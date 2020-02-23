«Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью

«Челси» по игре должен был выигрывать крупнее
«В последний раз, когда "Челси" наслаждался таким образом, произошел 22 декабря, когда казалось, что этот результат — своеобразное заявление Фрэнка Лэмпарда. Это была победа со счетом 2:0 над "Тоттенхэмом" в гостях, когда радость вырвалась из каждой поры. Это был еще один всеобъемлющий триумф над командой, которую "Синие" больше всего ненавидят», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.
«Лэмпард показал, что это значит своими празднования после матча. После спада формы команды он в этом нуждался, "Челси" в этом нуждался, и это был результат, который усилил его позиции на четвертом месте АПЛ. Не обманывайтесь счетом: хозяева могли выигрывать 3:0 до того, как Рюдигер забил мяч в свои ворота после подачи от Эрика Ламелы — это была редкая вылазка гостей к чужой штрафной».
Лэмпард тактически переиграл Моуринью
«Возрождение Жиру стало приятным сюрпризом для многих в "Челси", особенно в связи с формой Абрахама. Возможно, есть сомнения в готовности француза отдавать все силы ради "Синих", но он проявил свое умение завершать атаки — то его качество, которое редко подвергается сомнению. Месяц назад он, казалось, направлялся в Италию, но теперь он с честью заменяет Абрахама», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.
«Между тем Лэмпард должен быть доволен тем, что его коллектив выглядел солиднее, особенно в относительно новой тактической системе — он правильно выбрал как тактику на игру, так и состав команды. Экспериментальная схема 3-4-3 принесла дивиденды, а Рис Джеймс и Алонсо великолепно играли на продвинутых широких позициях. Еще один плюс для хозяев — нынешняя форма Оливье Жиру продолжает бросать вызов сомневающимся — включая и менеджера».
Моуринью не показал желания атаковать
«Самым заметным вкладом Алонсо перед этой игрой было его выступление в победном матче против "Тоттенхэма" Моуринью в декабре. Поэтому португалец не мог утверждать, что его не предупредили, и все же он выставил против испанца 20-летнего Тангангу, и юноша, по понятным причинам, испытал проблемы. Есть также вопросы по поводу решения менеджера "Шпор" не выпускать Деле Алли, несмотря на то, что его команда вынуждена была обходиться без Харри Кейна и Сона», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.
«Алли швырнул бутылку с водой и бутсы после того, как его заменили в поединке Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига". Полузащитник сборной Англии не в лучшей форме, но он третий лучший бомбардир лондонцев после Кейна и Сона, и ранее был бельмом на глазу "Челси". Моуринью жаловался, что в отсутствие Кейна и Сона ему пришлось стрелять из пистолета без пуль, но трудно сделать другой вывод, что он вернулся к своим прежним методам, когда не пытался атаковать, и это стоило ему очков».
«Тоттенхэм» превращается в безвольную команду
«Как все изменилось для "Тоттенхэма" и Моуринью за шесть дней! В воздухе царило воодушевление после того, как в прошлое воскресенье Сон принес победу своей команде на последней минуте матча против "Астон Виллы" (3:2), что позволило им приблизиться к "Челси" на один балл. С тех пор Сон выбыл из-за травмы — возможно, до конца сезона, и теперь "Шпоры" пытаются не вылететь из Лиги чемпионов после поражения от "РБ Лейпцига" в первом поединке», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.
«И здесь, по большей части, они были бледны, скучны и выглядели как команда, изо всех сил пытающаяся смириться с отсутствием Сона, а также уже потерявшая капитана Кейна из-за долгосрочной травмы. Моуринью должен как-то стимулировать подопечных, которые выглядят жалко. Пораженческое поведение и такой язык тела — очень плохой признак, тогда как впереди еще много матчей». 0