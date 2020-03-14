КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Звезды без трофея. Десять футболистов, которые не выигрывали чемпионский титул

    Антуан Гризманн, Хуан Мата и другие игроки, которым не удалось взять чемпионство

    Футбол Наполи Серия A Футбол Италии Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Барселона Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Футбол Англии АПЛ Арсенал Футбол Франции Лига 1 Бордо Марсель Рома Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Челси Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Филипп стал лучшим игроком матчаПервая победа за восемь лет и прорыв Филиппа. «Динамо» победило в Грозном Антуан ГризманнЗвезды без трофея. Десять футболистов, которые не выигрывали чемпионский титул Дитмар ХоппФанаты атакуют владельца «Хоффенхайма». В чем суть конфликта в немецком футболе?
  • 12:16
    • Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без болельщиков
  • 09:58
    • СМИ: УЕФА останавливает подготовку к Евро-2020
  • 14:23
    • «Йокерит» опроверг информацию о снятии с КХЛ
  • 12:59
    • Соболев и Понсе — в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом»
  • 12:30
    • Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
  • 09:44
    • Чемпионат Армении остановлен из-за коронавируса
  • 08:46
    • ПСЖ намерен усилиться лидерами «Наполи» и «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Squawka.com рассказывает о десяти топ-футболистах, которым не удалось выиграть золотые медали в национальных чемпионатах.
    Добраться до вершины — мечта любого футболиста. И те, кому посчастливиться добраться до самого верха, скорее всего, не останутся без чемпионского титула. По крайней мере, так бывает чаще всего. Однако порой, как бы ни старался футболист, выиграть главный титул на внутренней арене не получается. Возможно, из-за нехватки сильных партнеров по команде, возможно, из-за преданности одному клубу, возможно, из-за простой неудачи.

    Например, все три фактора применимы по отношению к Стивену Джеррарду, который несколько раз приближался к титулу чемпиона АПЛ с «Ливерпулем», но так и не смог выиграть заветный трофей.

    Однако, похоже, он немного поспешил уйти на пенсию. Под руководством Юргена Клоппа «красные» приближаются к завоеванию своего первого за 30 лет чемпионского титула. Правда, вспышка коронавируса временно остановила все на свете, в том числе и ожидание этого чемпионства.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    На данный момент все находится в подвешенном состоянии, и пока неизвестно, возобновится ли сезон АПЛ 2019-2020, а несколько клубов выступили за полную отмену сезона.

    Несколько звездных игроков «Ливерпуля» ранее, как и Джеррард, не выигрывали чемпионский титул. Это Алиссон, Роберто Фирмино, Джо Гомес, Адриан, Джордан Хендерсон, Алекс Оксладе-Чемберлен, Адам Лаллана, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Жоэль Матип, Трент Александр-Арнольд.

  • Революция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе
  • Мерсисайдцы внесли новый смысл в игру средней линии, который пока не может охватить даже статистика
  • 05/03/2020

    • Есть и те, кто побеждал в чемпиоатах со своими предыдущими клубами: Фабиньо («Монако»), Вирджил ван Дейк («Селтик»), Джорджинио Вейналдум (ПСВ), Деян Ловрен («Динамо» Загреб), Джеймс Милнер («Ман Сити»), Наби Кейта, Садио Мане и Такуми Минамино (все — «Ред Булл Зальцбург»), Мохаммед Салах («Базель») и Джердан Шакири («Базель» и «Бавария»).

    Но в мире есть множество других игроков, которые пока или уже не смогли добавить в свое резюме чемпионский титул. Вот десять игроков мирового класса, которые, несмотря на все свои усилия, не стали частью чемпионской команды.

    1. Марек Гамшик

    Возраст: 32 года

    Клубы: «Слован» Братислава, «Брешиа», «Наполи», «Далянь Ифан»

    Матчи в чемпионатах: 501

    Марек Гамшик
    globallookpress.com

    Словацкому плеймейкеру пришлось наблюдать за тем, как такие звезды как Эзекиль Лавесси, Эдинсон Кавани и Гонсало Игуаин покидают «Наполи», чтобы выигрывать титулы в других местах. Гамшик оставался преданным клубу до сезона 2018-2019 и провел в «Наполи» двенадцать сезонов. Но в феврале 2019 года он перешел в китайский «Далянь Ифан».

    На протяжении всех этих лет «Наполи» заигрывал с завоеванием первого титула в Серии А со времен Диего Марадоны, однако максимум, чего удалось добиться неаполитанцам — это второе место.

