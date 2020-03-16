Серия А показала пример во время коронавируса

По мере распространения эпидемии коронавируса футбольные лиги вынуждены были реагировать на ситуацию. Рассказываем, почему лучше всех здесь проявила себя Италия.

Итальянские функционеры были на удивление адекватны

Итальянский футбол и хороший личный пример обычно не связаны между собой. В конце концов, это страна, которая на несколько лет отстает от остальной части Европы по целому ряду вопросов: от борьбы с расизмом, реконструкции стадионов и культуры систематического обвинения судей до коллективных прав на ТВ, ужасных личных интересов и общего неприятия модернизировать методы управления клубами.

И тем не менее, с учетом того, что коронавирус, объявленный ВОЗ всемирной пандемией на этой неделе, итальянский футбол может несколько гордиться шагами, которые были предприняты в приостановлении матчей, и, в конечном счете, лиги в целом. На этот раз одиозных функционеров, которые руководят местной федерацией футбола и Серией А, можно считать примерами в нынешнем кризисе.

Серия А первой остановила сезон

Только 13 марта АПЛ наконец отступила и приостановила свои соревнования после серьезного изучения ситуации, несмотря на намерения продолжать турнир в минувшие выходные. Бундеслига была последней организацией, которая приостановила свой чемпионат, и также планировала провести поединки в прошедший уикенд, хотя и при пустых трибунах. Но, наконец, узрев здравый смысл, тоже приостановили первенство.

Конечно, необходимо отметить, что Серия А была первой организацией, которая отреагировала на ситуацию из-за того, что Италия получила наибольший удар эпидемии в Европе. Страна стала эпицентром пандемии за пределами Китая, а три недели назад «Интер» отложил игру против «Сампдории», что было первым официальным матчем, который отменен из-за вируса.

Как это часто бывает с Серией А, функционеры тянули резину и вели себя нерешительно, поскольку многочисленные органы внутри страны имели проблемы с, казалось бы, молниеносным распространением этой болезни. Отменить сезон? Приостановить определенные матчи, но позволить другим играть? Провести поединки за закрытыми дверями? Справедливости ради, некоторые решения, которые в конечном итоге были приняты, больше не будут приниматься с учетом полученного опыта.

Тем не менее, Серии А и местной ассоциации можно оправдать тем, что они были первыми в этой ситуации, но как насчет других лиг? Почему они не остановились раньше? Даже сейчас меры предосторожности в Англии незначительны, несмотря на то, что главный тренер «Арсенала» Микаэль Артета сдал положительный тест на вирус.

АПЛ недооценила коронавирус

Эта та проблема, которую затронул защитник «Вест Хэма», итальянец Анджело Огбонна. «Как будто они ждут, чтобы кто-то умер, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Это не только футбол, ведь укоренилось в английском менталитете. Они по-прежнему не осознают опасности вируса, который может передаваться в считанные секунды, если вы будете вести себя неправильно».

«Меня никто не проверял и не тестировал. Это еще одно свидетельство позиции, которая как минимум поверхностна», — резюмировал экс-футболист «Ювентуса». Карло Анчелотти только усилил эту точку зрения: «Мы на самом деле совсем не изолируем себя, некоторые профилактические меры были приняты после того, как у игрока поднялась температура».

Сейчас общепризнанно, что ситуация в Италии была бы гораздо более серьезной, если бы правительство не решило сначала заблокировать определенные красные зоны, а затем и всю страну. Тем не менее, еще недавно можно было спокойно гулять по Лондону, и это похоже на очередной день недели, за исключением людей, панически покупающих большое количество туалетной бумаги.

Примера, Бундеслига и Лига 1 тщетно играли без фанатов

Испания, Германия и Франция ничем не отличаются в этом отношении, и все три страны отчаянно пытались продолжить свои сезоны, отдавая приказы проводить поединки за закрытыми дверями. Хотя, без сомнения, каждый пытался преуспеть в смягчающих обстоятельствах, но что такое играть без болельщиков?

Любой, кто наблюдал за дерби «Ювентус» — «Интер», может засвидетельствовать, услышав каждый удар по мячу, каждую тактическую инструкцию, каждый стон игрока, падающего на землю, — это сюрреалистическая и неприятная картина. Это стало еще одним доказательством того (если оно вообще кому-то нужно), что игру делают фанаты, а не наоборот.

ПСЖ также доказал, что играть при пустых трибунах бесполезно, если люди не осознают масштаб проблемы. Тысячи людей собрались за пределами стадиона во время матча Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, а французские СМИ даже похвалили их за проявленную «страсть», а не осудили за массовую глупость, тогда как Левен Кюрзава пошел дальше, бросившись в толпу совершенно незнакомых людей после финального свистка.

Поскольку в обозримом будущем весь профессиональный спорт будет остановлен, предстоит решить множество вопросов, и клубы по всей Европе могут столкнуться с финансовым крахом, если пандемия продолжится в летние месяцы. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что все лиги приняли правильное решение остановить соревнования.

И на этот раз Италия — возможно, неохотно — показала пример. 0