Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке

С тех пор, какприсоединился кв лазарете, «шпоры» выглядели бессвязными в атаке, если не сказать больше. Но что если проблема куда глубже, чем просто отсутствие качественного бомбардира?

Действительно, лондонцы также выглядели дезорганизованными в обороне, что особенно удивляет, ведь командой руководит Моуринью. Экс-наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» называет себя прагматиком. По его мнению, результаты имеют приоритет над зрелищностью. Конечно, он хочет, чтобы его команда играла хорошо, как единое целое. Но делать это и впоследствии проигрывать — нет-нет. Именно поэтому он увлекся менталитетом, ориентированным на оборону.

José Mourinho's 2004/05 Chelsea side set the record for fewest goals conceded in a single Premier League season.

15 goals conceded in 38 games is obscene. 😳 pic.twitter.com/NwQL31UjUq