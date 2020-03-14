Звезды без трофея. Десять футболистов, которые не выигрывали чемпионский титул

Например, все три фактора применимы по отношению к Стивену Джеррарду, который несколько раз приближался к титулу чемпиона АПЛ с «Ливерпулем», но так и не смог выиграть заветный трофей.
Однако, похоже, он немного поспешил уйти на пенсию. Под руководством Юргена Клоппа «красные» приближаются к завоеванию своего первого за 30 лет чемпионского титула. Правда, вспышка коронавируса временно остановила все на свете, в том числе и ожидание этого чемпионства.
На данный момент все находится в подвешенном состоянии, и пока неизвестно, возобновится ли сезон АПЛ 2019-2020, а несколько клубов выступили за полную отмену сезона.
Несколько звездных игроков «Ливерпуля» ранее, как и Джеррард, не выигрывали чемпионский титул. Это Алиссон, Роберто Фирмино, Джо Гомес, Адриан, Джордан Хендерсон, Алекс Оксладе-Чемберлен, Адам Лаллана, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Жоэль Матип, Трент Александр-Арнольд.
Есть и те, кто побеждал в чемпиоатах со своими предыдущими клубами: Фабиньо («Монако»), Вирджил ван Дейк («Селтик»), Джорджинио Вейналдум (ПСВ), Деян Ловрен («Динамо» Загреб), Джеймс Милнер («Ман Сити»), Наби Кейта, Садио Мане и Такуми Минамино (все — «Ред Булл Зальцбург»), Мохаммед Салах («Базель») и Джердан Шакири («Базель» и «Бавария»).
Но в мире есть множество других игроков, которые пока или уже не смогли добавить в свое резюме чемпионский титул. Вот десять игроков мирового класса, которые, несмотря на все свои усилия, не стали частью чемпионской команды.
1. Марек Гамшик
Возраст: 32 года
Клубы: «Слован» Братислава, «Брешиа», «Наполи», «Далянь Ифан»
Матчи в чемпионатах: 501
Словацкому плеймейкеру пришлось наблюдать за тем, как такие звезды как Эзекиль Лавесси, Эдинсон Кавани и Гонсало Игуаин покидают «Наполи», чтобы выигрывать титулы в других местах. Гамшик оставался преданным клубу до сезона 2018-2019 и провел в «Наполи» двенадцать сезонов. Но в феврале 2019 года он перешел в китайский «Далянь Ифан».
На протяжении всех этих лет «Наполи» заигрывал с завоеванием первого титула в Серии А со времен Диего Марадоны, однако максимум, чего удалось добиться неаполитанцам — это второе место.
2. Антуан Гризманн
Возраст: 28 лет
Клубы: «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона»
Матчи в чемпионатах: 386
В своем первом полном сезоне во взрослом футболе Антуан Гризманн забил 6 голов в 39 матчах за «Реал Сосьедад» и помог команде выиграть Сегунду. В течение следующих четырех сезонов он был ключевым элементом этой команды и помог ей закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Испании.
Француз был настолько хорош, что «Атлетико» решил подписать его в качестве замены для Диего Косты после триумфа «матрасников» в лиге в сезоне 2013-2014. Но в последующие годы Гризманн вместе с «Атлетико» трижды финишировал лишь третьим, а в два последние сезона — вторым.
Француз должен надеяться, что ему удастся взять титул в элитном дивизионе со своим новым клубом «Барселоной». В этом сезоне каталонцы бодаются за титул со своим главным соперником «Реалом».
3. Марко Ройс
Возраст: 30 лет
Клубы: «Рот Вайсс», «Боруссия» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд
Матчи в чемпионатах 328
После неудачной попытки закрепиться в дортмундской «Боруссии» на молодежном уровне Марко Ройс вернулся в Дортмунд в 2012 году после того, как проявил себя в менхенгладбахской «Боруссии».
Ройс присоединился к ним как раз после того, как дортмундцы выиграли два подряд чемпионских титула. Однако с тех пор «Бавария» начала наращивать свои финансовые возможности, и взять еще один титул оказалось невыполнимой задачей.
Максимально близко к титулу Дортмунд приблизился в сезоне 2018-2019. От первого места они отстали на 2 очка, хотя лидировали на протяжении большей части турнира. Но в следующем сезоне Ройс вновь отправится в путь за чемпионским титулом для своего любимого Дортмунда.
4. Пьер-Эмерик Обамеянг
Возраст: 30 лет
Клубы: «Сент-Этьен», «Боруссия» Дортмунд, «Арсенал»
Матчи в чемпионатах: 373
Пьер-Эмерик Обамеянг провел свои первые четыре сезона в профессиональном футболе с «Миланом», когда итальянский гигант был еще конкурентоспособен. Тем не менее, он так и не сыграл за первую команду и в итоге в 2011 году уехал в «Сент-Этьен».
