Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение приостановить чемпионаты во всех дивизионах до 2 апреля 2020 года, сообщается на сайте организации

Решение принято в понедельник, 16 марта, по итогам заседания инстанции во Франкфурте.

«Остановка до 2 апреля не означает, что мы будем снова играть с 3 апреля», — заявил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей — в таком формате прошли несколько игр последнего тура.

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. 0