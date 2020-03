Ярчайшие победы и крупнейшие поражения. В АПЛ не забивали больше 9 голов за игру

Добиться рекордного результата частично помог защитник «святых» Райан Бертран, бездумно получивший красную карточку уже на 12-й минуте.

Это был третий случай в истории Премьер-лиги, когда клубу удалось забить девять голов в одной игре. Следовательно, это также самое крупное домашнее поражение «Саутгемптона», которое навело нас на определенные мысли.

Проанализировав результаты всех 20 клубов, выступающих ныне в высшем дивизионе, мы решили узнать, каковы их лучшие и худшие результаты в эпоху Премьер-лиги. С уплотнением календаря этот список результатов может быстро меняться, но дочитайте материал до конца, чтобы узнать, как дела обстоят на данный момент.

«Арсенал»

Лучший результат: победа над «Эвертоном» 7:0 (11 мая 2005 года) и над «Мидлсбро» 7:0 (14 января 2006).

«Арсенал» выступал в Премьер-лиге с момента ее образования, однако до прихода Арсена Венгера он не славился своим безжалостным отношением к соперникам. Ситуация изменилась, когда «Профессор» встал у руля лондонцев, и в середине 2000-х годов, через несколько сезонов после того, как они провели весь сезон без поражений, «канониры» добыли пару побед со счетом 7:0.

Первый успех датируется маем 2005 года, когда на своем поле был повержен «Эвертон» благодаря дублю Робера Пиреса. Несколько месяцев спустя подобный гнев на себе ощутил «Мидлсбро». В тот январский полдень хет-триком отметился Тьерри Анри.

Rooney ⚽️⚽️⚽️

Young ⚽️⚽️

Welbeck ⚽️

Nani ⚽️

Park ⚽️@ManUtd beat Arsenal 8-2 #OnThisDay in 2011 pic.twitter.com/s8lbWIH5yl — Premier League (@premierleague) August 28, 2018

Худший результат: поражение от «Манчестер Юнайтед» 2:8 (28 августа 2011 года).

Последнее десятилетие правления Венгера было далеким от тех славных дней, когда «Арсенал» входил в число самых грозных команд Англии. Череда сомнительных трансферов в сочетании с усилением других команд привела к тому, что «канониры» раз за разом оставались без трофеев.

Их самое болезненное поражение пришлось на принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед», который в изумительной игре одержал победу со счетом 8:2, что привело к самым первым призывам убрать Венгера с должности главного тренера. Робин ван Перси, который забил один из утешительных голов, следующим летом отправится в состав «красных дьяволов», усугубляя дальнейшие страдания клуба из Северного Лондона.

«Астон Вилла»

Лучший результат: победа над «Уимблдоном» 7:1 (11 февраля 1995 год).

В первые годы «Астон Вилла» была силой, которая заставляла «Манчестер Юнайтед» постоянно прогрессировать. Поэтому неудивительно, что самый крупный успех команды припал на 1995 год, когда в Лондоне «Уимблдон» потерпел поражение со счетом 1:7. Главной звездой того дня стал Томми Джонсон, оформив свой первый и последний хет-трик в Премьер-лиге.

Худший результат: поражение от «Челси» 0:8 (23 декабря 2012 год).

Это было очень болезненно, особенно потому, что незадолго до этого «вилланы» пережили позор вылета из АПЛ. Пропасть между постоянными участниками Лиги чемпионов и остальными командами начала проявляться в начале 2010-х годов, и так вышло, что «Астон Вилла» проиграла «Челси» со счетом 0:8. Даже пребывающий не в лучших кондициях Фернандо Торрес вписал свое имя на табло всего за 48 часов до Рождества.

«Борнмут»

Лучший результат: победа над «Халл Сити» 6:1 (15 октября 2016 года).

Тот факт, что «Борнмут» надолго закрепился в Премьер-лиге, является результатом работы, проделанной главным тренером Эдди Хау. Выход «вишен» в элиту в 2015 году, кажется, слишком далеким, учитывая то, что они быстро освоились в компании сильнейших клубов страны.

За предварительным дебютным сезоном, началась кампания, во время которой «Борнмут» разгромил «Халл Сити» со счетом 6:1. Это самый крупный успех клуба на сегодняшний день.

