Трансферный дайджест. 18-24 февраля

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом хочет покинуть клуб, однако англичане не хотят продавать хавбека себе в убыток.

Как сообщает ESPN, «Юнайтед» намерен получить за Погба более 150 млн фунтов. «МЮ» готов вступить в переговоры с любым клубом, который будет готов заплатить эту сумму.

Сообщается, что Погба хотел бы перейти в «Барселону», «Реал» или «Ювентус».

Однако, согласно информации Daily Mail, «Юнайтед» может этим летом вынужденно расстаться с Погба, поскольку до окончания срока действия его контракта с клубом останется лишь год.

Матиас Погба брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Поль хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, и мы все понимаем, что всего этого в МЮ не будет, так что посмотрим, что произойдет летом.

Переход хавбека в мадридский «Реал» считается маловероятным, поскольку президент «Реала» Флорентино Перес нацелен на приобретение Неймара или Килиана Мбаппе.

«Ювентус», который уже начал работу над трансфером француза, может предложить «МЮ» 50-60 млн евро, а также включить в сделку хавбека Аарона Рэмзи, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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«Юнайтед» может продлить контракт с Погба до 2022 года (такая опция прописана в действующем соглашении француза).

Однако ситуация вокруг хавбека, обострившаяся в связи полемикой между агентом игрока Миной Райолой и главным тренером «МЮ» Оле-Гуннаром Сульшером, может привести к дальнейшему снижению стоимости Погба.

Хочет ли Погба покинуть «Юнайтед»? Нет. Сейчас он является игроком МЮ и имеет действующий контракт. Да, есть трансферный рынок, всякое может произойти. Но мы не фокусируемся на этом. Люди слышат только то, что хотят услышать, а я не собираюсь делать путаницу. Я повторяю: Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», он уважает свой контракт. Все обеспокоены, что Погба уйдет. Но только не я. Может быть, в данный момент между мной и клубом идут переговоры о продлении контракта? Мино Райола

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.

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Пьер-Эмерик Обамеянг

«Арсенал», нападающий, 30 лет

Миланский «Интер» может приобрести нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, если форвард команды Лаутаро Мартинес перейдет в «Барселону», сообщает портал FC Inter News.

По данным издания, Обамеянг считает, что ему нужен новый вызов, и готов форсировать свой трансфер этим летом. Отмечается, что стороны уже контактировали по этому вопросу.

Форвард, забивший в 25 турах АПЛ этого сезона 17 голов вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с форвардом «Лестера» Джейми Варди.

Срок действующего контракта Обамеянга с «Арсеналом» истекает в 2021 году.

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Рахим Стерлинг

«Манчестер Сити», нападающий, 25 лет

Рахим Стерлинг globallookpress.com

По информации The Telegraph, мадридский «Реал» всерьез рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

По данным издания, испанский клуб уже долгое время следит за игрой Стерлинга, а также наблюдает за прогрессом в переговорах между игроком и «Сити» о новом контракте.

Отметим, что английский клуб получил двухлетний запрет от УЕФА на участие в еврокубках. Это может подтолкнуть игрока покинуть АПЛ.

В интервью испанской спортивной газете Diario AS Стерлинг намекнул, что «всегда готов к новому вызову» и комплиментарно высказывался о «Реале», хотя в итоге и заявил, что счастлив в «Манчестер Сити».

Эйди Уорд, агент полузащитника, опроверг информацию о том, что Стерлинг может перейти в «Реал» в связи с двухлетним запретом на участие «горожан» в Лиге чемпионов.

«Рахим полностью сосредоточен на "Ман Сити" и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы», — сказал агент Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

Срок действующего соглашения игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

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Лаутаро Мартинес

«Интер», нападающий, 22 года

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, предложив игроку контракт до 2025 года с зарплатой 7 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

22-летний аргентинец является приоритетным вариантом для «Барсы» этим летом. В интервью Mundo Deportivo капитан «Барселоны» Лионель Месси высоко оценил нападающего.

