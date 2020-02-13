Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца

Бразилец покинул «Ливерпуль» и перешел в «Барселону» в январе 2018 года. Он стал чемпионом Испании, но стать своим в Каталонии ему так и не удалось. Тем временем мерсисайдцы успели выиграть Лигу чемпионов и теперь близки к тому, чтобы впервые за 30 лет покорить АПЛ.

Коутиньо даже сейчас не выступает за «Барсу», а находится в аренде в «Баварии». В Мюнхене все у него начиналось неплохо, но после отставки Нико Ковача мало что получалось. В «Баварии» на него не рассчитывают, поэтому о выкупе говорить не приходится.

Бразилец может вернуться в «Барселону» и получить еще один шанс, но вероятность не слишком велика. Мы предположили, куда Коутиньо может отправиться, если покинуть испанский гранд.

Мечта: «Ливерпуль»

Коутиньо был звездой «Ливерпуля» globallookpress.com

Без Коутиньо «Ливерпуль» стал лучшей командой мира, поэтому возвращение на «Энфилд» будет казаться признанием игрока своей ошибки. Тем не менее, его подписание стало был серьезным усилением для «красных», а для самого хавбека — возвращение в родной коллектив, который он знает и любит.

Коутиньо нигде не удавалось наладить отношения, как это было с Роберто Фирмино в Англии. Спокойный характер Филиппе идеально сочетается со стилем управления Юргена Клоппа. Бразилец был настоящей звездой «Ливерпуля», но он захотел большего и уехал в «Барселону».

По слухам, «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Коутиньо сразу после Кая Хаверца, если переход игрока «Байера» сорвется. Однако все это может оказаться лишь мечтами болельщиков.

«Если вы помните, когда он ушел два года назад, настало время кардинального изменения стиля игры. Никакого неуважения нет, но у Филиппе совсем другой стиль, чем тот, который исповедует команда сейчас», — так прокомментировал потенциальный трансфер хавбека Питер Мур.

Реальный вариант: «Челси»

В «Баварии» у хавбека тоже начались проблемы globallookpress.com

Надо быть реалистами, а для Коутиньо это может означать, что он сможет вернуться в АПЛ, но не в «Ливерпуль». Сам игрок сохранял молчание по этому поводу, но сейчас его положение не из лучших, поэтому придется делать то, что не хочется.

По правде говоря, Филиппе мог перейти в «Челси» из «Барсы» еще прошлым летом, если бы лондонцам не запретили подписывать новичков. Теперь бан истек, а «синие» имеют достаточно денег, чтобы заполучить такого блестящего игрока.

Схема «Челси» — 4-2-3-1, в которой у Коутиньо есть две потенциальные позиции — атакующий полузащитник или левый вингер. Более того, конкурентов в «Челси» у бразильца по сути нет. «Десяткой» остается Виллиан, который летом может покинуть клуб.

Альтернатива: «Манчестер Юнайтед»

Помимо «Челси», хавбека активно связывали с «Манчестер Юнайтед». Опять же, этот трансфер имел большой смысл прошлым летом, когда у манкунианцев была большая дыра в полузащите. Бразилец заполнил бы ее идеально и стал бы снова процветать.

Но даже сейчас Коутиньо также будет успешным в «Юнайтед», но логики здесь уже меньше, так как клуб усилился Бруну Фернандешем из «Спортинга» и в будущем может заполучить Джека Грилиша из «Астон Виллы». Оба умело действуют на позиции Коутиньо.

Таким образом, переход бразильца не совсем актуален. При этом сам игрок, по слухам, не хочет ехать в Манчестер из уважения к «Ливерпулю».

Вариант Sqawka: ПСЖ

ПСЖ — идеальное место для бразильца globallookpress.com

Самым умным ходом для Коутиньо будет не Англия и не возвращение в Серию А, а переход в состав чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен». Парижане доминируют на внутренней арене и позволят хавбеку завоевать несколько титулов.

Более того, у ПСЖ большие финансовые возможности, клуб мечтает о победе в Лиге чемпионов. Именно эта команда позволит Коутиньо не сомневаться в том, что он будет играть в лучшем европейском турнире и бороться там за трофей. Кроме того, его партнерами станут два феномена — Килиан Мбаппе и Неймар. Мечтать о большем в данном случае сложно. 0