.@afcbournemouth are the 1st team to score 6 goals in the PL this season. Hull's biggest league loss since 6-1 at Liverpool in PL, Sept 2009 pic.twitter.com/wHflUxIO0I — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 15, 2016

Худший результат: поражение от «Тоттенхэма» 0:5 (26 декабря 2018 года).

Однако реальность последних нескольких лет была таковой, что в Премьер-лиге сохранялась определенная иерархия. «Шпоры», которые на тот момент играли под руководством Маурисио Почеттино, забили пять безответных мячей в ворота «вишен» на «Уэмбли» — своем временном доме. Сон Хын Мин доказал свою значимость, едва не оформив хет-трик.

«Брайтон»

Лучший результат: победа над «Суонси» 4:1 (24 февраля 2018 года).

Еще один новичок АПЛ. «Брайтон» прервал 34-летние отсутствие в высшем английском дивизионе в 2017 году, когда стал 48-м клубом в истории Премьер-лиги, и, несмотря ни на что, сохраняет свой статус до сих пор.

Первый сезон «чаек», в ходе которого они заняли 15-е место в турнирной таблице, подарил и самый лучший результат на сегодняшний день — победу со счетом 4:1 над «Суонси», который вскоре после этого отправился в Чемпионшип.

Худший результат: поражение от «Борнмута» 0:5 (13 апреля 2019 года).

В следующем сезоне борьба за выживание оказалась намного более тяжелой. Тогдашний тренер Крис Хьютон со скрипом сохранил прописку в элите, что, впрочем, не позволило ему удержаться на занимаемой должности. За месяц до того, как сезон подошел к концу, «Брайтон» проиграл «Борнмуту» 0:5. Три гола были забиты после того, как красную карточку получил Антони Нокар.

«Бернли»

Лучший результат: победа над «Борнмутом» 4:0 (22 сентября 2018 года).

«Бернли» наслаждается своим третьим подряд сезоном в Премьер-лиге, и будет справедливо сказать, что он чувствует себя вполне комфортно. Да, поначалу «бордовые» боролись за выживание, но в последнее время эта прагматичная команда демонстрирует признаки прогресса. В сентябре 2018 года она одержала крупную победу над «Борнмутом» со счетом 4:0.

Худший результат: поражение от «Манчестер Сити» 1:6 (3 апреля 2010 года).

Вернемся в сезон 2009/10, потому что именно тогда клуб потерпел самое унизительное поражение. Это произошло в апреле 2010 года, когда набирающий силу «Манчестер Сити» уехал с «Терф Мур» с победой со счетом 6:1. Эммануэль Адебайор забил дважды, тогда как Патрик Виейра и Венсан Компани — по голу.

«Челси»

Лучший результат: победа над «Уиганом» 8:0 (9 мая 2010 года) и над «Астон Виллой» 8:0 (23 декабря 2012 года).

После приобретения клуба Романом Абрамовичем перед стартом сезона 2003/04 «Челси» превратился в безжалостного бойца. Несмотря на многочисленные тренерские перестановки, лондонский клуб продолжает собирать трофеи.

В начала 2010-х «синие» настолько нарастили мышцы, что одержали две самые крупные победы. Сначала был повержен «Уиган», а затем «Астон Виллу» постигла та же участь. Нынешний наставник Фрэнк Лэмпард отличился в обеих встречах.

🔵@ChelseaFC hold the record for the biggest win on the closing day of a #PL season, beating Wigan 8-0 in 2009/10 to secure the title#LEICHE pic.twitter.com/Wpoqo8XZrf — Premier League (@premierleague) May 12, 2019

Худший результат: поражение от «Манчестер Сити» 0:6 (10 февраля 2019 года).

До назначения Лэмпарда командой руководил Маурицио Сарри, который, как ожидалось, приехал на «Стэмфорд Бридж» всерьез и надолго. Тем не менее, неудовлетворительные результаты в середине сезона 2018/19 поставили его будущее под серьезную угрозу и не помогли, когда «Манчестер Сити» безжалостно разгромил «Челси» со счетом 6:0. Это худшее поражение в чемпионате Англии с тех пор, как «синие» уступили «Ноттингем Форест» 0:7 в апреле 1991 года.

«Кристал Пэлас»

Лучший результат: победа над «Лестером» 5:0 (28 апреля 2018 года).