Он впечатляет, у него потрясающие данные. Казалось, что Лаутаро станет отличным игроком, теперь он сделал огромный скачок и показывает это. Мартинес очень силен, у него отличное завершение при выходе один на один, много забитых голов. В штрафной он может побороться с кем угодно, устойчив на ногах, меняет ход движения и забивает. Очень качественный и разносторонний игрок. Хотел бы я, чтобы он пришел сюда и поборолся за трофеи, включая Лигу чемпионов. Лаутаро очень похож на Луиса Суареса, у них прекрасная координация, они хорошо держат мяч во время прессинга и при голах. У них много схожего. Лионель Месси

«Нерадзурри» не хотят отпускать игрока, однако в его соглашении прописан пункт об отступных в размере 111 млн евро.

Антонио Конте Главный тренер «Интера» Он полностью сконцентрирован на команде. Лаутаро прекрасно справляется и должен продолжать в том же духе. Он сильно вырос за последний год, а ведь ему всего 22 года. Мартинес предан делу, я рад иметь его в составе

Ранее сообщалось, что опцию выкупа нападающего также готов активировать «Реал».

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Мартинес забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи в 21 матче нынешнего сезона серии А.

Наш прогноз: «Барселона»

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 23 года

Андре Онана globallookpress.com

«Барселона» проявляет интерес с голкиперу «Аякса» Андре Онана, утверждает Diario Sport.

«Блауграна» обратила внимание на 23-летнего камерунца, поскольку недовольна выступлениями Нето как второго вратаря.

Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу уже общался с Онана на церемонии вручения «Золотого мяча». Напомним, что вратарь был в системе молодежных команд «Барселоны» в период с 2010 по 2015 год

Однако фаворитом на трансфер голкипера считается лондонский «Челси», который начал поиски нового голкипера на замену Кепе Аррисабалаге.

Как сообщает Voetbal Nieuws, Онана решил перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма», «Барселоны» и «ПСЖ».

Спортивному директору «ПСЖ» Леонардо уже дали понять о том, что у французского клуба нет шансов на подписание Онаны.

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Сообщается, что сумма трансфера голкипера составит 40-50 млн евро. летом.

Наш прогноз: «Челси»

Милот Рашица

«Вердер», полузащитник, 23 года

Милот Рашица globallookpress.com

«Ливерпуль» интересуется косовским полузащитником «Вердера» Милотом Рашицей, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Прошлым летом бременский клуб отверг предложение «Бенфики» размером в 18 миллионов евро. «Вердер» рассчитывал получить за полузащитника не меньше 25 млн евро

Отмечается, что в контракте 23-летнего хавбека есть опция выкупа за 38 млн евро. При этом, по данным Sport Bild, отступные действуют только для клубов из Англии, Испании, Италии и Франции.

Если Рашицу захочет купить клуб из Бундеслиги, то сумма выкупа будет обсуждаться дополнительно, но «Вердер» не намерен отпускать игрока в «Баварию», «Лейпциг» или «Боруссию»

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Крайне высока вероятность того, что Рашица уйдет из «Вердера» летом вне зависимости от того, вылетит клуб из Бундеслиги или нет.

Срок контракта Рашицы с «Вердером» истекает в 2022 году, и он будет действовать даже в случае, если клуб из Бремена вылетит в низший дивизион.

В этом сезоне Рашица провел за «Вердер» 18 матчей в Бундеслиге, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Наш прогноз: «Вердер»

Адам Лаллана

«Ливерпуль», полузащитник, 31 год

Адам Лаллана globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продолжить карьеру в «Лестере», который начал переговоры с представителями 31-летнего игрока, сообщает Sky Sports.

В переходе Лалланы лично заинтересован главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, при котором хавбек пришел в «Ливерпуль» в 2014 году.

Мерсисайдцы разрешили игроку общаться с другими клубами. Сообщалось, что футболистом интересовались «Тоттенхэм» и «Арсенал». В январе игроком интересовался «Ньюкасл».

Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летним хавбеком также интересуется римский «Лацио», который намерен подписать англичанина летом на правах свободного агента.

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Срок контракта Лалланы с «Ливерпулем», за который он провел 175 матчей и забил 22 гола, истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник мерсисайдцев провел 13 игр в АПЛ и забил один гол.

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