    2. Антуан Гризманн

    Возраст: 28 лет

    Клубы: «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона»

    Матчи в чемпионатах: 386

    Антуан Гризманн
    globallookpress.com

    В своем первом полном сезоне во взрослом футболе Антуан Гризманн забил 6 голов в 39 матчах за «Реал Сосьедад» и помог команде выиграть Сегунду. В течение следующих четырех сезонов он был ключевым элементом этой команды и помог ей закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Испании.

    Француз был настолько хорош, что «Атлетико» решил подписать его в качестве замены для Диего Косты после триумфа «матрасников» в лиге в сезоне 2013-2014. Но в последующие годы Гризманн вместе с «Атлетико» трижды финишировал лишь третьим, а в два последние сезона — вторым.

    Француз должен надеяться, что ему удастся взять титул в элитном дивизионе со своим новым клубом «Барселоной». В этом сезоне каталонцы бодаются за титул со своим главным соперником «Реалом».

  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
  • Чемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры
  • 11/03/2020

    • 3. Марко Ройс

    Возраст: 30 лет

    Клубы: «Рот Вайсс», «Боруссия» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд

    Матчи в чемпионатах 328

    Марко Ройс
    globallookpress.com

    После неудачной попытки закрепиться в дортмундской «Боруссии» на молодежном уровне Марко Ройс вернулся в Дортмунд в 2012 году после того, как проявил себя в менхенгладбахской «Боруссии».

    Ройс присоединился к ним как раз после того, как дортмундцы выиграли два подряд чемпионских титула. Однако с тех пор «Бавария» начала наращивать свои финансовые возможности, и взять еще один титул оказалось невыполнимой задачей.

    Максимально близко к титулу Дортмунд приблизился в сезоне 2018-2019. От первого места они отстали на 2 очка, хотя лидировали на протяжении большей части турнира. Но в следующем сезоне Ройс вновь отправится в путь за чемпионским титулом для своего любимого Дортмунда.

  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
  • Какое будущее ожидает сенсационного форварда?
  • 26/02/2020

    • 4. Пьер-Эмерик Обамеянг

    Возраст: 30 лет

    Клубы: «Сент-Этьен», «Боруссия» Дортмунд, «Арсенал»

    Матчи в чемпионатах: 373

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Пьер-Эмерик Обамеянг провел свои первые четыре сезона в профессиональном футболе с «Миланом», когда итальянский гигант был еще конкурентоспособен. Тем не менее, он так и не сыграл за первую команду и в итоге в 2011 году уехал в «Сент-Этьен».

    Во Франции Обамеянг заявил о себе, став одним из самых опасных нападающих Европы. Это привело к переходу в «Боруссию» в 2013 году, однако с дортмундцами он не смог выиграть титул. Теперь габонцу остается надеяться, что Микелю Артете удастся привести «Арсенал» к лидерству в АПЛ в следующем сезоне. Если, конечно, сам Обамеянг останется в клубе.

    5. Лоран Косельни

    Возраст: 33 года

    Клубы: «Генгам», «Тур», «Лорьян», «Арсенал», «Бордо»

    Матчи в чемпионатах: 391

    Лоран Косельни
    globallookpress.com

    Свои первые годы в карьере Косельни провел в Лиге 2, а в 2009 году присоединился к «Лорьяну» в Лиге 1. После одного замечательного сезона в «Лорьяне» защитник осуществил трансфер мечты в «Арсенал».

    Косельни обосновался на «Эмирейтс» и выиграл с клубом два Кубка Англии, однако никогда не приближался к победе в АПЛ. Летом прошлого года защитник решил вернуться во Францию, перейдя в «Бордо». И шансы на то, что жирондинцы выиграют первый титул с 2009 года невелики — они отстают от ПСЖ на 31 очко.

    6. Даниэле Де Росси

    Возраст: 36

    Клубы: «Рома», «Бока Хуниорс»

    Матчи в чемпионатах: 464

    Даниэле Де Росси
    globallookpress.com

    Как и Франческо Тотти, Даниэле Де Росси демонстрировал огромную преданность своей любимой «Роме». Хотя за всю свою выдающуюся карьеру выиграл с римлянами всего два Кубка Италии.

    «Рома» всегда боролась за позиции на вершине, пока Де Росси был частью команды. Римляне восемь раз финишировали в чемпионате на втором месте, однако их опережал сперва «Интер», а затем «Ювентус».