Учитывая, что присутствие клуба в Премьер-лиге уходит корнями в середину 90-х годов, удивительно, что самая крупная победа «Кристал Пэлас» пришлась на эпоху Роя Ходжсона. Жертвами «стекольщиков» стал «Лестер», который за два года до этого потряс спортивный мир своим чемпионством. В тот апрельский день 2018 года за «орлов» отличились пять разных футболистов, включая флангового защитника Патрика ван Анхолта.

Худший результат: поражение от «Ливерпуля» 1:6 (20 августа 1994 года).

Как уже говорилось, «Кристал Пэлас» выступал в Премьер-лиге с первых дней ее создания, так же, как и «Ливерпуль», который победил на «Селхерст Парк» 6:1 в первом туре сезона 1994/95. Ветеран «красных» Иан Раш забил дважды после перерыва. Поражение стало предвестником грядущего вылета, после которого «стекольщики» не вернутся в АПЛ в течение десяти лет.

«Эвертон»

Лучший результат: победа над «Саутгемптоном» 7:1 (16 ноября 1996 года) и над «Сандерлендом» 7:1 (24 ноября 2007 года).

«Эвертон» — подобие спящего гиганта. Несмотря на огромное количество многообещающих результатов, может пройти длительное время, прежде чем команда вновь проснется после сна.

Дважды в эпоху Премьер-лиги «ириски» записывали на свой счет победу со счетом 7:1. Сначала в матче против «Саутгемптона» в конце 1996 года, а затем 11 лет спустя во встрече против «Сандерленда», другой команды, которая носит «красно-белую» форму и начинается на «С».

Худший результат: поражение от «Арсенала» 0:7 (11 мая 2005 года).

О великой истории этого клуба говорит тот факт, что поражение от «Арсенала» со счетом 0:7 в мае 2005 года является самым крупным во всех турнирах за всю историю.

В то время подопечные Венгера были беспощадными, а «Эвертон» просто попал под горячую руку, несмотря на то, что провел хороший сезон, добившись финиша в топ-4. Среди авторов голов в тот день были Робин ван Перси и Деннис Бергкамп — два великих голландца из разных поколений.

«Лестер»

Лучший результат: победа над «Саутгемптоном» 9:0 (25 октября 2019 года).

Джейми Варди числился среди авторов голов в предыдущей самой крупной победе «Лестера» в Премьер-лиге (5:1 над «Куинз Парк Рейнджерс»), на «Сант-Мэри» он забил сразу три мяча (как и его партнер Айосе Перес) и помог своей команде разгромить «Саутгемптон» со счетом 9:0 — эта самая большая гостевая победа в истории лиги.

Худший результат: поражение от «Арсенала» 1:6 (26 декабря 2000 года) и от «Тоттенхэма» 1:6 (18 мая 2017 года).

Команды из Северного Лондона не были добры к «Лестеру» на протяжении многих лет. Тьерри Анри помог «Арсеналу» одержать победу со счетом 6:1 в «День подарков» в 2000 году, оформив хет-трик, прежде чем Гарри Кейн забил четыре гола в майском матче 2017 года, который завершился с аналогичным результатом.

«Ливерпуль»

Лучший результат: победа над «Саутгемптоном» 7:1 (16 января 1999 года).

Учитывая то, как «красные» играют при Юргене Клоппе, вскоре «Ливерпуль» побьет рекорд, но пока самым лучшим результатом считается победа в январе 1999 года над «Саутгемптоном» со счетом 7:1. Нынешние эксперты Джейми Каррагер и Майкл Оуэн забили по голу, пока Робби Фаулер не оформил хет-трик.

Худший результат: поражение от «Сток Сити» 1:6 (24 мая 2015 года).

В то время Стивен Джеррард еще играл в полузащите «Ливерпуля», но вскоре ему предстояло стать легендой. В своей последней игре за родную команду до перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» он потерпел кошмарное поражение со счетом 1:6 от «Сток Сити», отметившись лишь утешительным голом.

«Манчестер Сити»

Лучший результат: победа над «Уотфордом» 8:0 (21 сентября 2019 года).

«Сити» не был в хорошем настроении перед матчем с «Уотфордом», ведь перед этим уступил «Норвичу». Однако никто не мог представить, насколько огромным будет преимущество «горожан» во встрече с «шершнями».

Действующие чемпионы вырвались вперед 5:0 уже через 18 минут после стартового свистка, установив рекорд лиги. Еще три гола они забили после перерыва.

