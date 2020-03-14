Звезды без трофея. Десять футболистов, которые не выигрывали чемпионский титул

Добраться до вершины — мечта любого футболиста. И те, кому посчастливиться добраться до самого верха, скорее всего, не останутся без чемпионского титула. По крайней мере, так бывает чаще всего. Однако порой, как бы ни старался футболист, выиграть главный титул на внутренней арене не получается. Возможно, из-за нехватки сильных партнеров по команде, возможно, из-за преданности одному клубу, возможно, из-за простой неудачи.

Например, все три фактора применимы по отношению к Стивену Джеррарду, который несколько раз приближался к титулу чемпиона АПЛ с «Ливерпулем», но так и не смог выиграть заветный трофей.

Однако, похоже, он немного поспешил уйти на пенсию. Под руководством Юргена Клоппа «красные» приближаются к завоеванию своего первого за 30 лет чемпионского титула. Правда, вспышка коронавируса временно остановила все на свете, в том числе и ожидание этого чемпионства.

На данный момент все находится в подвешенном состоянии, и пока неизвестно, возобновится ли сезон АПЛ 2019-2020, а несколько клубов выступили за полную отмену сезона.

Несколько звездных игроков «Ливерпуля» ранее, как и Джеррард, не выигрывали чемпионский титул. Это Алиссон, Роберто Фирмино, Джо Гомес, Адриан, Джордан Хендерсон, Алекс Оксладе-Чемберлен, Адам Лаллана, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Жоэль Матип, Трент Александр-Арнольд.

Есть и те, кто побеждал в чемпиоатах со своими предыдущими клубами: Фабиньо («Монако»), Вирджил ван Дейк («Селтик»), Джорджинио Вейналдум (ПСВ), Деян Ловрен («Динамо» Загреб), Джеймс Милнер («Ман Сити»), Наби Кейта, Садио Мане и Такуми Минамино (все — «Ред Булл Зальцбург»), Мохаммед Салах («Базель») и Джердан Шакири («Базель» и «Бавария»).

Но в мире есть множество других игроков, которые пока или уже не смогли добавить в свое резюме чемпионский титул. Вот десять игроков мирового класса, которые, несмотря на все свои усилия, не стали частью чемпионской команды.

1. Марек Гамшик

Возраст: 32 года

Клубы: «Слован» Братислава, «Брешиа», «Наполи», «Далянь Ифан»

Матчи в чемпионатах: 501

Марек Гамшик globallookpress.com

Словацкому плеймейкеру пришлось наблюдать за тем, как такие звезды как Эзекиль Лавесси, Эдинсон Кавани и Гонсало Игуаин покидают «Наполи», чтобы выигрывать титулы в других местах. Гамшик оставался преданным клубу до сезона 2018-2019 и провел в «Наполи» двенадцать сезонов. Но в феврале 2019 года он перешел в китайский «Далянь Ифан».

На протяжении всех этих лет «Наполи» заигрывал с завоеванием первого титула в Серии А со времен Диего Марадоны, однако максимум, чего удалось добиться неаполитанцам — это второе место.

2. Антуан Гризманн

Возраст: 28 лет

Клубы: «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона»

Матчи в чемпионатах: 386

Антуан Гризманн globallookpress.com

В своем первом полном сезоне во взрослом футболе Антуан Гризманн забил 6 голов в 39 матчах за «Реал Сосьедад» и помог команде выиграть Сегунду. В течение следующих четырех сезонов он был ключевым элементом этой команды и помог ей закрепиться в верхней части таблицы чемпионата Испании.

Француз был настолько хорош, что «Атлетико» решил подписать его в качестве замены для Диего Косты после триумфа «матрасников» в лиге в сезоне 2013-2014. Но в последующие годы Гризманн вместе с «Атлетико» трижды финишировал лишь третьим, а в два последние сезона — вторым.

Француз должен надеяться, что ему удастся взять титул в элитном дивизионе со своим новым клубом «Барселоной». В этом сезоне каталонцы бодаются за титул со своим главным соперником «Реалом».

3. Марко Ройс

Возраст: 30 лет

Клубы: «Рот Вайсс», «Боруссия» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд

Матчи в чемпионатах 328

Марко Ройс globallookpress.com

После неудачной попытки закрепиться в дортмундской «Боруссии» на молодежном уровне Марко Ройс вернулся в Дортмунд в 2012 году после того, как проявил себя в менхенгладбахской «Боруссии».

Ройс присоединился к ним как раз после того, как дортмундцы выиграли два подряд чемпионских титула. Однако с тех пор «Бавария» начала наращивать свои финансовые возможности, и взять еще один титул оказалось невыполнимой задачей.

Максимально близко к титулу Дортмунд приблизился в сезоне 2018-2019. От первого места они отстали на 2 очка, хотя лидировали на протяжении большей части турнира. Но в следующем сезоне Ройс вновь отправится в путь за чемпионским титулом для своего любимого Дортмунда.

4. Пьер-Эмерик Обамеянг

Возраст: 30 лет

Клубы: «Сент-Этьен», «Боруссия» Дортмунд, «Арсенал»

Матчи в чемпионатах: 373

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Пьер-Эмерик Обамеянг провел свои первые четыре сезона в профессиональном футболе с «Миланом», когда итальянский гигант был еще конкурентоспособен. Тем не менее, он так и не сыграл за первую команду и в итоге в 2011 году уехал в «Сент-Этьен».

