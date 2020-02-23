ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Луис АльбертоНевоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто? «Тоттенхэм» Моуринью потерпел второе кряду поражение«Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью «Барселона»Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»
  • 01:47
    • Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 01:16
    • «Реал» уступил в гостях «Леванте»
  • 18:08
    • Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая
  • 22:53
    • «Реал Сосьедад» «всухую» разгромил «Валенсию»
  • 22:42
    • «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»
  • 22:30
    • Гол Жезуса принес «Ман Сити» выездную победу
  • 22:05
    • Гол Рэмзи принес «Ювентусу» победу над СПАЛом
    Все новости спорта
    «Тоттенхэм» Моуринью потерпел второе кряду поражение
    «Тоттенхэм» Моуринью потерпел второе кряду поражение
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    В 27-м туре английской Премьер-лиги «Челси» со счетом 2:1 победил на своем поле «Тоттенхэм». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Челси» по игре должен был выигрывать крупнее

    «В последний раз, когда "Челси" наслаждался таким образом, произошел 22 декабря, когда казалось, что этот результат — своеобразное заявление Фрэнка Лэмпарда. Это была победа со счетом 2:0 над "Тоттенхэмом" в гостях, когда радость вырвалась из каждой поры. Это был еще один всеобъемлющий триумф над командой, которую "Синие" больше всего ненавидят», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»?
  • 21/02/2020

    • «Лэмпард показал, что это значит своими празднования после матча. После спада формы команды он в этом нуждался, "Челси" в этом нуждался, и это был результат, который усилил его позиции на четвертом месте АПЛ. Не обманывайтесь счетом: хозяева могли выигрывать 3:0 до того, как Рюдигер забил мяч в свои ворота после подачи от Эрика Ламелы — это была редкая вылазка гостей к чужой штрафной».

    Лэмпард тактически переиграл Моуринью

    «Возрождение Жиру стало приятным сюрпризом для многих в "Челси", особенно в связи с формой Абрахама. Возможно, есть сомнения в готовности француза отдавать все силы ради "Синих", но он проявил свое умение завершать атаки — то его качество, которое редко подвергается сомнению. Месяц назад он, казалось, направлялся в Италию, но теперь он с честью заменяет Абрахама», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Между тем Лэмпард должен быть доволен тем, что его коллектив выглядел солиднее, особенно в относительно новой тактической системе — он правильно выбрал как тактику на игру, так и состав команды. Экспериментальная схема 3-4-3 принесла дивиденды, а Рис Джеймс и Алонсо великолепно играли на продвинутых широких позициях. Еще один плюс для хозяев — нынешняя форма Оливье Жиру продолжает бросать вызов сомневающимся — включая и менеджера».

    Моуринью не показал желания атаковать

    «Самым заметным вкладом Алонсо перед этой игрой было его выступление в победном матче против "Тоттенхэма" Моуринью в декабре. Поэтому португалец не мог утверждать, что его не предупредили, и все же он выставил против испанца 20-летнего Тангангу, и юноша, по понятным причинам, испытал проблемы. Есть также вопросы по поводу решения менеджера "Шпор" не выпускать Деле Алли, несмотря на то, что его команда вынуждена была обходиться без Харри Кейна и Сона», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
  • Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
  • 17/02/2020

    • «Алли швырнул бутылку с водой и бутсы после того, как его заменили в поединке Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига". Полузащитник сборной Англии не в лучшей форме, но он третий лучший бомбардир лондонцев после Кейна и Сона, и ранее был бельмом на глазу "Челси". Моуринью жаловался, что в отсутствие Кейна и Сона ему пришлось стрелять из пистолета без пуль, но трудно сделать другой вывод, что он вернулся к своим прежним методам, когда не пытался атаковать, и это стоило ему очков».

    «Тоттенхэм» превращается в безвольную команду

    «Как все изменилось для "Тоттенхэма" и Моуринью за шесть дней! В воздухе царило воодушевление после того, как в прошлое воскресенье Сон принес победу своей команде на последней минуте матча против "Астон Виллы" (3:2), что позволило им приблизиться к "Челси" на один балл. С тех пор Сон выбыл из-за травмы — возможно, до конца сезона, и теперь "Шпоры" пытаются не вылететь из Лиги чемпионов после поражения от "РБ Лейпцига" в первом поединке», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.

  • Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • «Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача
  • 20/02/2020

    • «И здесь, по большей части, они были бледны, скучны и выглядели как команда, изо всех сил пытающаяся смириться с отсутствием Сона, а также уже потерявшая капитана Кейна из-за долгосрочной травмы. Моуринью должен как-то стимулировать подопечных, которые выглядят жалко. Пораженческое поведение и такой язык тела — очень плохой признак, тогда как впереди еще много матчей». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • 18/02/2020 в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
  • 2.05
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
    • 02:08 17/02/2020     Месут Озил
  • Топ-5 претендентов на победу в Лиге Европы
    • 07:41 19/02/2020     Виллиан Жозе
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
    • 21:08 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Мартин Брейтуэйт Футбол Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионамКаталонцы приобрели датского нападающего за 18 миллионов евро Вчера в 14:190
  • 21:39
    • «Марсель» проиграл «Нанту»
  • 21:25
    • Халеп выиграла турнир WTA в Дубае
  • 21:16
    • Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» уступил «Манчестер Сити»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:570
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 01:36
    • «Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Миланом»
  • 00:06
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
  • 23:58
    • «Лилль» без проблем обыграл «Тулузу»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля Вчера в 08:340
  • 20:55
    • «Локомотив» выиграл у «Чайки»
  • 20:53
    • Полиция не нашла фактов применения допинга российскими биатлонистами
  • 20:08
    • «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Торино — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие