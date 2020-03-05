ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке

    Период медового месяца для португальского специалиста подошел к концу

    Футбол Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке Юрген КлоппРеволюция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе «Спартак» — ЦСКАЗолотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
  • 13:48
    • УЕФА хочет создать «летнюю Лигу чемпионов»
  • 13:23
    • Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве
  • 11:26
    • Роналдиньо арестовали в Парагвае
  • 09:31
    • «Милуоки» обыграл «Индиану», «Мемфис» разгромил «Бруклин»
    Все новости спорта
    Эрик Дайер
    Эрик Дайер
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    Лишившись травмированных Гарри Кейна и Сон Хын Мина, Жозе Моуринью остался без бомбардиров и без особой надежды на успешное завершение сезона. «Шпоры» проиграли три последних матча и отстали от «Челси» на пять очков в гонке за топ-4. Более того, лондонцы еще и потерпели поражение от «Лейпцига» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, напоминает обозреватель Squawka Мохамед Моалим.
    С тех пор, как Сон Хын Мин присоединился к Гарри Кейну в лазарете, «шпоры» выглядели бессвязными в атаке, если не сказать больше. Но что если проблема куда глубже, чем просто отсутствие качественного бомбардира?

    Действительно, лондонцы также выглядели дезорганизованными в обороне, что особенно удивляет, ведь командой руководит Моуринью. Экс-наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» называет себя прагматиком. По его мнению, результаты имеют приоритет над зрелищностью. Конечно, он хочет, чтобы его команда играла хорошо, как единое целое. Но делать это и впоследствии проигрывать — нет-нет. Именно поэтому он увлекся менталитетом, ориентированным на оборону.

    Тот факт, что Моуринью прибыл в «Тоттенхэм» в разгар сезона, может объяснить оборонительные проблемы его команды. Он неоднократно говорил о важности предсезонной подготовки, и «шпорам» явно требуется время, чтобы наладить связь между игроками около своих ворот.

  • Революция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе
  • Мерсисайдцы внесли новый смысл в игру средней линии, который пока не может охватить даже статистика
  • Сегодня

    • Однако нынешние защитники могут быть более серьезной проблемой, чем считались раньше. Несмотря на вполне обоснованные разговоры о том, что «Тоттенхэму» нужен еще один нападающий, возможно, есть еще четыре позиции, которые нужно укрепить в более срочной перспективе.

    Опорный полузащитник

    Отсутствие надежного прикрытия для четверки защитников «Тоттенхэма» в этом сезоне привело к тому, что команда постоянно выглядела открытой для контратак соперника. Гарри Уинкс в целом хорошо играл при Моуринью, но он — всего лишь плеймейкер, подходящий исключительно для определенных типов матчей. «Шпорам» нужна фигура, похожая на Эрика Дайера, но только не на того Дайера, которого мы видим сейчас.

    В этом сезоне бросалось в глаза, что Дайер пребывает не в оптимальной форме, когда играет на позиции «опорника», да и перевод его в тройку центральных защитников в матче против «Вулверхэмптона» тоже не сработал.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В результате терпение Моуринью к Дайеру, так же, как терпение болельщиков, может лопнуть в любой момент. Наставник «шпор» демонстративно выступил в защиту 26-летнего игрока, несмотря на его провалы, хотя вряд ли португалец сказал всю правду.

  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России
  • Сегодня

    • Все это говорит о том, что опорный полузащитник должен быть среди приоритетных целей «Тоттенхэма» на летнее трансферное окно. «Шпоры» просто не могут себе позволить провести еще один сезон без склонного к обороне футболиста, играющего чуть выше четверки защитников.

    Направление передач Эрика Дайера
    squawka.com

    Центральный защитник

    В первые годы успешной работы Моуринью в «Челси» атака соперника всегда знала и боялась тех, с кем ей предстояло столкнуться: Паулу Феррейру, Рикарду Карвалью, Джона Терри и Вильяма Галласа. Сплоченность этих игроков по ходу сезона становилась только сильнее.

    А вот в «Тоттенхэме» Моуринью постоянно приходится проводить ротации в оборонительном дуэте, чтобы избежать проблем. Тоби Алдервейрелд, казалось, застолбил за собой место в основе, но даже он не сыграл против «волков», поскольку Моуринью заявил, что хочет, чтобы его самые быстрые центральные защитники справились с темпом гостей.

  • «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском секторе
  • Пресса и комментарии о матче «Ахмат» — «Зенит»
  • Сегодня

    • В итоге нестабильному Давинсону Санчесу и неопытному Джафету Танганге пришлось помучиться, тем более что им почти не помогал Дайер.

    Осложняет ситуацию и тот факт, что Ян Вертонген намерен уйти летом в статусе свободного агента, а Хуан Фойт еще не убедил Моуринью, что он готов играть регулярно.

