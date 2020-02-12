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    10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас

    Рейтинг главных звезд атаки европейского футбола

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    В пяти европейских топ-чемпионатов сейчас полно впечатляющих нападающих. В трех лигах в разгаре напряженные чемпионские гонки, а в двух других победитель определился досрочно, и форварды, забивающие голы и создающие моменты для партнеров по командам, в значительной степени ответственны за эти острые ощущения.
    Но кто из нападающих проявил себя лучше других? Автор Squawka Мухаммад Батт изучил всех форвардов пяти ведущих европейских чемпионатов, которые напрямую поучаствовали как минимум в 15 забитых мячах (голы и голевые передачи).

    Затем он оценил их не только по тому, насколько впечатляющий индивидуальный сезон они проводят, но и по тому, кто оказывает большое влияние в борьбе за титул в своей лиге.

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    10. Криштиану Роналду

    «Ювентус», 35 лет

    Криштиану Роналду

    Минуты: 1765 (20 игр)
    Участие в голах: 22 (20 голов, 2 передачи)
    Минут на голевое действие: 80,2

    Один из величайших бомбардиров в истории футбола уже не так смертоносен, как когда-то, но продолжает клепать голы в Серии А, в настоящее время — уже в десяти матчах подряд, что является третьей подобной серией в его карьере!

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    • Несмотря на впечатляющее соотношение голевых действий и минут, он занимает лишь 10-е место, потому что ему не удалось удержать «Юве» на вершине Серии А, а также семь его голов были с пенальти (и хотя их тоже нужно еще реализовать, это все же сделать проще, чем забить с игры).

    9. Килиан Мбаппе

    «Пари Сен-Жермен», 21 год

    Килиан Мбаппе

    Минуты: 1334 (18 игр)
    Участие в голах: 19 (15 голов, 4 передачи)
    Минут на голевое действие: 70,2

    Вундеркинд из ПСЖ настолько хорош, что достаточно легко забыть о том, что ему только 21 год. Мбаппе снова расцвел, играя вместе с одинаково превосходными Анхелем Ди Марией и Неймаром (оба из которых также приняли участие в 19 голах).

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    • Однако Мбаппе стоит в рейтинге выше своих партнеров по команде, потому что у него тот же результат, что и у Ди Марии, но с лучшим соотношением времени и голевых действий (70,2 минут против 95,9) и он более надежен и стабилен, чем эгоистичный и расслабленный Неймар.

    8. Садио Мане

    «Ливерпуль», 27 лет

    Садио Мане

    Минуты: 1783 (22 игры)
    Участие в голах: 17 (11 голов, 6 передач)
    Минут на голевое действие: 104,9

    У Садио Мане — отличный сезон. И неважно, является ли статистика игрока в нем лучше, чем в сезоне 2018/19, ведь с ним, в качестве одного из ключевых нападающих, «Ливерпуль» абсолютно доминирует в Премьер-лиге.

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    • Влияние Мане на выступления своей команды и его способность забивать ключевые голы в ключевых ситуациях ставят его на восьмое место.

    7. Мохаммед Салах

    «Ливерпуль», 27 лет

    Мохаммед Салах

    Минуты: 1886 (22 игры)
    Участие в голах: 20 (14 голов, 6 передач)
    Минут на голевое действие: 94,3

    Считается, что у Мохамеда Салаха не очень хороший сезон, но это лишь потому, что свежи воспоминания о его до абсурда отличном сезоне 2017/18 года. Конечно, он не так хорош, как тогда, но Салах все еще один из самых всесторонне развитых и оказывающих влияние на игру форвардов в европейском футболе.

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    • Часто выступая в роли наконечника атаки для ливерпульской команды, которая играет на контратаках так же хорошо, как и во владение, шесть передач Салаха и 11 голевых моментов созданных им, противоречат представлению о том, что он эгоистичный игрок (хотя он мог бы пасовать почаще).

    6. Чиро Иммобиле

    «Лацио», 29 лет

    Чиро Иммобиле

    Минуты: 1922 (23 игры)
    Участие в голах: 31 (25 голов, 6 передач)
    Минут на голевое действие: 62

    С точки зрения чистого результат, никто не может сравниться с Чиро Иммобиле в этом сезоне. Итальянец записал на свой счет ошеломляющие 25 мячей и, благодаря своим передачам, он непосредственно принял участие в 31 голе — колоссальный результат.

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    • Он практически в одиночку удерживает «Лацио» в чемпионской гонке, хотя девять его голов были забиты с пенальти — вот почему он не в пятерке.

    5. Роберто Фирмино

    «Ливерпуль», 28 лет

    Роберто Фирмино

    Минуты: 2072 (25 игр)
    Участие в голах: 15 (8 голов, 7 передач)
    Минут на голевое действие: 138,1

    Элитные форварды — это не только статистика и голы. Роберто Фирмино едва удовлетворяет нашим критериям, приняв участие всего в 15 забитых мячах, и его постоянное присутствие в составе «Ливерпуля» плохо сказалось его показателе «минуты на голевое действие».

