«Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла 10 матчей при семи победах с общей разницей 24-2. Разбираемся, действительно ли клуб оживает.

Победа над «Сити» имеет важное значение для «МЮ»

Некоторые победы имеют большее значение, чем другие, и успех в манкунианском дерби на минувших выходных впервые с сезона 2009/2010 обеспечил двойную викторию в Премьер-лиге над «Манчестер Сити».

Слишком рано предполагать, что победа «Юнайтед» сигнализировала об изменении баланса сил в Манчестере с синего на красный — «Дьяволы» по-прежнему пятые, в 12 очках от «Горожан», занимающих второе место, но Уле Гуннар Сульшер и его игроки праздновали перед самым преданными фанатами, потому что знали, что эта победа была значительным моментом для клуба.

«Мы чувствуем, что растем как состав и команда», — заявил норвежец после поединка. «Это показывает, что мы находимся на верном пути, что мы прибавляем, и что мы — "Манчестер Юнайтед". Мы приближаемся к командам перед нами, но мы все еще на пятом месте.

"Нам нужны очки, чтобы догнать 'Челси' и 'Лестер', потому необходимо не выключаться из борьбы. Но желание, отношение к делу, самоотверженность, связь между фанатами и игроками доставили мне больше всего удовольствия", — резюмировал он.

Когда "Сити" обыграл "Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" в 2011 году, это был ключевой момент, который придал команде Роберто Манчини уверенность и веру в то, что она способна выигрывать большие трофеи и выйти из тени титулованных земляков.

Спустя много лет эта победа "МЮ" может иметь аналогичный резонанс для Сульшера и его игроков, потому что, наконец, появилось ощущение, что все складывается в пользу красной команды Манчестера в противостоянии с соперником, "Сити", который доминировал большую часть десятилетия.

Игроки "Юнайтед" демонстрируют ощутимый прогресс

"Юнайтед" был решительным и организованным в обороне, где Люк Шоу продолжил свое возрождение, а Аарон Ван-Биссака и Гарри Магуайр еще раз проявили себя как грамотные подписания прошлого лета. В полузащите Фред предстал исполнителем, которого хотели видеть изначала во время его покупки почти два года назад — тяжело работающий, цепкий стержневой футболист "Шахтера". Тогда как Неманья Матич как будто и не выглядел тем посмешищем, каким он выглядел в первую половину сезона.

Затем был Бруно Фернандеш, новый талисман манкунианцев, который увеличил свою непобедимую серию в новом клубе до восьми матчей с момента его перехода в январе за 67 миллионов фунтов из "Спортинга". Португалец сделал гол для Марсьяля с помощью креативного заброса на француза после домашней заготовки, а также доминировал в своей зоне, блистая своим креативом.

Благодаря ему все еще травмированный Погба стал забытым человеком, который будет изо всех сил пытаться приблизиться к этой команде, когда или если снова сыграет в этом сезоне. В атаке у "Юнайтед" все еще много работы, особенно когда Маркус Рашфорд остается в лазарете, но скорость Марсьяля и Джеймса стали ключевыми в победе над "Сити".

Выход в Лигу чемпионов стратегически важен для клуба

Тем не менее, в последние сезоны "Юнайтед" страдал от ментального блока против "Сити", особенно с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году, поэтому победа над земляками стала огромным результатом, независимо от нынешней мотивации "Горожан" в АПЛ. Что еще более важно, данный успех также вернул "Дьяволов" в гонку за попадание в Лигу чемпионов.

Выход в Лигу чемпионов поможет "Юнайтед" и Сульшеру ускорить их возрождение и увеличить шансы на борьбу за большие трофеи в следующем сезоне. Команда все еще отстает от этой группы команд, но эта победа над "Сити" дала им платформу, может быть, даже стартовую площадку, для больших и лучших достижений скорее раньше, чем позже.

Конечно, может быть еще один провал. Но победы над такими командами, как "Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Лестер", мгновенное влияние на игру коллектива Фернандеша, надежная защита плюс прогресс практически всего состава — это свидетельство того, что наставник заявил после победы над "Горожанами". "Это показывает, что мы на правильном пути", — заявил он. 0