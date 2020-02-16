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    При всех проблемах «Барселона» на правильном пути

    Реакция прессы на матч «Барселона» — «Хетафе»

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    В 24-м туре испанской Примеры «Барселона» со счетом 2:1 победила «Хетафе». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Барселона» идет по пятам «Реала»

    «До того, как "Реал" сыграет в воскресенье, "Барселона", по крайней мере, сравняется по очкам со "Сливочными" на вершине Примеры. Конкуренты встретятся между собой в начале марта, что, видимо, и станет ключевым поединком в гонке за титул. Похоже, что каталонцам будет дано разрешение подписать нападающего из-за травмы Дембеле до конца сезона, и Анхель из "Хетафе" является одним из игроков, которые, по сообщениям, находятся среди приоритетов клуба», — отмечает в материале Goal.com Патрик Ридж.

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    • «Если он действительно собирается стать игроком "Барсы" в ближайшие недели, 32-летний футболист не нанес никакого вреда своим великолепным ударом — его 10 голом в сезоне. Это была насыщенная травмами кампания для защитника хозяев Альбы, и его разочарование продолжилось, когда он повредился в середине первого тайма. Теперь участие фулбека в матчах Лиги чемпионов против "Наполи" 25 февраля и Примеры против "Реала" 1 марта находится под сомнением».

    Тер Штеген установил рекорд передач в «Барселоне»

    «Марк-Андре тер Штеген отметился самыми высокими показателями передач в своей карьере в "Барселоне" по ходу матча против "Хетафе". Немецкий вратарь попытался сделать 69 пасов во время игры, завершив 55 из них, а его предыдущий лучший результат пришелся на сезон 2016/17 в поединке против "Атлетика", когда он отличился 51 передачей из 62-х», — пишет на страницах Marca Энрике Бернаола.

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    «Только Серхио Бускетс (122 паса), Жерар Пике (88) и Самуэль Умтити (81) сделали больше пасов во время матча, чем голкипер "блауграна". Лионель Месси записал 48 передач, а Ансу Фати (31) и Антуан Гризманн (28) имели самые низкие показатели. Янн Зоммер сохраняет европейский рекорд по количеству пасов среди вратарей в одном поединке, сделав 65 из 82 передач за "Боруссию Мёнхенгладбах" против "Аугсбурга" в прошлом сезоне».

    «Барселона» демонстрирует противоречивую игру

    «Реакция "Барселоны" на отмененный гол Ньома была впечатляющей: в тот момент, в начале первого тайма, она выглядела хуже "Хетафе". Тем не менее, каталонцы собрались и завершили тайм, сыграв один из своих лучших футбольных матчей с тех пор, как Кике Сетьен возглавил наставником команды. Гол Гризманна после 500 минут молчания должен также усилить уверенность француза в себе, хотя тот упустил два хороших шанса позже по ходу игры», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

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    • «Слезы Альбы после замены в связи с травмой предполагают, что он может быть некоторое время остаться вне игры, что является испытанием для и так неглубокого резерва "блауграна". Хозяева упускали свои моменты, и гости смогли вернуться в игру, забив после перерыва, и многие проблемы подопечных Сетьена проистекали из их собственных ошибок: они слишком легко теряли владение мячом и не раз плохо распоряжались им при его контроле. При этом Месси не забивает уже четыре матча кряду в Примере, что является тревожным звонком для коллектива».

    «Барселона» должна научиться справляться без Месси

    «Самой большой проблемой "Барселоны" была их неспособность отыскать момент для третьего взятия ворот: она могла несколько раз добить соперника, но просто не смогла забить после нескольких качественных контратак. На первый взгляд, расточительность Месси объясняет, почему каталонцам так сложно "закрывать" матчи, ведь они привыкли, что за них это делает капитан», — анализирует игру победителя в материале Squawka Мухаммед Батт.

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    • «Но аргентинец нанес 33 удара в Примере без единого гола и начинал в основе четыре последовательных матча без забитых мячей впервые с 2014 года. Конечно, Месси все еще вносит свой вклад (его роскошный ассист все-таки позволил открыть счет), но эта игра показала, что команда не может рассчитывать на то, что он забьет все свои голы, поэтому остальные должны сказать свое слово, и забить на два или три, а три, четыре, пять раз. Они должны быть в состоянии выиграть без своего аргентинского лидера.

    При Сетьене "Барселона" прошла долгий путь за короткое время. Она определенно находится на правильном пути и выглядит намного более похожей на себя прежних, но предстоит еще много работы, если в клубе хотят достичь высот, на которые способна только "блауграна" — яркая форма в сочетании с эффективностью в фестивале футбола». 0

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