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    • Но влияние Фирмино на команду «Ливерпуля» ощутимо, и, учитывая, что они в настоящее время рвут в клочья всех и вся в Премьер-лиге, это должно многое значить.

    Господство красных в английском футболе сильно зависит от способности Фирмино связать всю атаку вместе. Вот почему он выходит в каждой игре (и, честно говоря, он также забил немало важнейших голов).

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    Кака недавно сказал, что Роберто является лучшим на своей позиции, настаивая: «Фирмино и [Луис] Суарес — лучшие нападающие в мире». И хотя легенда «Милана», безусловно, предвзят к своему соотечественнику, вы можете понять его точку зрения.

    4. Роберт Левандовский

    «Бавария», 31 год

    Роберт Левандовский

    Минуты: 1862 (21 игра)
    Участие в голах: 25 (22 гола, 3 передачи)
    Минут на голевое действие: 74,5

    Роберт Левандовский — один из самых стабильных снайперов в пятерке топ-чемпиоантов, который не сбавляет оборотов даже в 31 год. Поляк заколачивает голы за «Баварию», в то время как мюнхенцы снова возглавляют Бундеслигу.

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    • Может у него и не все идеально в жизни, но с коэффициентом в 74,5 минуты на голевое действие, разве можно спорить о его доминирование в рейтинге нападающих.

    3. Тимо Вернер

    «РБ Лейпциг», 23 года

    Тимо Вернер

    Минуты: 1784 (21 игра)
    Участие в голах: 26 (20 голов, 6 передач)
    Минут на голевое действие: 68,6

    Тимо Вернер отстает от Левандовского в бомбардирской гонке Бундеслиге, но тот факт, что его голы помогли «РБ Лейпциг» держаться всего на одно очко позади «Баварии», является свидетельством его великолепия.

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    • Способность Вернера успешно открываться и забивать сделала его одним из самых смертоносных форвардов в Бундеслиге и верной ставкой для дорогостоящего трансфера летом.

    2. Джейдон Санчо

    «Боруссия» Дортмунд, 19 лет

    Джейдон Санчо

    Минуты: 1540 (19 игр)
    Участие в голах: 25 (12 голов, 13 передач)
    Минут на голевое действие: 61,6

    Иногда дело не только в голах. Джейдон Санчо забил только 12 раз в этом сезоне. Тем не менее, он 13 раз выстуцпал в роли ассистента — больше, чем кто-либо другой из пяти лучших европейских лиг.

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    • 19-летний Санчо — сокрушительная сила в атаке, постоянно находящая новые способы огорчить соперников голами или ассистами.

    Крупный летний трансфер наверняка уже запланирован, но пока он остается в шатком и нестабильной «Боруссии» всего в четырех очках от вершины Бундеслиги.

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    Не станет большим сюрпризом, если его партнер по команде Эрлинг Холанн поднимется в этом списке во второй половине сезона.

    1. Лионель Месси

    «Барселона», 32 года

    Лионель Месси

    Минуты: 1530 (18 игр)
    Участие в голах: 25 (14 голов, 11 передач)
    Минут на голевое действие: 61,2

    Лучший игрок в мире пропустил всю пресезонку и начало сезона, но все же на голову выше всех остальных. Его показатель «минут на голевое действие», равный 61,2 (то есть он забивает или помогает забить гол в среднем каждый час в Ла Лиге) является лучшим по сравнению буквально с каждым игроком в пяти европейских топ-лигах, за исключением Холанна, который сыграл только четыре матча с момента присоединения к «Боруссии».

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    • Месси часто является ключевым игроком «Барселоны», решающим исход матча, особенно в конце пребывания Эрнесто Вальверде у руля команды. При Кике Сетьене игра «Барселоны» немного стабилизировалась, но команда по-прежнему ожидает от Месси как забитых мячей и голевых передачи, так и ритма с контролем. Аргентинец играет минимум три роли одновременно и делает это с абсурдно хорошей степенью качества.

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    Уровень Месси таков, что даже когда он испытывает проблемы с голдами, как он в настоящее время — он не сумел забить с последних 22 ударов, — он все еще доминирует в играх благодаря своему дриблингу (завершено 100 попыток, третье место среди всех игроков из первой пятерки европейских лиг) и креативности (создано 19 голевых моментов, третье место среди всех игроков из пяти лучших лиг Европы).

    Почетные упоминания

    Неймар (19 участий в голах, 64,8 минуты на голевое действие) сенсационен, когда он в форме, но он слишком мало играл в футбол, и неясно, насколько он будет здоров до конца сезона (ему еще предстоит набрать игровое время весной).

    Его товарищ по команде Анхель ди Мария (19 участий в голах, 95,9 минут на голевое действие) не попал в десятку из-за своего слабого соотношения минут и голевых действий.

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    • У Серхио Агуэро впечатляющая 61,8 минута на голевое действие (которых у него 19), но он даже не сыграл 1200 минут.

    Карим Бензема был превосходен в «Реале» и не попал в десятку лишь потому, что его количество минут на голевое действие (97,9) не может сравниться с большинством других игроков в этом списке, а сила Мадрида в этом сезоне — их защита. 0

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