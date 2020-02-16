Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ

«Сливочные» побеждали в четырех сезонах из последних шести, а их нынешний главный тренервообще остается непобедимым — три попытки и три трофея. Ну и как вам это?

И хотя французский тренер еще ни разу не выбывал из Лиги чемпионов, некоторые другие команды тоже имеют за плечами победы в этом турнире.

Как я уже писал в одной из статей, «Ливерпуль» поймал удачу за хвост в прошлом сезоне с таким стилем игры, который преимущественно опирался на оборону и вратаря — ранее немыслимая тактика для Лиги чемпионов.

«Барселона» получила трофей в 2015 году благодаря разрушающей атаке в лице Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса. За год до этого «Бавария», еще не дождавшись приезда Пепа Гвардиолы, по сути заполучила всю немецкую сборную, выигравшую чемпионат мира, и разбавила ее Арьеном Роббеном и Франком Рибери.

Еще сезоном ранее «Челси» победил в финале как раз «Баварию», несмотря на то, что финишировал шестым в Премьер-лиге. Перед этим Гвардиола в последний раз привел к триумфу «Барселону», которую сэр Алекс Фергюсон тогда назвал лучшей командой из тех, что попадались ему на пути.

С сезона 2010/11 только пять клубов выигрывали главный трофей Лиги чемпионов. Но что у них общего?

На первых взгляд, эти команды мало что объединяет. Но, использую данные компании TruMedia, мы можем детально изучить статистику последних девяти чемпионов, чтобы оценить контрольные показатели и сравнить их со всеми 16 оставшимися командами в нынешнем сезоне.

Мы пройдемся по нескольким категориям и исключим те клубы, которые вряд ли похожи на условного чемпиона. Поехали!

Показатель №1: Забивание достаточного количества голов

Во внутренних чемпионатах все девять предыдущих чемпионов в среднем забивали не менее 1,7 гола за игру. Неудивительно, что самый низкий показатель принадлежит «Челси». В конце концов, лондонцы заняли лишь шестое место в АПЛ, зато завершили сезон с солидной разницей забитых и пропущенных мячей — «+19».

«Синие» выиграли Лигу чемпионов, в то время как Лионель Месси и Криштиану Роналду находились на пике. Примечательно, что включение в данный материал такой скромной команды, как «Челси», делает анализ более интересным, поскольку мы можем учесть вероятность того, что не самый явный фаворит завоюет трофей.

Итак, нам придется попрощаться с «Тоттенхэмом» (1,6 гола), «Наполи» (1,57), «Лионом» (1,54), «Валенсией» (1,43) и «Атлетико» (1,00) уже на первом этапе плей-офф. Никаких больших сюрпризов в этом нет, поскольку ни одна из этих пяти команд не должна выйти в четвертьфинал, если верить индексу футбольной силы от компании FiveThirtyEight.

Голы, особенно учитывая, что мы лишь недавно пересекли экватор сезона, могут ввести в заблуждение. Тем не менее, даже если мы посмотрим на коэффициент ожидаемых голов, то только «Наполи» (1,93) преодолеет порог в 1,7.

Выбывшие команды: «Тоттенхэм», «Наполи», «Лион», «Валенсия», «Атлетико».

Оставшиеся команды: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Аталанта», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Лейпциг», «Пари Сен-Жермен».

Показатель №2: Пропущенные голы

Оборона, как выяснилось, за последние десять лет приводила к победам в турнирах. Но кто об этом задумывался?

Среди предыдущих девяти победителей Лиги чемпионов пять пропустили менее одного гола в среднем за матч, а четверо (два раза «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария») могли похвастаться показателем в 0,6 пропущенных голов за матч.

К слову в этом сезоне ниже показателя в 0,6 пропущенных голов никто не опустился, а лучший результат у «Ливерпуля» как раз и остановился на этой отметке.

Тем не менее, слабая оборона также не мешала завоевывать титулы. Две мадридские команды Зидана и одна мадридская команда Карло Анчелотти в среднем пропускали чуть больше гола за игру, но худшей все равно был «Челси» Роберто Ди Маттео, который на пути к трофею пропустил 1,21 гола за игру в среднем.

Несмотря на то, что высокий показатель пропущенных голов в теории создает низкий проходной барьер, на данном этапе мы исключаем еще четыре команды: «Барселону» (1,22), «Аталанту» (1,35), «Челси» (1,36) и дортмундскую «Боруссию» (1,52).

Из оставшихся команд «Боруссия» забивает больше остальных (2,82 гола за игру), а «Аталанта» по этому показателю третья (2,65 гола за игру). Более того, бергамцы забивают так много в Серии А, где традиционно трудно это делать. В теории эти две команды могли быть теневыми фаворитами, но их проблемные участки в обороне вынуждают нас исключить их из списка претендентов.

Оборона «Челси», похоже, тоже не готова к противостоянию в 1/8 финала с «Баварией» (2,76 забитых гола за игру). Что касается «Барселоны», то там уже несколько лет сохраняется обидный тренд — Месси не помогает своим защитникам.

Выбывшие команды: «Барселона», «Аталанта», «Челси», «Боруссия» Дортмунд.

Оставшиеся команды: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Реал», «Ливерпуль», «Лейпциг», «Пари Сен-Жермен».

Показатель №3: Управление игрой

Вместо того, чтобы смотреть на чистый процент владения мячом, следующим шагом после забитых и пропущенных голов станет показатель контроля игры. Насколько команды хороши во всем, что происходит до того, как мяч окажется в сетке?

Чтобы сделать это, мы должны посмотреть, сколько команда позволяет сопернику сделать передач вблизи своих ворот, и сравнить это с тем, сколько эта же команда делает передач на финальной трети поля. Объединив эти два показателя, мы получим некий коэффициент.

Неудивительно, что среди предыдущих чемпионов лидирует «Барселона», но, что примечательно, первое место занимает команда Луиса Энрике, а не Пепа Гвардиолы. Каталонская команда в сезоне 2014/15 выполнила 74 процента передач на финальной трети поля, тогда как команда в сезоне 2010/11 — 73,1 процента. «Бавария», «Ливерпуль» и «Реал» в сезоне 2017/18 тоже превзошли отметку в 60 процентов. Худшим снова является «Челси» с его 56,1 процента.

Из оставшихся семи команда ни одна не имеет показателя ниже, чем у «Челси». «Сити» и «Бавария» превышают 70 процентов, а «Ливерпуль», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Реал» имеют показатель выше 60 процентов. Чуть позади остается «Лейпциг» — 58,6 процента.

Раз уж пока никого исключить нельзя, то мы можем посмотреть на то, как долго команда удерживает мяч, когда получает его. Аналитики Opta называют это «секвенцией». Ни одна из команд, побеждавших в Лиге чемпионов с 2011 года, не имела среднего времени последовательного владения мячом ниже 9,4 секунды. Этот минимум, конечно же, принадлежит «Челси», но «Реал» Анчелотти ушел не слишком далеко (9,6 секунды).

Это означает, что нам придется попрощаться с «Лейпцигом», чье среднее время последовательного владения мячом (8,7 секунды) является вторым в списке худших среди всех 16 команд раунда плей-офф. Хуже дела идут только у «Атлетико» (7,3 секунды).

Выбывшие команды: «Лейпциг».

Оставшиеся команды: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Реал», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен».

Показатель №4: Удары, удары, удары

Шесть команд, оставшихся в нашем списке, разделить немного сложнее. Если мы посмотрим на их прессинг, то все они окажутся выше порога предыдущих чемпионов. Если взглянуть на минимальный показатель того, где чемпионы возвращали потерянный мяч, то он составляет 47,7 метра от собственных ворот и принадлежит «Реалу». «Манчестер Сити» возвращает себе мяч в 53 метрах от своих ворот и превосходит всех предыдущих победителей Лиги чемпионов, начиная с 2011 года.

С точки зрения того, как быстро команды отбирают мяч назад, все шестеро имеют низший показатель, чем у «Челси» (13,26 секунды). Наивысший средний показатель имеет «Ливерпуль» (11,02), хотя он ниже того, что был в прошлом сезоне, когда «красные» выиграли Лигу чемпионов.

Самый агрессивный прессинг в этом сезоне у «Пари Сен-Жермен» (8,03), но парижане все равно заметно отстают от «Барселоны» в сезоне 2014/15 (6,98). Та каталонская команда также забила больше голов и пропустила меньше мячей, чем любая другая команда в нынешнем сезоне (коллектив Луиса Энрике действительно может считаться лучшим за всю историю).

Глядя на то, как часто команды выполняют кроссы, мы тоже не получим пользы, поэтому вернемся к ударам: сколько они наносят и как часто позволяют наносить соперникам?

«Ливерпуль» по этому показателю находится внизу с 15,56 ударами за игру, зато он превосходит прошлогоднюю команду, выигравшую Лигу чемпионов. Поскольку «красные» занимают почти все последние позиции, которые мы рассматривали, отметим, что в сезоне 2011/12 «Челси» наносил больше ударов (17,66) чем все, кроме трех из девяти последних победителей турнира.

Как насчет ударов в противоположную сторону? В этом плане есть прогресс. «Челси» позволил соперникам наносить 11,82 удара за игру в сезоне 2011/12, тогда как «Ювентус» в этом сезоне имеет показатель в 12,3 удара. Фактически, это третий худший показатель среди всех 16 участников плей-офф. Хуже дела идут только у «Валенсии» и «Тоттенхэма». Аналитики FiveThirtyEight дают «Юве» всего 3 процента шансов на победу. Неспособность туринцев блокировать чужие удары является одной из главной причин, по которой они не входят в число фаворитов.