    Моуринью нужен центральный защитник или даже пара центральных защитников, достаточно хорошая, чтобы играть почти каждую минуту без лишних вопросов. Опять же, у «Тоттенхэма» нет другого выбора, кроме как активно работать на трансферном рынке летом.

    Зона действий защитников «Тоттенхэма»
    squawka.com

    Левый защитник

    В своих трех дебютных матчах Моуринью использовал трех разных левых защитников. Он потерял Бена Дэвиса из-за травмы уже в первой игре, в результате чего попробовал на его позиции Вертонгена, Дэнни Роуза и Райана Сессеньона. Столь частые изменения — это тенденция, которая перекликается с последними днями в клубе Маурисио Почеттино, заявил бывший полузащитник «шпор» Джермейн Дженас.

    «То, как Моуринью ведет себя сейчас, немного похоже на то, как Маурисио Почеттино вел себя в конце своего пребывания на посту наставника "Тоттенхэма", когда он пытался перепробовать все варианты и найти правильный. В истории футбола не так много команд, которые так часто меняют защитников и добиваются успеха. Необходимо наладить партнерские отношения, которых у "шпор" нет», — сказал аналитик BBC Sport.

  • Ярчайшие победы и крупнейшие поражения. В АПЛ не забивали больше 9 голов за игру
  • Рекордные победы принадлежат «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Лестеру»
  • Вчера

    • Дженас в основном говорит здесь о центральных защитниках, но Дэвис, восстановившийся после травмы, является еще одним ключом к оборонительной стойкости «Тоттенхэма», поскольку его роль требует, чтобы он садился в центр обороны, если защитник с противоположного фланга идет в атаку.

    Проблема здесь в том, что после восстановления Дэвис не набрал форму. Это может привести к тому, что Сессеньон получит еще один шанс на этой позиции, что, в свою очередь, нарушит тактический баланс. Опять же, все это указывает на одно решение: «Тоттенхэм» должен выйти на трансферный рынок.

    Сеть передач, выполненных Беном Дэвисом
    squawka.com

    Правый защитник

    Серж Орье был одним из самых важных атакующих игроков «Тоттенхэма» при Моуринью. Он забил два потрясающих гола в ворота «Олимпиакоса» и «Вулверхэмптона», а также выполнил несколько важных результативных передач, идеально вписываясь в требования португальского специалиста, который хочет, чтобы его правый защитник был похож на правого вингера.

    Тем не менее, его оборонительный вклад по-прежнему сбивает с толку. Хотя его темп и желание взяться за дело иногда помогали «Тоттенхэму», они же порой становились проблемой. Орье постоянно сталкивается с неурядицами в опасных зонах, вызывая тревогу на трибунах каждый раз, когда остается один ни один с хитрым нападающим. А его склонностью к ненужным потерям привела к тому, что соперники получили массу голевых моментов.

  • «Ювентус» без матчей, баскетболисты без «дай пять», велогонщики в карантине
  • Как спорт страдает от коронавируса?
  • Вчера

    • Не помогает и то, что у ивуарийца нет достойного соперника по команде, который держал бы его в тонусе. В прошлом месяце Танганга был опробован в качестве более оборонительного правого защитника в матче против «Челси», но этот тест не прошел.

    Соотношение защитных действий Сержа Орье по зонам
    squawka.com

    Моуринью заслуживает похвалы за то, что превратил почти списанного игрока в полезного вингера, но будущее Орье окажется под вопросом, если в следующем сезоне «шпоры» сделают ставку на нового правого защитника. И они, безусловно, сделают это.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • 02/03/2020 в 19:58
    •
  • Прогноз
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.94
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эрлинг Холанн
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
    • 19:58 02/03/2020     Исмаила Сарр
  • «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»
    • 13:38 01/03/2020     Фред и Бруну Фернандеш
  • Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
    • 13:49 28/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК 03:570
  • 08:56
    • Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил такой результат
  • 08:29
    • СМИ: Кейн настроен продолжить карьеру в «МЮ»
  • 01:08
    • «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
    Юрий Жирков Футбол «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском сектореПресса и комментарии о матче «Ахмат» — «Зенит» 00:060
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 16:50
    • Магазеев занял шестое место в спринте на этапе Кубка IBU
  • 14:33
    • Тренер тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча
  • 14:17
    • «Спартак» и «Динамо» заплатят по 100 тысяч рублей штрафа по итогам дерби
    Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» растерял свою непобедимую ауруРеакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль» Вчера в 22:420
  • 01:05
    • ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
  • 00:37
    • «Ман Сити» скромно обыграл «Шеффилд Уэнсдей»
  • 22:51
    • Гончаренко: Если бы Понсе остался на поле, матч мог бы сложиться по-другому
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие