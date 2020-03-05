Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке

С тех пор, какприсоединился кв лазарете, «шпоры» выглядели бессвязными в атаке, если не сказать больше. Но что если проблема куда глубже, чем просто отсутствие качественного бомбардира?

Действительно, лондонцы также выглядели дезорганизованными в обороне, что особенно удивляет, ведь командой руководит Моуринью. Экс-наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» называет себя прагматиком. По его мнению, результаты имеют приоритет над зрелищностью. Конечно, он хочет, чтобы его команда играла хорошо, как единое целое. Но делать это и впоследствии проигрывать — нет-нет. Именно поэтому он увлекся менталитетом, ориентированным на оборону.

José Mourinho's 2004/05 Chelsea side set the record for fewest goals conceded in a single Premier League season.

15 goals conceded in 38 games is obscene. 😳 pic.twitter.com/NwQL31UjUq — Squawka Football (@Squawka) January 26, 2020

Тот факт, что Моуринью прибыл в «Тоттенхэм» в разгар сезона, может объяснить оборонительные проблемы его команды. Он неоднократно говорил о важности предсезонной подготовки, и «шпорам» явно требуется время, чтобы наладить связь между игроками около своих ворот.

Однако нынешние защитники могут быть более серьезной проблемой, чем считались раньше. Несмотря на вполне обоснованные разговоры о том, что «Тоттенхэму» нужен еще один нападающий, возможно, есть еще четыре позиции, которые нужно укрепить в более срочной перспективе.

Опорный полузащитник

Отсутствие надежного прикрытия для четверки защитников «Тоттенхэма» в этом сезоне привело к тому, что команда постоянно выглядела открытой для контратак соперника. Гарри Уинкс в целом хорошо играл при Моуринью, но он — всего лишь плеймейкер, подходящий исключительно для определенных типов матчей. «Шпорам» нужна фигура, похожая на Эрика Дайера, но только не на того Дайера, которого мы видим сейчас.

В этом сезоне бросалось в глаза, что Дайер пребывает не в оптимальной форме, когда играет на позиции «опорника», да и перевод его в тройку центральных защитников в матче против «Вулверхэмптона» тоже не сработал.

В результате терпение Моуринью к Дайеру, так же, как терпение болельщиков, может лопнуть в любой момент. Наставник «шпор» демонстративно выступил в защиту 26-летнего игрока, несмотря на его провалы, хотя вряд ли португалец сказал всю правду.

Все это говорит о том, что опорный полузащитник должен быть среди приоритетных целей «Тоттенхэма» на летнее трансферное окно. «Шпоры» просто не могут себе позволить провести еще один сезон без склонного к обороне футболиста, играющего чуть выше четверки защитников.

Направление передач Эрика Дайера squawka.com

Центральный защитник

В первые годы успешной работы Моуринью в «Челси» атака соперника всегда знала и боялась тех, с кем ей предстояло столкнуться: Паулу Феррейру, Рикарду Карвалью, Джона Терри и Вильяма Галласа. Сплоченность этих игроков по ходу сезона становилась только сильнее.

А вот в «Тоттенхэме» Моуринью постоянно приходится проводить ротации в оборонительном дуэте, чтобы избежать проблем. Тоби Алдервейрелд, казалось, застолбил за собой место в основе, но даже он не сыграл против «волков», поскольку Моуринью заявил, что хочет, чтобы его самые быстрые центральные защитники справились с темпом гостей.

В итоге нестабильному Давинсону Санчесу и неопытному Джафету Танганге пришлось помучиться, тем более что им почти не помогал Дайер.

Осложняет ситуацию и тот факт, что Ян Вертонген намерен уйти летом в статусе свободного агента, а Хуан Фойт еще не убедил Моуринью, что он готов играть регулярно.

Моуринью нужен центральный защитник или даже пара центральных защитников, достаточно хорошая, чтобы играть почти каждую минуту без лишних вопросов. Опять же, у «Тоттенхэма» нет другого выбора, кроме как активно работать на трансферном рынке летом.

Зона действий защитников «Тоттенхэма» squawka.com

Левый защитник

В своих трех дебютных матчах Моуринью использовал трех разных левых защитников. Он потерял Бена Дэвиса из-за травмы уже в первой игре, в результате чего попробовал на его позиции Вертонгена, Дэнни Роуза и Райана Сессеньона. Столь частые изменения — это тенденция, которая перекликается с последними днями в клубе Маурисио Почеттино, заявил бывший полузащитник «шпор» Джермейн Дженас.

«То, как Моуринью ведет себя сейчас, немного похоже на то, как Маурисио Почеттино вел себя в конце своего пребывания на посту наставника "Тоттенхэма", когда он пытался перепробовать все варианты и найти правильный. В истории футбола не так много команд, которые так часто меняют защитников и добиваются успеха. Необходимо наладить партнерские отношения, которых у "шпор" нет», — сказал аналитик BBC Sport.

Дженас в основном говорит здесь о центральных защитниках, но Дэвис, восстановившийся после травмы, является еще одним ключом к оборонительной стойкости «Тоттенхэма», поскольку его роль требует, чтобы он садился в центр обороны, если защитник с противоположного фланга идет в атаку.

Проблема здесь в том, что после восстановления Дэвис не набрал форму. Это может привести к тому, что Сессеньон получит еще один шанс на этой позиции, что, в свою очередь, нарушит тактический баланс. Опять же, все это указывает на одно решение: «Тоттенхэм» должен выйти на трансферный рынок.

Сеть передач, выполненных Беном Дэвисом squawka.com

Правый защитник

Серж Орье был одним из самых важных атакующих игроков «Тоттенхэма» при Моуринью. Он забил два потрясающих гола в ворота «Олимпиакоса» и «Вулверхэмптона», а также выполнил несколько важных результативных передач, идеально вписываясь в требования португальского специалиста, который хочет, чтобы его правый защитник был похож на правого вингера.

Тем не менее, его оборонительный вклад по-прежнему сбивает с толку. Хотя его темп и желание взяться за дело иногда помогали «Тоттенхэму», они же порой становились проблемой. Орье постоянно сталкивается с неурядицами в опасных зонах, вызывая тревогу на трибунах каждый раз, когда остается один ни один с хитрым нападающим. А его склонностью к ненужным потерям привела к тому, что соперники получили массу голевых моментов.

Не помогает и то, что у ивуарийца нет достойного соперника по команде, который держал бы его в тонусе. В прошлом месяце Танганга был опробован в качестве более оборонительного правого защитника в матче против «Челси», но этот тест не прошел.

Соотношение защитных действий Сержа Орье по зонам squawka.com

Моуринью заслуживает похвалы за то, что превратил почти списанного игрока в полезного вингера, но будущее Орье окажется под вопросом, если в следующем сезоне «шпоры» сделают ставку на нового правого защитника. И они, безусловно, сделают это.

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