Работа оценивается по трофеям. У Сульшера появился шанс завоевать Кубок Англии

«Трофеи — это то, ради чего мы играем», — демонстративно сказал норвежский специалист в преддверии матча пятого раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти». Победив на «Прайд Парк» со счетом 3:0, он находится в двух шагах от вывода команды в финал.

«Мы — знаменитый "Манчестер Юнайтед", и мы отправляемся на "Уэмбли" в Лондон», — пели счастливые фанаты после игры.

Триумф в Кубке Англии в 1990 году спас карьеру Алекса Фергюсона, и Сульшер понимает, что за трофей нужно бороться. Так уж вышло, что путь в Кубке лиги прервал «Манчестер Сити». На игру против «Дерби», занимающего 13-е место в Чемпионшипе, тренер «красных дьяволов» выставил не всех сильнейших футболистов, но его команда все еще была сильной и не дала сопернику ни единого шанса. То же самое будет и в выездном матче с «Норвичем» в следующем раунде.

«Нас ждет еще один выезд. Мы привыкли к этому, ведь уже седьмой раз подряд будем играть вдали от дома. Придется нелегко, но у нас хорошие шансы. Я очень доволен выходом в следующий раунд. Даже в статусе фаворита никогда не знаешь, по какому сценарию пойдет игра, но футболисты действовать профессионально. У меня хорошие игроки, и они находятся в отличной форме», — заявил Сульшер.

Проведя грамотную работу на трансферном рынке летом, Сульшеру не удалось избежать серьезного отставания от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в Премьер-лиге. И пока гремит его революция, внутренние трофеи приобретают еще большее значение. Ни один наставник «Юнайтед» не может вечно оставаться без титулов, даже Луи ван Гал и Жозе Моуринью что-то выигрывали. Победа в Кубке Англии в этом сезоне ослабит давление на плечи Сульшера и даст ему возможность побороться за нечто большее в будущем.

В морозную ночь в Дерби норвежцу не пришлось долго искать пример того, что дебютный трофей ему очень нужен.

Уэйн Руни, ныне выступающий в Чемпионшипе, выиграл Кубок лиги в 2006 году, а затем привез на «Олд Траффорд» 12 крупных наград, включая пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Его прибытие в «Юнайтед» в 2004 году, когда он присоединился к Криштиану Роналду, положило начало развитию третьей великой команды Фергюсона, последовавшей за победителями «Дубля» в 1994 году и покорителями «Требла» в 1999 году.

В 1992 году Фергюсону пришлось переманить Эрика Кантона из «Лидса», чтобы превратить хорошую кубковую команду в коллектив, способный завоевать первый чемпионский титул за более чем 20 лет. Сульшер, возможно, уже сделал свой ключевой трансфер в лице Бруну Фернандеша, хотя таковым все еще может оказаться Джейдон Санчо или Джек Грилиш.

В любом случае его должен воодушевить тот факт, что даже во время этого переходного сезона его команда провела серию из девяти игр без поражений.

Возможно, все было бы иначе, если бы «Дерби» воспользовался своим удачным стартом. В течение первых 20 минут Луи Сибли выстрелил рядом со штангой ворот Серхио Ромеро, прежде чем аргентинец не отразил опасный удар со штрафного в исполнении Руни.

И все же гол Люка Шоу, его первый точный удар с начала прошлого сезона, а также дубль Одиона Игало после перерыва успокоили домашнюю толпу, поддерживавшую «Дерби Каунти».

Игало провел хороший вечер. Теперь на его счету три гола в двух матчах за «Юнайтед», и он все больше оправдывает возложенные на него ожидания. Пока что он копирует путь Хенрика Ларссона, которого «красные дьяволы» брали в аренду в 2007 году.

«Он делает то, о чем говорит. Игало — особенный тип нападающего, поэтому должен получать шансы в каждой игре. Думаю, он мог забить еще пару раз. Я в восторге, очень доволен им. У него есть опыт, он забивал голы из разных позиций. Для нашей команды он представляет жизненно важного форварда», — подчеркнул Сульшер.

Когда Игало сделал счет 3:0 во втором тайме, Сульшер почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы переключить внимание на воскресное манчестерское дерби, выведя из игры Фернандеша, Фреда и Шоу. Дерби против «Сити» важно само по себе, и тем более в плане борьбы за четверку сильнейших. Сульшер, однако, не собирается отказываться от возможности завоевать первый трофей в качестве наставника «красных дьяволов».

«Сегодня Кубок Англии был наивысшим приоритетом, потому что мы не собираемся отдавать предпочтение только отдельным матчам или турнирам. Мы должны бороться везде. Таковы реалии "Манчестер Юнайтед": ты обязан бороться за трофей», — сказал он впоследствии.

И, будьте уверены, Сульшер постарается воспользоваться своим шансом. 0