» 00:560
  • 14:18
    • Менеджер сборной Швеции: Мы свяжемся с РФС после совещания УЕФА
  • 17:30
    • «Интер» может продать Година в летнее межсезонье
  • 16:50
    • Дмитрий Черышев: У Дениса все нормально, он поддерживает форму самостоятельно
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подрядРеакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА с «Уфой» Вчера в 21:120
  • Экспресс дня

  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 2.56
    •
  • 16:13
    • Формула-1 готовится перенести еще один этап
  • 16:00
    • Вяльбе: Чемпионат России в ноябре проводить мы не будем
  • 15:49
    • «Рено» может пригласить Феттеля
    «Сочи» — «Краснодар» Футбол Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»Третья подряд весенняя победа ФК «Сочи» — в нашем обзоре прессы Вчера в 20:260
  • 15:32
    • «Ванкувер» сообщил о коронавирусе у сотрудника
  • 15:19
    • Зико прошел тест на коронавирус
  • 14:31
    • Никитин: Игры при пустых трибунах — как свадьба без невесты
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Антальяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие