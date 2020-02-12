10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас

В пяти европейских топ-чемпионатов сейчас полно впечатляющих нападающих. В трех лигах в разгаре напряженные чемпионские гонки, а в двух других победитель определился досрочно, и форварды, забивающие голы и создающие моменты для партнеров по командам, в значительной степени ответственны за эти острые ощущения.

Но кто из нападающих проявил себя лучше других? Автор Squawka изучил всех форвардов пяти ведущих европейских чемпионатов, которые напрямую поучаствовали как минимум в 15 забитых мячах (голы и голевые передачи).

Затем он оценил их не только по тому, насколько впечатляющий индивидуальный сезон они проводят, но и по тому, кто оказывает большое влияние в борьбе за титул в своей лиге.

Кто занял самое высокое место? Читайте дальше и узнайте!

10. Криштиану Роналду

«Ювентус», 35 лет

Криштиану Роналду globallookpress.com

Минуты: 1765 (20 игр)

Участие в голах: 22 (20 голов, 2 передачи)

Минут на голевое действие: 80,2

Один из величайших бомбардиров в истории футбола уже не так смертоносен, как когда-то, но продолжает клепать голы в Серии А, в настоящее время — уже в десяти матчах подряд, что является третьей подобной серией в его карьере!

Несмотря на впечатляющее соотношение голевых действий и минут, он занимает лишь 10-е место, потому что ему не удалось удержать «Юве» на вершине Серии А, а также семь его голов были с пенальти (и хотя их тоже нужно еще реализовать, это все же сделать проще, чем забить с игры).

9. Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», 21 год

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Минуты: 1334 (18 игр)

Участие в голах: 19 (15 голов, 4 передачи)

Минут на голевое действие: 70,2

Вундеркинд из ПСЖ настолько хорош, что достаточно легко забыть о том, что ему только 21 год. Мбаппе снова расцвел, играя вместе с одинаково превосходными Анхелем Ди Марией и Неймаром (оба из которых также приняли участие в 19 голах).

Однако Мбаппе стоит в рейтинге выше своих партнеров по команде, потому что у него тот же результат, что и у Ди Марии, но с лучшим соотношением времени и голевых действий (70,2 минут против 95,9) и он более надежен и стабилен, чем эгоистичный и расслабленный Неймар.

8. Садио Мане

«Ливерпуль», 27 лет

Садио Мане globallookpress.com

Минуты: 1783 (22 игры)

Участие в голах: 17 (11 голов, 6 передач)

Минут на голевое действие: 104,9

У Садио Мане — отличный сезон. И неважно, является ли статистика игрока в нем лучше, чем в сезоне 2018/19, ведь с ним, в качестве одного из ключевых нападающих, «Ливерпуль» абсолютно доминирует в Премьер-лиге.

Влияние Мане на выступления своей команды и его способность забивать ключевые голы в ключевых ситуациях ставят его на восьмое место.

7. Мохаммед Салах

«Ливерпуль», 27 лет

Мохаммед Салах globallookpress.com

Минуты: 1886 (22 игры)

Участие в голах: 20 (14 голов, 6 передач)

Минут на голевое действие: 94,3

Считается, что у Мохамеда Салаха не очень хороший сезон, но это лишь потому, что свежи воспоминания о его до абсурда отличном сезоне 2017/18 года. Конечно, он не так хорош, как тогда, но Салах все еще один из самых всесторонне развитых и оказывающих влияние на игру форвардов в европейском футболе.

Часто выступая в роли наконечника атаки для ливерпульской команды, которая играет на контратаках так же хорошо, как и во владение, шесть передач Салаха и 11 голевых моментов созданных им, противоречат представлению о том, что он эгоистичный игрок (хотя он мог бы пасовать почаще).

6. Чиро Иммобиле

«Лацио», 29 лет

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Минуты: 1922 (23 игры)

Участие в голах: 31 (25 голов, 6 передач)

Минут на голевое действие: 62

С точки зрения чистого результат, никто не может сравниться с Чиро Иммобиле в этом сезоне. Итальянец записал на свой счет ошеломляющие 25 мячей и, благодаря своим передачам, он непосредственно принял участие в 31 голе — колоссальный результат.

Он практически в одиночку удерживает «Лацио» в чемпионской гонке, хотя девять его голов были забиты с пенальти — вот почему он не в пятерке.

5. Роберто Фирмино

«Ливерпуль», 28 лет

Роберто Фирмино globallookpress.com

Минуты: 2072 (25 игр)

Участие в голах: 15 (8 голов, 7 передач)

Минут на голевое действие: 138,1

Элитные форварды — это не только статистика и голы. Роберто Фирмино едва удовлетворяет нашим критериям, приняв участие всего в 15 забитых мячах, и его постоянное присутствие в составе «Ливерпуля» плохо сказалось его показателе «минуты на голевое действие».

Но влияние Фирмино на команду «Ливерпуля» ощутимо, и, учитывая, что они в настоящее время рвут в клочья всех и вся в Премьер-лиге, это должно многое значить.

