Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ

Командана 22 очка оторвалась от ближайшего преследователя в турнирной таблице, набрав 73 из 75 возможных баллов. Единственную осечку «красные» допустили на «Олд Траффорд», сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед».

Недавно они отомстили «красным дьяволам», победив их на «Энфилде» 2:0. Теперь на счету «Ливерпуля» беспроигрышная серия, которая насчитывает 44 встречи в Премьер-лиге. В последний раз команда проигрывала в чемпионате в январе 2019 года, когда «Манчестер Сити» оказался сильнее на «Этихаде» (2:1) благодаря голам Серхио Агуэро и Лероя Сане.

Именно этот результат склонил конкретную чемпионскую гонку в пользу «Сити», который в итоге опередил «Ливерпуль» на один балл. В этом сезоне подобный сценарий не повторится. Однако нам еще предстоит узнать ответ на один важный вопрос: как долго «Ливерпуль» будет избегать поражений?

Мы не можем ответить на этот вопрос, но если вы продолжите читать, то узнаете, как далеко зашла серия «Ливерпуля» на фоне других клубов, ныне выступающих в АПЛ.

20. «Брайтон» (5 матчей)

Даты: 15 октября 2017 — 25 ноября 2017, 31 января 2018 — 10 марта 2018.

Серия завершилась: поражениями от «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Эвертона» (0:2).

«Брайтон» выступает в Премьер-лиге не слишком долго — лишь перед стартом сезона 2017/18 он завоевал дебютную путевку в элитный дивизион. Учитывая этот факт, легко понять, почему у «чаек» не было длительных беспроигрышных серий. Тем не менее, два отрезка из дебютного сезона должны запомниться болельщикам.

Первая серия прошла в период с октября по ноябрь 2017 года, когда «Брайтон» записал на свой счет две победы и три ничьи. Команда даже разгромила «Вест Хэм» 3:0, прежде чем «Манчестер Юнайтед» не испортил праздник.

Еще одна серия из пяти игр появилась во второй части сезона и включала в себя три победы, в том числе над «Арсеналом» (2:1).

19. «Уотфорд» (6 матчей)

Даты: 22 декабря 2019 — 21 января 2020.

Серия завершилась: поражением от «Астон Виллы» (1:2).

Воскрешение от «Уотфорда» в этом сезоне под руководством Найджела Пирсона было впечатляющим: «шершни», казалось, должны быть главными претендентами на вылет, но теперь, благодаря беспроигрышной серии из шести матчей, они находятся на подъеме. Шансы команды сохранить прописку в АПЛ значительно выросли, несмотря на 19-е место в турнирной таблице.

Впечатляющая серия началась с домашней победы над «Манчестер Юнайтед» 2:0 и достигла рекорда после ничьей с «Тоттенхэмом». К сожалению, она прервалась после захватывающего матча на «Вилла Парк» против «Астон Виллы».

18. «Борнмут» (7 матчей)

Даты: 26 декабря 2017 — 11 февраля 2018

Серия завершилась: поражением от «Хаддерсфилда» (1:4).

До этого сезона «Борнмут» выглядел так, будто он стал матерым представителем Премьер-лиги со стажем.

Выступая под руководством Эдди Хау, «вишни» выдали серию без поражений из семи матчей, которая началась на Рождество 2017 года, а завершилась в начале февраля 2018 года. Она состояла из четырех побед и трех ничьих, включая впечатляющие победы над «Арсеналом» и «Челси». Но «Борнмут» был возвращен с небес на землю избиением от «Хаддерсфилда».

17. «Шеффилд Юнайтед» (8 матчей)

Даты: 5 марта 1994 — 16 апреля 1994.

Серия завершилась: поражением от «Астон Виллы» (1:2).

«Шеффилд Юнайтед» — первая из трех команд с беспроигрышной серией из восьми матчей, и, возможно, наименее яркая.

В эру становления Премьер-лиги (точнее, во втором по счету сезоне) «клинки» отчаянно боролись за выживание, что привело к тому, что к завершению чемпионата они раз за разом начали набирать очки.

Однако двух побед и шести ничьих, в том числе во встречах с «Ливерпулем» и «Арсеналом», оказалось недостаточно, чтобы помочь «Шеффилду» удержаться в АПЛ.

16. «Кристал Пэлас» (8 матчей)

Рой Ходжсон globallookpress.com

Даты: 18 ноября 2017 — 28 декабря 2017

Серия завершилась: поражением от «Арсенала» (2:3).

«Кристал Пэлас» пережил бурное начало сезона 2017/18, проиграв дебютные семь встреч. Но Рой Ходжсон успокоил своих подопечных и привел их к лучшей беспроигрышной серии «орлов» в истории.

Они начали серию на последнем месте в турнирной таблице, но трех побед и пяти ничьих хватило для того, чтобы взлететь на 16-ю строчку. В конечном итоге «Арсенал» оборвал серию сразу после Рождества, однако «Кристал Пэлас» продолжил борьбу за выживание, которую все-таки выиграл.

15. «Бернли» (8 матчей)

Даты: 30 декабря 2018 — 26 февраля 2019.