Во Франции Обамеянг заявил о себе, став одним из самых опасных нападающих Европы. Это привело к переходу в «Боруссию» в 2013 году, однако с дортмундцами он не смог выиграть титул. Теперь габонцу остается надеяться, что Микелю Артете удастся привести «Арсенал» к лидерству в АПЛ в следующем сезоне. Если, конечно, сам Обамеянг останется в клубе.
5. Лоран Косельни
Возраст: 33 года
Клубы: «Генгам», «Тур», «Лорьян», «Арсенал», «Бордо»
Матчи в чемпионатах: 391
Свои первые годы в карьере Косельни провел в Лиге 2, а в 2009 году присоединился к «Лорьяну» в Лиге 1. После одного замечательного сезона в «Лорьяне» защитник осуществил трансфер мечты в «Арсенал».
Косельни обосновался на «Эмирейтс» и выиграл с клубом два Кубка Англии, однако никогда не приближался к победе в АПЛ. Летом прошлого года защитник решил вернуться во Францию, перейдя в «Бордо». И шансы на то, что жирондинцы выиграют первый титул с 2009 года невелики — они отстают от ПСЖ на 31 очко.
6. Даниэле Де Росси
Возраст: 36
Клубы: «Рома», «Бока Хуниорс»
Матчи в чемпионатах: 464
Как и Франческо Тотти, Даниэле Де Росси демонстрировал огромную преданность своей любимой «Роме». Хотя за всю свою выдающуюся карьеру выиграл с римлянами всего два Кубка Италии.
«Рома» всегда боролась за позиции на вершине, пока Де Росси был частью команды. Римляне восемь раз финишировали в чемпионате на втором месте, однако их опережал сперва «Интер», а затем «Ювентус».
Однако не стоит забывать, что Де Росси выигрывал чемпионат мира. Так что не стоит жалеть его.
7. Фернандо Торрес
Возраст: 35 лет
Клубы: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», «Саган Тосу»
Матчи в чемпионатах: 544
Конечно, с учетом всех обстоятельств Фернандо Торрес провел очень неплохую карьеру. Он может с теплотой вспоминать две победы на чемпионатах Европы, чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Очень неплохо.
Так что несколько невероятным выглядит то, что Торрес никогда не был частью команды, которая выиграла бы чемпионство. Ближе всего к титулу он был с «Ливерпулем», когда в 2009 году «красные» проиграли борьбу за чемпионство «Манчестер Юнайтед», хотя за весь сезон проиграли всего в двух матчах. Он мог надеяться на титул в Японии, но и с «Саган Тосу» не сумел выиграть золото.
8. Димитри Пайет
Возраст: 32 года
Клубы: «Эксельсиор», «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм»
Матчи в чемпионатах: 452
Возможно, это неудивительно, учитывая то, что лишь за последние несколько лет Димитри Пайет превратился в по-настоящему элитного игрока. Однако он так и не выиграл чемпионство.
Пайет пришел в «Лилль» в 2011 году сразу после того, как Эден Азар, Жервиньо и их коллеги привели команду к сенсационному титулу. Однако прибытие катарских спонсоров в ПСЖ усложнило задачу выиграть чемпионством для таких клубов, как «Лилль» и «Марсель», в которые затем перешел Пайет. Он также провел три года в «Вест Хэме», прежде чем вернуться в «Марсель».
9. Уго Льорис
Возраст: 33 года
Клубы: «Ницца», «Лион», «Тоттенхэм»
Матчи в чемпионатах: 470
В резюме у капитана сборной Франции Уго Льориса на клубном уровне есть лишь победа в Кубке Франции. В «Лион» из «Ниццы» он перешел как раз тогда, когда лионцы начали терять свою железную хватку на внутренней арене. Конечно, теперь у него в активе есть победа на ЧМ, что весьма серьезно.
Однако после переезда в «Тоттенхэм» в 2012 году Льорис не выигрывал трофеи. Тем не менее, он продлил свой контракт с клубом до 2022 года и, похоже, надеется положить конец этой засухе.
10. Хуан Мата
Возраст: 31 год
Клубы:: «Реал Мадрид Кастилья», «Валенсия», «Челси», «Манчестер Юнайтед»
Матчи в чемпионатах: 391
Мата, который является выпускником академии «Реала», не смог пробиться в первую команду «сливочных» и оказался в «Валенсии», где в свой первый сезон выиграл Кубок Испании.
После четырех продуктивных лет на «Месталье» испанец переехал в «Челси» в 2011 году и быстро зарекомендовал себя неотъемлемой частью этой команды. Затем он перешел в «МЮ», но, несмотря на то, что играл за два топ-клуба, так и не смог встретиться с трофеем АПЛ. 0