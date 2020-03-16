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    Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье отменен

    Прочие КонькиКоронавирус в спорте
    Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье отменен, сообщает «Риа Новости».

    Соревнования должны были пройти в московском ледовом дворце «Крылатское» 17-го и 18-го марта.

    В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса.

    В числе прочих запрещается проведение любых мероприятий с участием людей в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности — в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

    Кроме того, Министерство спорта РФ приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий. 0

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