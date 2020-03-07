Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»

Именно в раздевалке после матча с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» тренерскому штабу «Манчестер Юнайтед» стало понятно, что Бруну Фернандеш идеально подходит для революции Уле-Гуннара Сульшера на «Олд Траффорд».

Фернандеш отличился потрясающим дальним ударом, который принес «Эвертону» ничью со счетом 1:1. Однако после свистка на его лице не было его фирменной зубастой улыбки. Вместо этого он сидел на скамейке и тихо кипел.

В этот момент многие фаны «МЮ», которые посетили матч, уже направлялись домой и были относительно довольны добытой ничьей в выездном матче против одной из лучших на данный момент команд в АПЛ. Но Фернадешу этого было недостаточно. Позже, комментируя итог встречи, он сказал, что его товарищи по команде должны быть «злыми» из-за такого результата.

Фернандеш забил «Эвертону» globallookpress.com

Это именно тот подход, который пытается привить своим подопечным Сульшер. Новичкам этого клуба зачастую нужно объяснять, что ничьи на выезде, которые считаются хорошим результатом в других клубах, недостаточно хороши для «Манчестер Юнайтед». Например, одним из таких был Майкл Каррик, который в 2006 году переехал из «Тоттенхэма». Однако объяснять это Фернандешу нет никакой необходимости.

Скаутский отдел «МЮ» давно знал о таланте Фернандеша. Атакующий полузащитник находился на радаре клуба с 2017 года и был фаворитом бывшего главного скаута клуба Хавьера Рибальты.

В прошлом сезоне Фернандеш забил 33 гола в 53 матчах за «Спортинг», что превратило любопытство со стороны «МЮ» в реальный интерес. Через пять месяцев после этого «Ман Юнайтед» подписал своего человека.

Как и в случае с большинством трансферов «МЮ» в последнее время, осуществить эту сделку было непросто. Сульшер хотел подписать Фернандеша еще прошлым летом, однако к концу трансферного окна «МЮ» предпринял неожиданный шаг, выйдя из переговоров со «Спортингом». В частном порядке в клубе говорили о том, что их «раздражает» количество сообщений в португальских СМИ, которые, как им казалось, были направлены на то, чтобы надавить на «МЮ» и вынудить клуб действовать.

Ближе всех тем летом к подписанию контракта с Фернандешем подобрался «Тоттенхэм». Лондонский клуб вел переговоры, но не сумел договориться о сумме.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Даже в январе был момент, когда казалось, что трансфер уже не состоится. Представители «Спортинга» встречались с Эдом Вудвордом и Мэттом Джаджем в лондонском офисе клуба и дали понять, что они не согласятся на сумму, меньшую чем 65 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. Кроме того, вкратце обсуждались варианты с переходом в обратном направлении Маркоса Рохо или Андреаса Перейры, однако они были отклонены.

Прорыв в переговорах произошел лишь за четыре дня до закрытия трансферного окна. В конечном счете «МЮ» все же может заплатить 80 миллионов с учетом бонусов. Но для этого Фернандешу придется завоевать «Золотой мяч». А в таком случае и Вудворд, и Сульшер будут уверены, что потраченные деньги того стоили.

Когда появились новости о том, что Фернандеш может присоединиться к «МЮ», те игроки команды, которые недостаточно хорошо знали португальского полузащитника, просили другого португальца Диего Далота дать краткую характеристику. Стандартным ответом был: «Он лучший игрок в Португалии».

Чтобы убедиться в этом, игрокам «Ман Юнайтед» хватило одной тренировки Фернандеша, которая состоялась за день до его дебюта в матче против «Вулверхэмптона» 1 февраля. Его отличительной чертой была уверенность в себе даже в первом матче за новый клуб. Сульшера больше всего впечатлил именно его характер.

«Я видел то, что он может делать на поле, видел его лидерские качества», — сказал главный тренер «МЮ».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Если бы вы поговорили с людьми, которые знают, какой он человек, вы бы понимали, что стоит ждать от него такого влияния на команду. Но, конечно, никогда нельзя быть на 100% уверенным. Некоторым игрокам для адаптации требуется полгода, но мы хотели заполучить Фернандеша именно из-за его качеств. Он любит быть в центре внимания, любит придавать всему импульс и обладает необходимой аурой», — отметил Сульшер.

Прошлым летом Сульшер стремился подписать Гарри Магуайра в первую очередь за его лидерские качества, которыми он мог поделиться с молодыми игроками. То же самое касалось и трансфера Фернандеша. Кроме того, не осталось незамеченным то, что даже в период многочисленных слухов о его уходе их «Спортинга» уровень его производительности не снижался.

После дебюта за «МЮ» в матче с «Вулверхэмптоном» (0:0) ему посоветовали не давать никаких послематчевых интервью. Вместо этого он настоял на том, чтобы поговорить с португальским телеканалом и объяснить результат матча.

23 февраля Фернандеш был заменен во время победного матча с «Уотфордом» (3:0). Сульшер велел ему отправиться в подтрибунное помещение, чтобы согреться. Но вместо того, чтобы следовать этому указанию, Фернандеш попросился наблюдать за оставшейся частью игры со скамейки, чтобы лучше узнать свою новую команду.

Сульшер уже использовал футбольный интеллект и тактические знания Фернандеша, попросив португальца поделиться информацией о предстоящем сопернике «МЮ» в Лиге Европы ЛАСКе, с которым «Спортинг» играл на групповом этапе. Не должно удивлять то, что Фернандеш забил в домашнем матче (2:1). А в составе «МЮ» он отличился уже трижды в пяти матчах.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Еще слишком рано делать выводы о том, как Фернандеш будет выступать за «МЮ» в долгосрочной перспективе. Но за прошлый месяц он уже изменил эту команду.

Сейчас почти все в «Ман Юнайтед» вращается вокруг Фернандеша, и эта команда возвращает утраченную энергию. Уже на раннем этапе он взял на себя ответственность за креатив, а всего в четырех матчах АПЛ 16 раз пробил по воротам. Он привносит изобретательность, фантазию и голы от полузащиты — все то, чего «МЮ» не хватало в первой части сезона. Но влияние Фернандеша за пределами поля может быть еще более ценным для Сульшера. 0