А как насчет качества ударов? Все пять оставшихся команд бьют по воротам чаще с точки зрения ожидаемых ударов. Однако ни один из девяти предыдущих чемпионов не позволял своим противником наносить особенно хорошие удары. Худшая оценку у команды Зидана в сезоне 2017

18 (0,12), но это примерно соответствует среднем уровню по Европе. В этом сезоне, однако, есть две команды, живущие по правилу «обычно мы не позволяем бить по своим воротам, но, если это происходит, мы перестаем быть великими».

По версии FiveThirtyEight «Бавария» (20 процентов) и «Манчестер Сити» (17 процентов) являются третьими в списке главных фаворитов Лиги чемпионов после «Ливерпуля» (21 процент). Низкокачественный оборонительный подход работает во внутренних лигах, где они имеют значительное преимущество над остальными, но слабые стороны должны дать о себе знать в более статусном турнире.

Выбывшие команды: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус».

Оставшиеся команды: «Реал», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен».

Показатель №5: Фолы

Итак, в данном показателе мы будем придирчивы, хорошо? Один из оставшихся дифференцирующих факторов для этих трех команд — то, как часто они совершают фолы против своих соперников. Среди последних девяти чемпионов только один совершал более 12 фолов за матч: в сезоне 2012/13 «Бавария» нарушала правила примерно 13 раз в среднем за игру. На противоположной стороне этой статистики находится прошлогодний «Ливерпуль» — 8,29 фола за игру.

В то время как самым ярким моментом сезона у «Реала» до сих пор является спасительный поступок Федерико Вальверде, который на последних минутах финала Суперкубка Испании пошел в подкат, сбил соперника и заработал красную карточку, более высокая склонность мадридцев к нечестной игре вынуждает нас исключить их из списка. Подопечные Зидана совершают 13,22 фола за матч.

По какой-то причине, ни один из недавних победителей, кроме «Баварии», не фолил так же часто. Это может говорить о нехватке контроля, которая затем проявится на других участках поля. Нарушения правил приводят к большому количеству «стандартов», который часто оказываются решающими в плей-офф.

Выбывшие команды: «Реал».

Оставшиеся команды: «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен».

Показатель №6: Передачи

И вот претендентов осталось всего два: «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», подарившие пару самых захватывающих матчей группового этапа в прошлом сезоне.

Многие опасаются, как бы «Пари Сен-Жермен» вновь не отметился абсурдным вылетом из Лиги чемпионов. Если вспомнить события последних лет, то как не упомянуть «Ла Ремонтаду», когда, победив в первом матче 4:0, чемпионы Франции растеряли преимущество на «Камп Ноу», да еще и остались без Неймара, которого приобрели как раз у каталонцев.

В прошлом году Неймар и вовсе не провел ни одного матча в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», и, несмотря на победу в первой игре на «Олд Траффорд» со счетом 2:0, «Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов, получив пенальти в свои ворота на последних минутах после консультации арбитров с VAR.

Тем не менее, «Пари Сен-Жермен» этого сезона имеет гораздо больше общего с предыдущими девятью чемпионами, чем кто-либо другой, включая прошлогоднего победителя. Ни одна из этих команд не имела показатель точности передач ниже 84,5 процента, который как раз и был у «Ливерпуля» и «Челси». В этом сезоне «красные» стали играть немного хуже, снизив процент точности до 83,7.

В то же время «Пари Сен-Жермен» успешно выполняет 89,9 процента передач, что выше, чем у любой другой команды, оставшейся в Лиге чемпионов. Несомненно, парижане играют в слабейшей лиге среди «Большой пятерки», и да, у них огромное преимущество в ресурсах и таланте. Но разве команда, имеющая в своем распоряжении Неймара и Килиана Мбаппе, не может считаться фаворитом Лиги чемпионов?

С такими форвардами в составе «Пари Сен-Жермен» может пройти любого оппонента, хотя нужно отметить, что Неймар и Мбаппе сыграли вместе лишь в одном матче плей-офф Лиги чемпионов с момента переезда бразильца в Париж летом 2017 года.

«Пари Сен-Жермен» начинает плей-офф с противостояния с дортмундской «Боруссии» на следующей неделе, и, следуя традициям, Неймар травмировал ребра и не играл в чемпионате более двух недель (Мбаппе также пропустил игру на минувших выходных).

Мы дадим парижанам еще один шанс, но в зависимости от того, как пойдут дела в течение следующих нескольких месяцев, версия подобного материала в следующем сезоне может получить новый пункт под названием «Точно не ПСЖ». 0