Господство красных в английском футболе сильно зависит от способности Фирмино связать всю атаку вместе. Вот почему он выходит в каждой игре (и, честно говоря, он также забил немало важнейших голов).

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Кака недавно сказал, что Роберто является лучшим на своей позиции, настаивая: «Фирмино и [Луис] Суарес — лучшие нападающие в мире». И хотя легенда «Милана», безусловно, предвзят к своему соотечественнику, вы можете понять его точку зрения.

4. Роберт Левандовский

«Бавария», 31 год

Роберт Левандовский globallookpress.com

Минуты: 1862 (21 игра)

Участие в голах: 25 (22 гола, 3 передачи)

Минут на голевое действие: 74,5

Роберт Левандовский — один из самых стабильных снайперов в пятерке топ-чемпиоантов, который не сбавляет оборотов даже в 31 год. Поляк заколачивает голы за «Баварию», в то время как мюнхенцы снова возглавляют Бундеслигу.

Может у него и не все идеально в жизни, но с коэффициентом в 74,5 минуты на голевое действие, разве можно спорить о его доминирование в рейтинге нападающих.

3. Тимо Вернер

«РБ Лейпциг», 23 года

Тимо Вернер globallookpress.com

Минуты: 1784 (21 игра)

Участие в голах: 26 (20 голов, 6 передач)

Минут на голевое действие: 68,6

Тимо Вернер отстает от Левандовского в бомбардирской гонке Бундеслиге, но тот факт, что его голы помогли «РБ Лейпциг» держаться всего на одно очко позади «Баварии», является свидетельством его великолепия.

Способность Вернера успешно открываться и забивать сделала его одним из самых смертоносных форвардов в Бундеслиге и верной ставкой для дорогостоящего трансфера летом.

2. Джейдон Санчо

«Боруссия» Дортмунд, 19 лет

Джейдон Санчо globallookpress.com

Минуты: 1540 (19 игр)

Участие в голах: 25 (12 голов, 13 передач)

Минут на голевое действие: 61,6

Иногда дело не только в голах. Джейдон Санчо забил только 12 раз в этом сезоне. Тем не менее, он 13 раз выстуцпал в роли ассистента — больше, чем кто-либо другой из пяти лучших европейских лиг.

19-летний Санчо — сокрушительная сила в атаке, постоянно находящая новые способы огорчить соперников голами или ассистами.

Крупный летний трансфер наверняка уже запланирован, но пока он остается в шатком и нестабильной «Боруссии» всего в четырех очках от вершины Бундеслиги.

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Не станет большим сюрпризом, если его партнер по команде Эрлинг Холанн поднимется в этом списке во второй половине сезона.

1. Лионель Месси

«Барселона», 32 года

Лионель Месси globallookpress.com

Минуты: 1530 (18 игр)

Участие в голах: 25 (14 голов, 11 передач)

Минут на голевое действие: 61,2

Лучший игрок в мире пропустил всю пресезонку и начало сезона, но все же на голову выше всех остальных. Его показатель «минут на голевое действие», равный 61,2 (то есть он забивает или помогает забить гол в среднем каждый час в Ла Лиге) является лучшим по сравнению буквально с каждым игроком в пяти европейских топ-лигах, за исключением Холанна, который сыграл только четыре матча с момента присоединения к «Боруссии».

Месси часто является ключевым игроком «Барселоны», решающим исход матча, особенно в конце пребывания Эрнесто Вальверде у руля команды. При Кике Сетьене игра «Барселоны» немного стабилизировалась, но команда по-прежнему ожидает от Месси как забитых мячей и голевых передачи, так и ритма с контролем. Аргентинец играет минимум три роли одновременно и делает это с абсурдно хорошей степенью качества.

Уровень Месси таков, что даже когда он испытывает проблемы с голдами, как он в настоящее время — он не сумел забить с последних 22 ударов, — он все еще доминирует в играх благодаря своему дриблингу (завершено 100 попыток, третье место среди всех игроков из первой пятерки европейских лиг) и креативности (создано 19 голевых моментов, третье место среди всех игроков из пяти лучших лиг Европы).

Почетные упоминания

Неймар (19 участий в голах, 64,8 минуты на голевое действие) сенсационен, когда он в форме, но он слишком мало играл в футбол, и неясно, насколько он будет здоров до конца сезона (ему еще предстоит набрать игровое время весной).

Его товарищ по команде Анхель ди Мария (19 участий в голах, 95,9 минут на голевое действие) не попал в десятку из-за своего слабого соотношения минут и голевых действий.

У Серхио Агуэро впечатляющая 61,8 минута на голевое действие (которых у него 19), но он даже не сыграл 1200 минут.

Карим Бензема был превосходен в «Реале» и не попал в десятку лишь потому, что его количество минут на голевое действие (97,9) не может сравниться с большинством других игроков в этом списке, а сила Мадрида в этом сезоне — их защита. 0