Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье отменен, сообщает «Риа Новости»

Соревнования должны были пройти в московском ледовом дворце «Крылатское» 17-го и 18-го марта.

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса.

В числе прочих запрещается проведение любых мероприятий с участием людей в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности — в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

Кроме того, Министерство спорта РФ приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий. 0