«Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Челси» со счетом 2:1 победил на своем поле «Тоттенхэм». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» по игре должен был выигрывать крупнее

«В последний раз, когда "Челси" наслаждался таким образом, произошел 22 декабря, когда казалось, что этот результат — своеобразное заявление Фрэнка Лэмпарда. Это была победа со счетом 2:0 над "Тоттенхэмом" в гостях, когда радость вырвалась из каждой поры. Это был еще один всеобъемлющий триумф над командой, которую "Синие" больше всего ненавидят», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Лэмпард показал, что это значит своими празднования после матча. После спада формы команды он в этом нуждался, "Челси" в этом нуждался, и это был результат, который усилил его позиции на четвертом месте АПЛ. Не обманывайтесь счетом: хозяева могли выигрывать 3:0 до того, как Рюдигер забил мяч в свои ворота после подачи от Эрика Ламелы — это была редкая вылазка гостей к чужой штрафной».

Лэмпард тактически переиграл Моуринью

«Возрождение Жиру стало приятным сюрпризом для многих в "Челси", особенно в связи с формой Абрахама. Возможно, есть сомнения в готовности француза отдавать все силы ради "Синих", но он проявил свое умение завершать атаки — то его качество, которое редко подвергается сомнению. Месяц назад он, казалось, направлялся в Италию, но теперь он с честью заменяет Абрахама», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

«Между тем Лэмпард должен быть доволен тем, что его коллектив выглядел солиднее, особенно в относительно новой тактической системе — он правильно выбрал как тактику на игру, так и состав команды. Экспериментальная схема 3-4-3 принесла дивиденды, а Рис Джеймс и Алонсо великолепно играли на продвинутых широких позициях. Еще один плюс для хозяев — нынешняя форма Оливье Жиру продолжает бросать вызов сомневающимся — включая и менеджера».

Моуринью не показал желания атаковать

«Самым заметным вкладом Алонсо перед этой игрой было его выступление в победном матче против "Тоттенхэма" Моуринью в декабре. Поэтому португалец не мог утверждать, что его не предупредили, и все же он выставил против испанца 20-летнего Тангангу, и юноша, по понятным причинам, испытал проблемы. Есть также вопросы по поводу решения менеджера "Шпор" не выпускать Деле Алли, несмотря на то, что его команда вынуждена была обходиться без Харри Кейна и Сона», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

«Алли швырнул бутылку с водой и бутсы после того, как его заменили в поединке Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига". Полузащитник сборной Англии не в лучшей форме, но он третий лучший бомбардир лондонцев после Кейна и Сона, и ранее был бельмом на глазу "Челси". Моуринью жаловался, что в отсутствие Кейна и Сона ему пришлось стрелять из пистолета без пуль, но трудно сделать другой вывод, что он вернулся к своим прежним методам, когда не пытался атаковать, и это стоило ему очков».

«Тоттенхэм» превращается в безвольную команду

«Как все изменилось для "Тоттенхэма" и Моуринью за шесть дней! В воздухе царило воодушевление после того, как в прошлое воскресенье Сон принес победу своей команде на последней минуте матча против "Астон Виллы" (3:2), что позволило им приблизиться к "Челси" на один балл. С тех пор Сон выбыл из-за травмы — возможно, до конца сезона, и теперь "Шпоры" пытаются не вылететь из Лиги чемпионов после поражения от "РБ Лейпцига" в первом поединке», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.

«И здесь, по большей части, они были бледны, скучны и выглядели как команда, изо всех сил пытающаяся смириться с отсутствием Сона, а также уже потерявшая капитана Кейна из-за долгосрочной травмы. Моуринью должен как-то стимулировать подопечных, которые выглядят жалко. Пораженческое поведение и такой язык тела — очень плохой признак, тогда как впереди еще много матчей». 0