Во Франции Обамеянг заявил о себе, став одним из самых опасных нападающих Европы. Это привело к переходу в «Боруссию» в 2013 году, однако с дортмундцами он не смог выиграть титул. Теперь габонцу остается надеяться, что Микелю Артете удастся привести «Арсенал» к лидерству в АПЛ в следующем сезоне. Если, конечно, сам Обамеянг останется в клубе.

5. Лоран Косельни

Возраст: 33 года

Клубы: «Генгам», «Тур», «Лорьян», «Арсенал», «Бордо»

Матчи в чемпионатах: 391

Лоран Косельни globallookpress.com

Свои первые годы в карьере Косельни провел в Лиге 2, а в 2009 году присоединился к «Лорьяну» в Лиге 1. После одного замечательного сезона в «Лорьяне» защитник осуществил трансфер мечты в «Арсенал».

Косельни обосновался на «Эмирейтс» и выиграл с клубом два Кубка Англии, однако никогда не приближался к победе в АПЛ. Летом прошлого года защитник решил вернуться во Францию, перейдя в «Бордо». И шансы на то, что жирондинцы выиграют первый титул с 2009 года невелики — они отстают от ПСЖ на 31 очко.

6. Даниэле Де Росси

Возраст: 36

Клубы: «Рома», «Бока Хуниорс»

Матчи в чемпионатах: 464

Даниэле Де Росси globallookpress.com

Как и Франческо Тотти, Даниэле Де Росси демонстрировал огромную преданность своей любимой «Роме». Хотя за всю свою выдающуюся карьеру выиграл с римлянами всего два Кубка Италии.

«Рома» всегда боролась за позиции на вершине, пока Де Росси был частью команды. Римляне восемь раз финишировали в чемпионате на втором месте, однако их опережал сперва «Интер», а затем «Ювентус».

Однако не стоит забывать, что Де Росси выигрывал чемпионат мира. Так что не стоит жалеть его.

7. Фернандо Торрес

Возраст: 35 лет

Клубы: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», «Саган Тосу»

Матчи в чемпионатах: 544

Фернандо Торрес globallookpress.com

Конечно, с учетом всех обстоятельств Фернандо Торрес провел очень неплохую карьеру. Он может с теплотой вспоминать две победы на чемпионатах Европы, чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Очень неплохо.

Так что несколько невероятным выглядит то, что Торрес никогда не был частью команды, которая выиграла бы чемпионство. Ближе всего к титулу он был с «Ливерпулем», когда в 2009 году «красные» проиграли борьбу за чемпионство «Манчестер Юнайтед», хотя за весь сезон проиграли всего в двух матчах. Он мог надеяться на титул в Японии, но и с «Саган Тосу» не сумел выиграть золото.

8. Димитри Пайет

Возраст: 32 года

Клубы: «Эксельсиор», «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм»

Матчи в чемпионатах: 452

Димитри Пайет globallookpress.com

Возможно, это неудивительно, учитывая то, что лишь за последние несколько лет Димитри Пайет превратился в по-настоящему элитного игрока. Однако он так и не выиграл чемпионство.

Пайет пришел в «Лилль» в 2011 году сразу после того, как Эден Азар, Жервиньо и их коллеги привели команду к сенсационному титулу. Однако прибытие катарских спонсоров в ПСЖ усложнило задачу выиграть чемпионством для таких клубов, как «Лилль» и «Марсель», в которые затем перешел Пайет. Он также провел три года в «Вест Хэме», прежде чем вернуться в «Марсель».

9. Уго Льорис

Возраст: 33 года

Клубы: «Ницца», «Лион», «Тоттенхэм»

Матчи в чемпионатах: 470

Уго Льорис globallookpress.com

В резюме у капитана сборной Франции Уго Льориса на клубном уровне есть лишь победа в Кубке Франции. В «Лион» из «Ниццы» он перешел как раз тогда, когда лионцы начали терять свою железную хватку на внутренней арене. Конечно, теперь у него в активе есть победа на ЧМ, что весьма серьезно.

Однако после переезда в «Тоттенхэм» в 2012 году Льорис не выигрывал трофеи. Тем не менее, он продлил свой контракт с клубом до 2022 года и, похоже, надеется положить конец этой засухе.

10. Хуан Мата

Возраст: 31 год

Клубы:: «Реал Мадрид Кастилья», «Валенсия», «Челси», «Манчестер Юнайтед»

Матчи в чемпионатах: 391

Хуан Мата globallookpress.com

Мата, который является выпускником академии «Реала», не смог пробиться в первую команду «сливочных» и оказался в «Валенсии», где в свой первый сезон выиграл Кубок Испании.

После четырех продуктивных лет на «Месталье» испанец переехал в «Челси» в 2011 году и быстро зарекомендовал себя неотъемлемой частью этой команды. Затем он перешел в «МЮ», но, несмотря на то, что играл за два топ-клуба, так и не смог встретиться с трофеем АПЛ. 0