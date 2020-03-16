Минспорта отменило все международные турниры на территории России

Министерство спорта РФ приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.

Запрет на проведение соревнований в связи с угрозой распространения коронавируса вступает в силу с 16 марта.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе. 0