2008: Middlesbrough 8-1 Man City

2019: Man City 8-0 Watford

Manchester City are the first team in the Premier League era to both score and concede 8 goals in a single game. pic.twitter.com/C3xwch51I1 — Squawka Football (@Squawka) September 21, 2019

Худший результат: поражение от «Мидлсбро» 1:8 (11 мая 2008 года).

Игра с участием «Манчестер Сити», в которой одна из команд забивает восемь голов, не нова. Более десяти лет назад подопечные Свена-Йорана Эрикссона, среди которых были Майкл Болл, Стивен Айрленд и Дариус Васселл, была повержена «Мидлсбро», который на тот момент полагался на лидерские качества будущего наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Манчестер Юнайтед»

Лучший результат: победа над «Ипсвич Таун» 9:0 (4 марта 1995 года).

Казалось, что «Сити» станет первым клубом Премьер-лиги, добравшимся до отметки в десять забитых голов в одном матче. Вместо этого рекордный триумф до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед», который в марте 1995 года девять раз расписался в воротах «Ипсвич Таун». Главным героем стал новичок «красных дьяволов» Энди Коул, записав на свой счет пять точных ударов.

Худший результат: поражение от «Манчестер Сити» 1:6 (23 октября 2011 года).

Во время правления сэра Алекса Фергюсона случались памятные поражения, но ничего ужаснее неудачи в матче с «шумными соседями» не происходило. В октябре 2011 года «Сити» победил на «Олд Траффорд» 6:1, забив трижды после 88-й минуты.

«Ньюкасл»

Лучший результат: победа над «Шеффилд Уэнсдей» 8:0 (19 сентября 1999 года).

«Ньюкаслу» не повезло остаться без единого чемпионского титула АПЛ. Через несколько лет после ухода с поста главного тренера Кевина Кигана «сороки» играли ярко и добились победы, которой бы гордился их легендарный босс. «Шеффилд Уэнсдей» попал под каток, которым управлял Алан Ширер, забивший пять голов.

Худший результат: поражения от «Манчестер Юнайтед» 0:6 (12 января 2008 года) и от «Ливерпуля» 0:6 (27 апреля 2013 года).

Это было непростое время для тех, кто видит мир в черно-белых тонах. Криштиану Роналду оформил свой единственный хет-трик в «Манчестер Юнайтед» как раз в матче с «Ньюкаслом» в январе 2008 года. Спустя пять лет «Ливерпуль» так же победил 6:0, но в этот раз мучительное поражение «сорок» случилось на родной арене.

«Норвич»

Лучший результат: победа над «Эвертоном» 5:1 (25 сентября 1993 года).

«Норвич» вошел в тройку сильнейших по итогам сезона 1992/93, а уже в следующей кампании разгромил «Эвертон» со счетом 5:1 на «Гудисон Парк». Нападающий Эфан Экоку оформил покер. Этот результат до сих пор остается лучшим в истории «канареек».

Худший результат: поражение от «Манчестер Сити» 0:7 (2 ноября 2013 года).

С тех давних лет «Норвич» пережил несколько периодов взлетов и падений. Во время своего третьего по счету возвращения в Премьер-лигу «канарейки» со счетом 0:7 проиграли «Манчестер Сити», однако два из семи пропущенных голов в свои ворота отправили Брэдли Джонсон и Рассел Мартин.

«Шеффилд Юнайтед»

Лучший результат: победа над «Тоттенхэмом» 6:0 (2 марта 1993 года).

«Шеффилд Юнайтед» финишировал в середине турнирной таблицы того сезона, тогда как их принципиальные соперники из «Уэнсдей» расположились на шесть строчек выше. Редким ярким событием стала победа со счетом 6:0 над «Тоттенхэмом» в марте 1993 года. В тот день Ян Брайсон забил свой второй и третий голы в сезоне.

Худший результат: поражение от «Ньюкасла» 0:4 (24 ноября 1993 года) и от «Ливерпуля» 0:4 (24 февраля 2007 года).

Спустя несколько месяцев «клинки» оказались в кризисе. Недавно вышедший в АПЛ «Ньюкасл» отправил их домой, победив на «Сент-Джеймс Парк» 4:0. Еще через 14 лет подопечные Нила Уорнока испытали подобные чувству после поражения на «Энфилде».