Серия завершилась: поражением от «Ньюкасла» (0:2).

Сезон 2018/19 был не слишком удачным для «Бернли», поскольку он так и не достиг вершин предыдущего сезона, а также рано вылетел из Лиги Европы.

Однако именно в том сезоне команда выдала лучшую беспроигрышную серию. Она началась незадолго до наступления нового года и включала в себя пять побед и три ничьи, которые вывели «Бернли» из зоны вылета.

Ничья с «Манчестер Юнайтед» и победа над «Тоттенхэмом» — выдающиеся результаты, но в итоге серия подошла к концу, когда «Бернли» отправился на «Сент-Джеймс Парк».

14. «Саутгемптон» (9 матчей)

Даты: 23 ноября 2002 — 18 января 2003.

Серия завершилась: поражением от «Ливерпуля» (0:1).

На протяжении многих лет «Саутгемптон» чередовал вылеты с попаданиями в АПЛ, и только в последнее время он стабильно закрепился в элитном дивизионе. Тем не менее, «святые» до сих пор не улучшили свою историческую победную серию, которая датирована сезоном 2002/03.

Пять побед и четыре ничьи привели к тому, что «Саутгемптон» обошел «Арсенал», являвшийся главным фаворитом лиги, и «Челси», прежде чем «Ливерпуль» не притормозил «святых».

13. «Вест Хэм» (10 матчей)

Даты: 13 февраля 2016 — 7 мая 2016.

Серия завершилась: поражением от «Суонси» (1:4).

«Вест Хэм» начал свою десятиматчевую серию во второй половине сезона 2015/16, когда боролся за попадание в Лигу Европы в свой последний год на «Аптон Парк».

Все началось с мира против «Норвича», затем была победа над «Тоттенхэмом», а также ничьи с «Арсеналом» и «Челси».

Лишь «Суонси» удалось нанести поражение «молотобойцам», которые в итоге все равно попали в Лигу Европы, где, впрочем, выступали недолго.

12. «Норвич» (10 матчей)

Даты: 20 октября 2012 — 22 декабря 2012.

Серия завершилась: поражением от «Вест Бромвича» (1:2).

«Норвич» вряд ли наслаждается нынешним сезоном, находясь под угрозой вылета. Ему остается лишь мечтать о безмятежных днях 2012 года, когда «канарейки» провели десять встреч без поражений.

Серию «Норвич» начал в зоне вылета, но, одержав домашние победы над «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы.

К концу серии «канарейки» были уже восьмыми, так что поражение от «Вест Бромвича» им сильно не навредило в плане борьбы за выживание.

11. «Вулверхэмптон» (11 матчей)

Даты: 22 сентября 2019 — 15 декабря 2019.

Серия завершилась: поражением от «Тоттенхэма» (1:2).

Вторая из трех команд, чей лучший забег без поражений прошел в этом сезоне. «Вулверхэмптон» не проигрывал в 11 матчах кряду, что стало ключом к его высокому положению в турнирной таблице.

Пять побед и шесть ничьих, включая победу над «Манчестер Сити» на «Этихаде», помогли «волкам» преодолеть неудачное начало сезона, которое принесло им три очка в стартовых пяти турах.

В конечном счете серию прервали «шпоры», но «волки» даже после поражения не опустили голову.

10. «Эвертон» (11 матчей)

Даты: 7 марта 2010 — 14 августа 2010, 24 марта 2012 — 1 сентября 2012.

Серия завершилась: поражениями от «Блэкберна» (0:1) и «Вест Бромвича» (0:2).

«Эвертон» — одна из шести команд, которые принимали участие в каждом сезоне Премьер-лиги. При этом «ирискам» не удалось достичь большего, чем беспроигрышная серия из 11 игр.

Первая такая серия возникла в конце сезона 2009/10 и состоялась из шести побед и пяти ничьих, включая победу над «Манчестер Сити». Завершилась она в стартовом туре следующего сезона.

Еще одна серия из 11 матчей состоялась в 2012 году в течение двух сезонов. Тогда «Эвертон» одержал семь побед и четырежды сыграл вничью, а его успешное шествие нарушил «Вест Бромвич».

9. «Лестер» (12 матчей)

Даты: 27 февраля 2016 — 13 августа 2016.

Серия завершилась: поражением от «Халл Сити» (1:2).

Все помнят чемпионский сезон «Лестера» в сезоне 2015/16, так что неудивительно, что «лисы» добились самой продолжительной беспроигрышной серии на пути к своей славе.

«Лестер» завершил сезон восемью победами и четырьмя ничьими, том числе с «Манчестер Юнайтед» (1:1), чего хватило для завоевания титула.

Следующий сезон «лисы», впрочем, начали с поражения от новичка АПЛ «Халл Сити».

8. «Ньюкасл» (14 матчей)

Даты: 7 мая 2011 — 19 ноября 2011.

Серия завершилась: поражением от «Манчестер Сити» (1:3).

