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    Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх

    Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
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    В 26-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» одержал волевую победу со счетом 3:2 в гостевой игре над «Астон Виллой». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Моуринью не удается решить проблемы «Тоттенхэма» в обороне

    «Атакующий квадрат "Тоттенхэма" в лице Сона, Лукаса Моуры, Стивена Бергвейна и Деле Алли имеет прекрасный баланс, и угроза, которую они представляют, особенно в матчах на выезде, несомненно, принесет еще несколько жизненно важных очков с настоящего момента и до конца сезона. Команда Жозе Моуринью абсолютно повсеместно защищалась, и ее соперник сумел с легкостью пробить громоздкую оборону в первом тайме», — отмечает Джеймс Каппс в материале ESPN.

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    • «В эпизодах с обоими голами хозяев оборона гостей действовала, словно любители, если не сказать больше. "Шпоры" продолжают пропускать необязательные голы при португальском наставнике, и его неспособность справиться с их хрупкостью защиты, которая проявляется всю текущую кампанию, вполне может стоить им места в Лиге чемпионов в следующем сезоне».

    «Тоттенхэм» добыл важную победу в борьбе за Лигу чемпионов

    «Четыре минуты добавленного времени, и с сопротивлением Пепе Рейны во втором тайме было наконец покончено в разрушительной и хаотической концовке для "Астон Виллы". Испанец сыграл блестяще, сделав пять выдающихся сэйвов во после перерыва, но его одиночная баррикада рухнула, когда Сон обеспечил "Тоттенхэму" ключевую победу в его стремлении попасть в Лигу чемпионов», — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

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    «Прошло уже более 12 лет с тех пор, как "Шпоры" в последний раз проиграли в Бирмингеме, и этот результат кажется потенциально поворотным моментом для Моуринью после захватывающей, безумной встречи. Победный мяч Сона поднял лондонцев на пятое место, где отставание от "Челси" составляет один балл, и дружина португальца не проигрывает уже семь поединков перед поездкой на "Стэмфорд Бридж" в следующие выходные. Миссия Моуринью может быть облегчена возможной двухлетней дисквалификацией "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение финансовых правил УЕФА».

    Грилиш сделал еще один шаг к переходу в топ-клуб

    «В то время, как команда Дина Смита заработала только одно очко против соперников, которые на сегодня находятся в верхней половине таблицы, босс "Виллы" обеспокоен тем, что в восьми из 15 поражений был забит только один мяч. Это был еще один случай, на котором они могли бы взять хотя бы один балл после упорного сопротивления, где, правда, были и индивидуальные ошибки. У хозяев было яркое начало, когда Грилиш проявил себя лучшим на поле», — анализирует игру Стив Сатклайфф в отчете BBC.

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    • «Капитан "Виллы", который является "последним из могикан" той команды, которая вылетела из АПЛ в 2016 году, выдал замечательное выступление, что вряд ли останется незамеченным клубами, которые, как сообщается, стремятся подписать его этим летом. Сейчас ему 24 года, и он становится игроком, способным управлять матчами, а также демонстрирует такую ​​форму, которая может помочь ему попасть в сборную Англии на Евро-2020».

    Моуринью пока не установил контроль в «Тоттенхэме»

    «Сейчас лондонцев отличает хаос, а не контроль: голевых моментов много, но без пропущенного мяча — это сродни анархии, и временами это выглядело так, будто Моуринью ненавидит данную ситуацию. "Принц темноты АПЛ" угрюмо откинулся в своем кресле, словно расстроенный отсутствием скуки на поле. Возможно, ему еще слишком рано оставлять свой отпечаток на игре "Шпор", но в последние годы оба этих клуба управлялись с помощью "тактики Тима" Шервуда: хотя его влияние, казалось, исчезло, его же фанатичные инстинкты более очевидны, чем врожденная осторожность Моуринью», — пишет на страницах The Guardian Ричард Джолли.

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    • «Тем временем его главный центральный защитник находился на тренерской скамейке "кларетовых". Любая команда могла выиграть о наличия Джона Терри в своем составе, как это удалось "Челси" на пике его формы — в команде, которая пропустила лишь 15 мячей за один сезон, тогда как "Тоттенхэм" уже пропустил 17 под руководством португальского тренера. Но это был бы не Моуринью, который, будучи недостаточно прагматичным прагматиком и маловероятным сторонником зрелищной игры, если б его команда не двигалась вверх по турнирной таблице». 0

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