«Саутгемптон»

Лучший результат: победа над «Сандерлендом» 8:0 (18 октября 2014 года).

За «Саутгемптоном» при Рональде Кумане порой было забавно наблюдать. В его восьмом матче на посту «святые» со счетом 8:0 разгромили «Сандерленд», хотя до перерыва лидировали лишь 3:0. В тот день голы забили Душан Тадич и Грациано Пелле.

Record breakers!

Leicester secure the biggest away win in #PL history#SOULEI pic.twitter.com/cCUNck49Qh — Premier League (@premierleague) October 25, 2019

Худший результат: поражение от «Лестера» 0:9 (25 октября 2019 года).

Несмотря на всю нестабильную природу «Саутгемптона», никто не мог представить, что случится подобный провал. «Лестер» при Брендане Роджерсе выглядит опасно, но даже «лисы» в самых смелых мечтах не могли рассчитывать на столь крупный успех.

Выиграв первый тайм со счетом 5:0, после перерыва «Лестер» забил еще четыре, добившись самой крупной гостевой победы в истории АПЛ.

«Тоттенхэм»

Лучший результат: победа над «Уиганом» 9:1 (22 ноября 2009 года).

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» — не единственные клубы Премьер-лиги, забившие девять голов в одном матче. «Шпорам» удалось сделать это в ноябре 2009 года во встрече с «Уиганом».

Эту игру лучше всего запомнил Джермейн Дефо, забивший пять голов за 36 минут во втором тайме. Что еще примечательно в этом успехе, так это то, что после перерыва «шпоры» вели всего 1:0.

Худший результат: поражение от «Ньюкасла» 1:7 (28 декабря 1996 года).

Сегодняшний «Тоттенхэм» совсем не похож на ту команду, что была два десятилетия назад. В середине 90-х «шпоры» потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» — главного конкурента «Манчестер Юнайтед» по борьбе за титул.

«Уотфорд»

Лучший результат: победа над «Кардифф Сити» 5:1 (22 февраля 2019 года).

Хави Грасия провел на посту наставника «Уотфорда» 57 матчей в АПЛ. В начале 2019 года он привел свою команду к победе над «Кардиффом» со счетом 5:1, когда разъяренный Жерар Деулофеу оформил хет-трик за 45 минут.

Худший результат: поражение от «Манчестер Сити» 0:8 (21 сентября 2019 года).

Спустя две игры после увольнения Грасии, когда Кике Санчес Флорес вновь принял команду, «шершни» потерпели поражение со счетом 0:8 от «Манчестер Сити».

«Вест Хэм»

Лучший результат: победа над «Барнсли» 6:0 (10 января 1998 года).

Гарри Реднапп чувствовал, что его «Вест Хэм» в том сезоне должен был достичь большего. Победа «молотобойцев» на «Барнсли» 6:0 в январе 1998 года, когда молодой Фрэнк Лэмпард открыл счет, стала главным событием сезона, в котором они финишировали восьмыми.

Худший результат: поражение от «Манчестер Юнайтед» 1:7 (1 апреля 2000 года) и от «Блэкберна» 1:7 (14 октября 2001 года).

Пол Скоулз оформил первый из двух своих хет-триков в матче против «Вест Хэма» в апреле 2000 года. С таким же счетом 1:7 «молотобойцы» уступили «Блэкберну» годом позже. Невероятно, но все голы были забиты разными игроками.

«Вулверхэмптон»

Лучший результат: победа над «Блэкпулом» 4:0 (26 февраля 2011 года).

«Вулверхэмптон» впервые стал клубом Премьер-лиги в 2003 году, но оказал действительно сильное влияние лишь после возвращения через пять лет. В своем третьем подряд сезоне подопечные Мика Маккарти победили товарищей по борьбе за выживание из «Блэкпула» 4:0. Дубль на свой счет записал Силвен Эбанкс-Блейк.

Худший результат: поражение от «Челси» 0:5 (20 сентября 2003 года), от «Фулхэма» 0:5 (4 марта 2012 года) и от «Манчестер Юнайтед» 0:5 (18 марта 2012 года).

Возвращаясь в 2003 год, «волки» получили жесткий прием от «Челси», который победил их со счетом 5:0. Подобное повторилось дважды в 2012 году, когда «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» победили «Вулверхэмптон» 5:0 с разницей в 14 дней.