«Ньюкасл» — одна из трех команд, чья беспроигрышная серия растянулась на 14 матчей. В 2011 году на «Сент-Джеймс Парк» все было хорошо, «сороки» выиграли восемь встреч, а еще шесть завершили вничью.

Положительного результата удалось добиться в матчах с «Арсеналом», «Челси» и «Тоттенхэмом», и только «Манчестер Сити» оказался не по зубам «Ньюкаслу», чья серия оборвалась на «Этихаде».

7. «Астон Вилла» (14 матчей)

Даты: 2 мая 1998 — 21 ноября 1998.

Серия завершилась: поражением от «Ливерпуля» (2:4).

«Астон Вилла» провела свой прекрасный отрезок с мая по ноябрь 1998 года. Их 14-матчевая беспроигрышная серия включала десять побед и четыре ничьи.

Серию прервал «Ливерпуль», после встречи с которым у «вилланов» дела пошли не лучшим образом, и команда завершила сезон лишь на шестом месте.

6. «Тоттенхэм» (14 матчей)

Гарри Кейн globallookpress.com

Даты: 15 августа 2015 — 13 декабря 2015, 23 декабря 2017 — 14 апреля 2018.

Серия завершилась: поражениями от «Ньюкасла» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

«Шпорам» так и не удалось пройти 15 матчей подряд без поражений, хотя дважды они останавливались на отметке в 14 встреч.

Первая серия была не слишком примечательной: шесть побед и восемь ничьих в начале сезона 2015/16.

А вот вторая серия впечатлила больше: 11 побед и три ничьи. В этот отрезок уместились победы над «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и даже «Челси», который впервые за 28 лет был обыгран «шпорами» на «Стэмфорд Бридж».

5. «Манчестер Юнайтед» (29 матчей)

Даты: 26 декабря 1998 — 3 октября 1999, 11 апреля 2010 — 5 февраля 2011.

Серия завершилась: поражениями от «Челси» (0:5) и «Вулверхэмптона» (1:2).

Делаем большой скачок и переходим к «Манчестер Юнайтед», который дважды в своей истории проводил беспроигрышные серии из 29 игр, причем обе сыграли важную роль в завоевании титулов.

Первая серия стала частью выигрышного сезона 1998/99 и принесла 20 побед и девять ничьих. Лишь в 30-й игре «красные дьяволы» смирились с поражением, проиграв «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:5.

В период между 2010 и 2011 годами мы увидели 19 побед и десять ничьих, пока «Юнайтед» не проиграл «волкам». Несмотря на это, подопечные Алекса Фергюсона, завоевали трофей.

4. «Манчестер Сити» (30 матчей)

Даты: 8 апреля 2017 — 14 января 2018.

Серия завершилась: поражением от «Ливерпуля» (3:4).

Превосходя достижение «Юнайтед», непобедимый забег «Манчестер Сити» состоял из 30 матчей, в которых команда одержала 26 побед и четырежды сыграла вничью.

Серия началась в конце сезона 2016/17 и продолжалась до января 2018 года, когда казалось, что никто не сможет остановить подопечных Пепа Гвардиолы. Впрочем, «Ливерпуль» доказал, что обыграть «горожан» можно, вырвав победу в захватывающей встрече.

3. «Челси» (40 матчей)

Даты: 23 октября 2004 — 6 ноября 2005.

Серия завершилась: поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Третье место в нашем списке занимает «Челси», который шел без поражений между 2004 и 2005 годами в рамках своих победных кампаний в Премьер-лиге.

Потерпев поражение от «Манчестер Сити» в октябре 2004 года, «Челси» отреагировал на это, беспроигрышной серией из 40 матчей, в которых одержал 33 победы при всего семи ничьих. Серию удалось завершить уже другому клубу из Манчестера — «Юнайтед» выиграл на «Олд Траффорд» 1:0.

2. «Ливерпуль» (44 матча)

Юрген Клопп globallookpress.com

Даты: 12 января 2019 — продолжается.

Серия завершилась: нет.

От одной непобедимой команды переходим к другой. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» уже составляет 44 матча, что действительно впечатляет. Начиная с января 2019 года, «красные» не потерпели в чемпионате Англии ни одного поражение и потеряли очки всего в пяти встречах.

Четыре потери, к слову, припали на прошлый сезон, и оказались дорогостоящими, ведь лишили надежд на чемпионство. Однако в этом сезоне «Ливерпуль» обрел способность побеждать, поэтому готов идти напролом до конца сезона. Чтобы остаться непобежденным, ему, впрочем, придется достойно сыграть на своем поле с действующим чемпионом — «Манчестер Сити».

1. «Арсенал» (49 матчей)

Даты: 7 мая 2003 — 24 октября 2004.

Серия завершилась: поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Стандарт по-прежнему остается за «Арсеналом», единственной командой, которая прошла целый сезон без единого поражения. Его серия составляет 49 матчей (36 побед и 13 ничьих).

«Канониры» остановились в шаге от отметки в 50 встреч, а все из-за игры с «Манчестер Юнайтед», которая запомнилась спорными пенальти и «пиццагейтом», когда Сеск Фабрегас якобы бросался едой в сэра Алекса Фергюсона. 0