    Однако не стоит забывать, что Де Росси выигрывал чемпионат мира. Так что не стоит жалеть его.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    7. Фернандо Торрес

    Возраст: 35 лет

    Клубы: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», «Саган Тосу»

    Матчи в чемпионатах: 544

    Фернандо Торрес
    globallookpress.com

    Конечно, с учетом всех обстоятельств Фернандо Торрес провел очень неплохую карьеру. Он может с теплотой вспоминать две победы на чемпионатах Европы, чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Очень неплохо.

    Так что несколько невероятным выглядит то, что Торрес никогда не был частью команды, которая выиграла бы чемпионство. Ближе всего к титулу он был с «Ливерпулем», когда в 2009 году «красные» проиграли борьбу за чемпионство «Манчестер Юнайтед», хотя за весь сезон проиграли всего в двух матчах. Он мог надеяться на титул в Японии, но и с «Саган Тосу» не сумел выиграть золото.

    8. Димитри Пайет

    Возраст: 32 года

    Клубы: «Эксельсиор», «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм»

    Матчи в чемпионатах: 452

    Димитри Пайет
    globallookpress.com

    Возможно, это неудивительно, учитывая то, что лишь за последние несколько лет Димитри Пайет превратился в по-настоящему элитного игрока. Однако он так и не выиграл чемпионство.

    Пайет пришел в «Лилль» в 2011 году сразу после того, как Эден Азар, Жервиньо и их коллеги привели команду к сенсационному титулу. Однако прибытие катарских спонсоров в ПСЖ усложнило задачу выиграть чемпионством для таких клубов, как «Лилль» и «Марсель», в которые затем перешел Пайет. Он также провел три года в «Вест Хэме», прежде чем вернуться в «Марсель».

    9. Уго Льорис

    Возраст: 33 года

    Клубы: «Ницца», «Лион», «Тоттенхэм»

    Матчи в чемпионатах: 470

    Уго Льорис
    globallookpress.com

    В резюме у капитана сборной Франции Уго Льориса на клубном уровне есть лишь победа в Кубке Франции. В «Лион» из «Ниццы» он перешел как раз тогда, когда лионцы начали терять свою железную хватку на внутренней арене. Конечно, теперь у него в активе есть победа на ЧМ, что весьма серьезно.

    Однако после переезда в «Тоттенхэм» в 2012 году Льорис не выигрывал трофеи. Тем не менее, он продлил свой контракт с клубом до 2022 года и, похоже, надеется положить конец этой засухе.

  • «Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению
  • Прогресс команды не случаен
  • 11/03/2020

    • 10. Хуан Мата

    Возраст: 31 год

    Клубы:: «Реал Мадрид Кастилья», «Валенсия», «Челси», «Манчестер Юнайтед»

    Матчи в чемпионатах: 391

    Хуан Мата
    globallookpress.com

    Мата, который является выпускником академии «Реала», не смог пробиться в первую команду «сливочных» и оказался в «Валенсии», где в свой первый сезон выиграл Кубок Испании.

    После четырех продуктивных лет на «Месталье» испанец переехал в «Челси» в 2011 году и быстро зарекомендовал себя неотъемлемой частью этой команды. Затем он перешел в «МЮ», но, несмотря на то, что играл за два топ-клуба, так и не смог встретиться с трофеем АПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
  • 09/03/2020 в 21:05
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Спартак»
  • 1.65
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
    • 21:05 09/03/2020     Лионель Месси
  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
    • 21:19 11/03/2020     Мартин Брейтуэйт
  • Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
    • 13:44 08/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Маска на футбольном поле Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 14 мартаМировой спорт продолжает отступать перед коронавирусом. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 12:430
  • 08:31
    • Во Франции коронавирусом заразился первый футболист
  • 08:14
    • Макгрегор сообщил о смерти своей тети из-за коронавируса
  • 00:42
    • Все турниры в Европе могут приостановить до сентября
    Неймар Футбол Неймар готов перейти на максимальные обороты. Бразилец блещет в Лиге чемпионовЭкс-игрок «Барселоны» помог «Пари Сен-Жермен» выйти в четвертьфинал Вчера в 21:110
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • 4.73
    •
  • 12:44
    • «Барселона» следит за двумя защитниками
  • 09:29
    • «Арсеналу» интересен форвард «Вулверхэмптона»
  • 09:13
    • «Нефтехимик» расстался с канадским защитником
    Одион Игало Футбол Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»Одион Игало забил шедевральный гол в игре с ЛАСКом и дал начало разгромной победе своей команды Вчера в 15:030
  • 22:03
    • Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
  • 21:22
    • «Динамо» одержало победу над «Ахматом»
  • 08:58
    • Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие